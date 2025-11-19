"लाल चुनरिया" पेट्रोल पंप पर ट्रैक्टर वाले ने बजाया गाना तो झूम उठा विदेशी टूरिस्ट का जत्था! मजेदार वीडियो वायरल

बॉलीवुड के गानों की एक खास बात ये है कि आप अगर इन्हें फील के साथ सुनें तो आपके कदम खुद ब खुद थिरकने लगेंगे. चाहे भारतीय हों या फिर विदेशी टूरिस्ट हर कोई भारतीय गानों का दिवाना है और इस बात की गवाही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो चीख चीखकर दे रहा है. वीडियो राजस्थान का बताया जा रहा है जहां विदेशी टूरिस्ट्स का एक ग्रुप अपनी टैक्सी में फ्यूल भराने एक पेट्रोल पंप पर पहुंचा था, लेकिन वहां जो कुछ हुआ उसे देखकर लोगों का दिन बन गया. वीडियो अब वायरल है और इसे देखकर मुमकिन है कि आप भी झूमने लग जाएं.

"लाल चुनरिया लाई" गाने पर विदेशियों ने लगाए ठुमके!

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें विदेशी लोगों का एक ग्रुप भारत दौरे पर है और अपनी टैक्सी में फ्यूल भराने के लिए रुका हुआ है. लेकिन जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि पेट्रोल पंप पर एक ट्रैक्टर पहले से खड़ा है जिसमें मशहूर बॉलीवुड सॉन्ग लाल चुनरिया लाई बज रहा है. इस गाने की बीट और धुन में खोकर विदेशी टूरिस्ट ऐसा नाचे कि पूरे पेट्रोल पंप का माहौल बदल दिया. गाने की धुन पर क्या मर्द और क्या औरत, सभी ने जमकर हाथ आजमाया और ट्रैक्टर के पास जाकर ऐसे ठुमके लगाए मानों सालों से भारतीय गानों पर डांस करने का तजुर्बा हो.

ड्राइवर के साथ बूढ़े जवान सब नाचे

वीडियो में दिख रहा है कि विदेशी लोगों का पूरा ग्रुप तो गाने की धुन पर डांस कर ही रहा है साथ ही कार का ड्राइवर भी गाने की बीट पर ठुमके लगा रहा है जिससे मालूम चल रहा है कि बॉलीवुड गानों का हर कोई कायल है. ग्रुप में बूढ़े और जवान सभी तरह के लोग हैं लेकिन गाने की बीट ने उम्र के बंधन को ही तोड़कर सभी को एक धागे में पिरो दिया है.

यूजर्स बोले, ट्रैक्टर वाले के पैसे आज वसूल हो गए!

वीडियो को explore_with_bali नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ट्रेक्टर वाले के स्पीकर के पैसे आज वसूल हो गए. एक और यूजर ने लिखा...राजस्थान वालों का जवाब नहीं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये ट्रैक्टर नहीं बल्कि चलता फिरता डीजे है.

