हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग"लाल चुनरिया" पेट्रोल पंप पर ट्रैक्टर वाले ने बजाया गाना तो झूम उठा विदेशी टूरिस्ट का जत्था! मजेदार वीडियो वायरल

"लाल चुनरिया" पेट्रोल पंप पर ट्रैक्टर वाले ने बजाया गाना तो झूम उठा विदेशी टूरिस्ट का जत्था! मजेदार वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें विदेशी लोगों का एक ग्रुप भारत दौरे पर है और अपनी टैक्सी में फ्यूल भराने के लिए रुका हुआ है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 19 Nov 2025 07:22 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के गानों की एक खास बात ये है कि आप अगर इन्हें फील के साथ सुनें तो आपके कदम खुद ब खुद थिरकने लगेंगे. चाहे भारतीय हों या फिर विदेशी टूरिस्ट हर कोई भारतीय गानों का दिवाना है और इस बात की गवाही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो चीख चीखकर दे रहा है. वीडियो राजस्थान का बताया जा रहा है जहां विदेशी टूरिस्ट्स का एक ग्रुप अपनी टैक्सी में फ्यूल भराने एक पेट्रोल पंप पर पहुंचा था, लेकिन वहां जो कुछ हुआ उसे देखकर लोगों का दिन बन गया. वीडियो अब वायरल है और इसे देखकर मुमकिन है कि आप भी झूमने लग जाएं.

"लाल चुनरिया लाई" गाने पर विदेशियों ने लगाए ठुमके!

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें विदेशी लोगों का एक ग्रुप भारत दौरे पर है और अपनी टैक्सी में फ्यूल भराने के लिए रुका हुआ है. लेकिन जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है कि पेट्रोल पंप पर एक ट्रैक्टर पहले से खड़ा है जिसमें मशहूर बॉलीवुड सॉन्ग लाल चुनरिया लाई बज रहा है. इस गाने की बीट और धुन में खोकर विदेशी टूरिस्ट ऐसा नाचे कि पूरे पेट्रोल पंप का माहौल बदल दिया. गाने की धुन पर क्या मर्द और क्या औरत, सभी ने जमकर हाथ आजमाया और ट्रैक्टर के पास जाकर ऐसे ठुमके लगाए मानों सालों से भारतीय गानों पर डांस करने का तजुर्बा हो.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Baldev(Balli) (@explore_with_bali)

ड्राइवर के साथ बूढ़े जवान सब नाचे

वीडियो में दिख रहा है कि विदेशी लोगों का पूरा ग्रुप तो गाने की धुन पर डांस कर ही रहा है साथ ही कार का ड्राइवर भी गाने की बीट पर ठुमके लगा रहा है जिससे मालूम चल रहा है कि बॉलीवुड गानों का हर कोई कायल है. ग्रुप में बूढ़े और जवान सभी तरह के लोग हैं लेकिन गाने की बीट ने उम्र के बंधन को ही तोड़कर सभी को एक धागे में पिरो दिया है.

यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड के सामने फोटो खिंचवा रहा था ब्वायफ्रेंड, फिर झाड़ियों से आदमखोर ने मारा झपट्टा और निकल गई चीख; देखें वीडियो

यूजर्स बोले, ट्रैक्टर वाले के पैसे आज वसूल हो गए!

वीडियो को explore_with_bali नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ट्रेक्टर वाले के स्पीकर के पैसे आज वसूल हो गए. एक और यूजर ने लिखा...राजस्थान वालों का जवाब नहीं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये ट्रैक्टर नहीं बल्कि चलता फिरता डीजे है.

यह भी पढ़ें: हार के बाद नरेश मीणा ने हाथ में बंधे धागे खोले! यूजर्स बोले भगवान से भरोसा उठ गया? वीडियो वायरल

Published at : 19 Nov 2025 07:22 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO Tourist Dance
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
क्रिकेट
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
बॉलीवुड
'रणबीर कपूर मटन नहीं छोड़ना चाह रहे थे', सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट बोलीं- शाहिद कपूर हर दिन एक जैसा खाना खाते हैं
'रणबीर कपूर मटन नहीं छोड़ना चाह रहे थे', सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट बोलीं- शाहिद कपूर हर दिन एक जैसा खाना खाते हैं
Advertisement

वीडियोज

Al-Falah University का काला सच, जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे आप,अब तक का सबसे बड़ी साजिश का खुलासा?
BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE
Nitish Kumar Oath Ceremony से पहले डिप्टी सीएम, स्पीकर के पद को लेकर सबसे बड़ा खुलासा | ABPLIVE
Delhi Blast से पहले पहुंचा था पुलवामा, डॉ उमर पर चौंकाने वाला खुलासा | ABPLIVE
ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, शादी के बाद सौंदर्य प्रतियोगिता में चुनौतियाँ और भी बहुत कुछ, शेरी सिंह के साथ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
Bihar Oath Ceremony: 10वीं बार CM पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार, कब और कहां देख सकेंगे लाइव स्ट्रीमिंग?
विश्व
चीन ने चलाया था राफेल जेट गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
चीन ने चलाया था राफेल गिराने का फेक कैम्पेन, J-35 बेचने की साजिश में था ड्रैगन, US रिपोर्ट में खुलासा
क्रिकेट
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
रिलीज लिस्ट जारी होने के बाद IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों के स्क्वॉड, देखें अब कैसी दिखती हैं सभी टीमें
बॉलीवुड
'रणबीर कपूर मटन नहीं छोड़ना चाह रहे थे', सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट बोलीं- शाहिद कपूर हर दिन एक जैसा खाना खाते हैं
'रणबीर कपूर मटन नहीं छोड़ना चाह रहे थे', सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट बोलीं- शाहिद कपूर हर दिन एक जैसा खाना खाते हैं
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
देश के बंटवारे से जुड़ा है बटर चिकन का स्वाद, कोर्ट तक पहुंचा था रेसिपी विवाद, जानें इसका इतिहास
देश के बंटवारे से जुड़ा है बटर चिकन का स्वाद, कोर्ट तक पहुंचा था रेसिपी विवाद, जानें इसका इतिहास
यूटिलिटी
देश में लागू होने जा रहा ई-पासपोर्ट सिस्टम, क्या खराब हो जाएंगे पुराने पासपोर्ट?
देश में लागू होने जा रहा ई-पासपोर्ट सिस्टम, क्या खराब हो जाएंगे पुराने पासपोर्ट?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget