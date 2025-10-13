कुत्ते का शिकार करने घर में कूदा बाघ! एक चूहा देख निकल गई हवा, दुम दबाकर भागा- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हंसी और हैरानी दोनों में फंस गए हैं. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे जंगल का राजा, टाइगर, अचानक मानव बसावट के पास आकर, घर के आंगन में बैठे कुत्ते का शिकार करने के लिए छलांग लगाता है. कुत्ते की हालत डर के मारे पतली हो जाती है और वह वहीं से भाग खड़ा होता है. लेकिन इस डरावने और रोमांचक मंजर में असली ट्विस्ट तब आता है जब आंगन में एक छोटा सा चूहा एंट्री लेता है. वीडियो देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी.

घर के आंगन में टाइगर ने शिकार के लिए लगाई छलांग, चूहे से डरकर भागा!

दरअसल, वायरल हो रहे वीडियो में टाइगर एक घर के आंगन में कुत्ते का शिकार करने के लिए एंट्री लेता है जिसके बाद कुत्ते के प्राण मुंह को आ जाते हैं और वो आंगन से भाग खड़ा होता है. लेकिन असली मजा तो तब आता है जब उसी आंगन में एक छोटे से चूहे की एंट्री होती है. वीडियो में दिखता है कि शुरुआत में टाइगर का ध्यान चूहे पर नहीं जाता, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस छोटे से जीव पर पड़ती है, उसकी हालत अचानक बदल जाती है. टाइगर डर के मारे अपनी दुम दबाकर, जैसे किसी भूत को देख लिया हो, तेजी से घर की दीवार फांदकर जंगल की ओर भाग जाता है. यह मंजर देखकर वीडियो देखने वाले लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ताकतवर और घमंडी टाइगर का डर छोटे से चूहे के सामने साफ नजर आता है.

एआई तकनीक से बनाया गया है वीडियो!

हालांकि पूरा सीन एक सीसीटीवी फुटेज की तरह दिखाया गया है लेकिन ये कमाल एआई तकनीक का है जिसका सहारा लेकर ये वीडियो बनाया गया है. एआई के इस कमाल ने वो कर दिखाया जो असल में देख पाना लगभग नामुमकिन है. वीडियो के वायरल होने के बाद इंटरनेट यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स ने लिए मजे

वीडियो को Jomfey G. Borja नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...उन लोगों के लिए दो मिनट का मौन जिन्हें ये वीडियो रियल लग रहा है. एक और यूजर ने लिखा...एआई ने मुश्किल खड़ी कर दी है, पहचान पाना आसान नहीं है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कुछ भी हो, चूहे से डरता हुआ टाइगर पहली बार देखा है.

