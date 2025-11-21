हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगवो स्त्री है कुछ भी कर सकती है... पेट्रोल पंप पर स्कूटी लेकर घुसी पापा की परी, वीडियो देख फोड़ लेंगे माथा

वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है... पेट्रोल पंप पर स्कूटी लेकर घुसी पापा की परी, वीडियो देख फोड़ लेंगे माथा

यह वीडियो एक पेट्रोल पंप का है, जहां सब कुछ बिलकुल सामान्य चल रहा होता है. लोग लाइन में खड़े हैं, कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर लगे हैं, और माहौल शांत है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 21 Nov 2025 11:55 AM (IST)
Preferred Sources

आजकल सोशल मीडिया पर जो भी वायरल होता है, वो सिर्फ वीडियो नहीं होत, कुछ सेकंड की क्लिप पूरी की पूरी कहानी बन जाती है. ऐसे ही एक वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. लोग इसे देखकर हंस भी रहे हैं, माथा पकड़ भी रहे हैं और मजेदार कमेंट्स करके माहौल और भी मजेदार बना रहे हैं. इंटरनेट की दुनिया में कब, कौन सा वीडियो वायरल हो जाए, कोई नहीं जानता, लेकिन इस वीडियो ने यह जरूर साबित कर दिया कि पापा की परियां सिर्फ घर में ही नहीं, पेट्रोल पंप पर भी अपना जलवा बिखेर सकती हैं. 

यह वीडियो एक पेट्रोल पंप का है, जहां सब कुछ बिलकुल सामान्य चल रहा होता है. लोग लाइन में खड़े हैं, कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर लगे हैं, और माहौल शांत है. लेकिन तभी सड़क से आती आवाजों और हंसी-ठिठोली के बीच एंट्री होती है पापा की तीन परियों की, जो स्कूल ड्रेस में एक ही स्कूटी पर सवार होकर पंप पर धमाका करने आ पहुंचती हैं. 

पेट्रोल पंप पर अचानक मचा बवाल

वीडियो में दिखता है कि जैसे ही ये लड़कियां स्कूटी लेकर पंप में घुसती हैं, वे सीधे पेट्रोल मशीन से जा टकराती हैं. पंप पर खड़ी महिला कर्मचारी घबरा कर चीखते हुए दूर भाग जाती है. आसपास के लोग भी चौंक जाते हैं.  लड़कियां स्कूटी को संभालने की कोशिश जरूर करती हैं, लेकिन अगला ही पल पूरा नजारा कांड में बदल जाता है. स्कूटी एक तरफ लुढ़कती है, लड़कियां दूसरी तरफ, और हंगामा पूरा पेट्रोल पंप में फैल जाता है.ये वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुआ कि लोग इसे देखकर अपने-अपने रिएक्शन देने से खुद को रोक नहीं पाए. 

लोगों के मजेदार कमेंट्स 

वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. किसी ने मजाक में लिखा वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है. एक दूसरे यूजर ने लिखा तीन परियां, एक स्कूटी और पेट्रोल पंप कॉम्बिनेशन खतरे से खाली नहीं, कुछ लोग वीडियो देखकर हंस-हंसकर लोटपोट हो रहे हैं, तो कुछ ये सोचकर परेशान हैं कि आखिर स्कूटी मशीन में घुस कैसे गई. कई लोगों ने मजाक में यह भी कहा पापा की परियां तो पापा की गाड़ी ही ले डूबीं. इस वीडियो को @ParodyChitraahh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया, और देखते ही देखते इस पर लाखों व्यूज आ गए. मजेदार कैप्शन, लड़कियों की हरकतें और पंप पर अचानक हुआ हंगामा, इन तीनों चीजों ने मिलकर इस वीडियो को इंटरनेट का नया मनोरंजन बना दिया. 

यह भी पढ़ें: Video: पेट्रोल पंप पर ट्रेक्टर वाले ने बजाया 'चुनरी-चुनरी', जमकर नाचे विदेशी पर्यटक, वीडियो वायरल

Published at : 21 Nov 2025 11:55 AM (IST)
Tags :
Social Media Papa Ki Pari TRENDING VIRAL VIDEO Petrol Pump Accident
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
उदयपुर की शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना और उनका दूल्हा कौन? जिसकी वेडिंग में आ रहे ट्रंप के बेटे से लेकर जस्टिन बीबर तक, जानें
उदयपुर की शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना और उनका दूल्हा कौन? जिसकी वेडिंग में आ रहे ट्रंप के बेटे से लेकर जस्टिन बीबर तक, जानें
बिहार
Bihar Crime News: बिहार के मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, सिर और कनपटी में मारी गोली
बिहार के मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, सिर और कनपटी में मारी गोली
विश्व
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
Ashes 1st Test AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड का फर्स्ट इनिंग 'कर्स', पिछली पांच सीरीज में ओपनिंग साझेदारी के नाम केवल 30 रन
ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड का फर्स्ट इनिंग 'कर्स', पिछली पांच सीरीज में ओपनिंग साझेदारी के नाम केवल 30 रन, पढ़िए लेटेस्ट स्कोर
Advertisement

वीडियोज

Ludhiana में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम , ISI के इशारे पर हमले की तैयारी में थे दहशतगर्द
Brazil Fire Update News: COP30 क्लाइमेट समिट के वेन्यू में आग, जान बचाकर भागे लोग | COP30
'जबरिया जीजा' पर शैतान की नजर | Sansani
Sandeep Chaudhary: BLO पर FIR और आत्महत्या का डर! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | SIR | NDA | EC
Bihar CM Oath Ceremony: बिहार में 10वीं बार...CM नीतीश कुमार | Bihar New Cabinet
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
उदयपुर की शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना और उनका दूल्हा कौन? जिसकी वेडिंग में आ रहे ट्रंप के बेटे से लेकर जस्टिन बीबर तक, जानें
उदयपुर की शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना और उनका दूल्हा कौन? जिसकी वेडिंग में आ रहे ट्रंप के बेटे से लेकर जस्टिन बीबर तक, जानें
बिहार
Bihar Crime News: बिहार के मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, सिर और कनपटी में मारी गोली
बिहार के मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, सिर और कनपटी में मारी गोली
विश्व
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
इन देशों में ले जाइए एक लाख तो हो जाएंगे करोड़पति, जानें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
Ashes 1st Test AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड का फर्स्ट इनिंग 'कर्स', पिछली पांच सीरीज में ओपनिंग साझेदारी के नाम केवल 30 रन
ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड का फर्स्ट इनिंग 'कर्स', पिछली पांच सीरीज में ओपनिंग साझेदारी के नाम केवल 30 रन, पढ़िए लेटेस्ट स्कोर
बॉलीवुड
पहले केक काटा फिर 'दम मारो दम' पर झूमी जीनत अमान, अर्चना पूरन सिंह ने शेयर की दिग्गज अभिनेत्री के 74वें बर्थडे बैश की इनसाइड Video
पहले केक काटा फिर 'दम मारो दम' पर झूमी जीनत अमान, देखें अभिनेत्री के 74वें बर्थडे बैश की इनसाइड वीडियो
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Cortisol Detox: स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल क्यों बढ़ता है? जानें इसे प्राकृतिक रूप से कम करने के तरीके
स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल क्यों बढ़ता है? जानें इसे प्राकृतिक रूप से कम करने के तरीके
यूटिलिटी
गैस डीलर की मनमानी से परेशान? जान लें शिकायत दर्ज करने का सबसे आसान तरीका
गैस डीलर की मनमानी से परेशान? जान लें शिकायत दर्ज करने का सबसे आसान तरीका
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget