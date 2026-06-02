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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगItarsi Train Accident Viral Video: चलती ट्रेन में चढ़ते समय बिगड़ा बैलेंस, पटरियों के नीचे आए मां-बेटे; खौफनाक वीडियो वायरल

Itarsi Train Accident Viral Video: चलती ट्रेन में चढ़ते समय बिगड़ा बैलेंस, पटरियों के नीचे आए मां-बेटे; खौफनाक वीडियो वायरल

Train Accident Viral Video: सीसीटीवी में पूरा हादसा कैद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. वीडियो देखकर लोग न सिर्फ हैरान है, बल्कि नियमों को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 02 Jun 2026 01:44 PM (IST)
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Itarsi Train Accident Viral Video: आपने सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो देखे होंगे, जब रेलवे स्टेशन पर लोग किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं. इनमें से सबसे ज्यादा हादसे लोगों की अपनी लापरवाही के चलते होते हैं. इस बार भी ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे जंक्शन से सामने आए इस वीडियो को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए हैं. वीडियो में एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल ऐसा हादसा होता है, जिसे देखकर हर कोई सहम गया.

चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश पड़ी भारी

वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के इटारसी रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, अगरतला इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 4 से रवाना हो रही थी. इसी दौरान 25 वर्षीय अंजलि कश्यप अपने करीब 3 साल के बेटे के साथ ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही ट्रेन धीरे-धीरे गति पकड़ती है, महिला जल्दबाजी में दरवाजे तक पहुंचती है. ट्रेन की रफ्तार बढ़ने के कारण उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह बच्चे समेत प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच की खतरनाक जगह में गिर जाती है. घटना इतनी अचानक होती है कि वहां मौजूद लोग भी कुछ सेकेंड के लिए सन्न रह जाते हैं.

हादसे का वीडियो हुआ वायरल

सीसीटीवी कैमरे में पूरा हादसा कैद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. वीडियो देखकर लोग न सिर्फ हैरान है, बल्कि रेलवे सुरक्षा नियमों को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हुई, जबकि बच्चे को कम चोट आई. हालांकि घटना के बाद दोनों को तत्काल मदद से अस्पताल पहुंचाया गया.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने इस घटना पर दुख जताते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की. एक यूजर ने लिखा इसलिए कहते हैं जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए यह तो बहुत भयानक हादसा हो गया. वहीं दूसरे ने कहा बहुत ही दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना है. एक अन्य यूजर ने लिखा चलती ट्रेन में चढ़ने-उतरने की कोशिश कुछ ही सेकंड में जिंदगी बदल सकती है, खासकर जब साथ में बच्चे हो. एक और यूजर ने कमेंट किया सुरक्षा के लिए कभी भी चलती ट्रेन पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. वहीं कई लोग महिला और बच्चे की हालत को लेकर चिंता जताते नजर आए. एक यूजर ने पूछा हादसे के बाद क्या हुआ, दोनों को सुरक्षित निकाल लिया गया या उन्हें गंभीर चोटें आई.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 02 Jun 2026 01:44 PM (IST)
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