Video: पेट्रोल पंप पर ट्रेक्टर वाले ने बजाया 'चुनरी-चुनरी', जमकर नाचे विदेशी पर्यटक, वीडियो वायरल

Viral Shocking Video: कभी-कभी एक साधारण जगह पर भी ऐसा पल बन जाता है, जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाता है. बिल्कुल ऐसा ही मजेदार और दिल खुश कर देने वाला नजारा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यह वीडियो एक पेट्रोल पंप का है, जहां रोज की तरह लोग अपने काम में व्यस्त थे, पेट्रोल भरवा रहे थे और माहौल बिल्कुल सामान्य था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वहां एक ऐसा माहौल बना कि देखने वाले भी हैरान रह गए. अचानक ही एक ट्रैक्टर के स्पीकर पर बॉलीवुड का सुपरहिट गाना चुनरी चुनरी बजने लगा और जैसे ही गाने की तेज बीट्स पूरे इलाके में गूंजीं, आसपास मौजूद कुछ विदेशी लोग खुद को रोक नहीं पाए और डांस करना शुरू कर दिया.

डांस फ्लोर में बदला पेट्रोल पंप

वीडियो में साफ दिखता है कि ट्रैक्टर पेट्रोल पंप पर खड़ा है और उसके ऊपर लगे स्पीकर से सलमान खान की फिल्म का मशहूर गाना बज रहा है. गाने की एनर्जी इतनी जबरदस्त थी कि वहां मौजूद विदेशी पर्यटक पहले हल्के-फुल्के स्टेप्स में ताल मिलाने लगे. कुछ ही पलों में वह उतने जोश में आ गए कि पूरा पेट्रोल पंप उनके डांस से गूंज उठा.

The moment the tractor 🚜 driver played a Bollywood song, a whole group of foreigners instantly turned the petrol pump into a dance floor somewhere in India pic.twitter.com/Fobwt4nTJ4 — Vishal (@VishalMalvi_) November 18, 2025

जहां थोड़ी देर पहले माहौल बिल्कुल शांत और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसा था, वहीं कुछ सेकंड में वह जगह एक छोटे से डांस फ्लोर में बदल गई. विदेशी लोगों के चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था. बिना किसी झिझक, बिना किसी हिचकिचाहट के वे बॉलीवुड धुन पर दिल खोलकर झूमते दिखे.

एक गाने ने बना दिया मस्ती वाला माहौल

उनका उत्साह देखकर आसपास खड़े लोग भी चौंक गए. किसी को अंदाजा नहीं था कि सिर्फ एक गाने की वजह से इतनी पॉजिटिविटी और मस्ती वाला माहौल बन जाएगा. कुछ लोग मुस्कुराते हुए यह नजारा देखते रहे, तो कुछ ने अपने फोन निकालकर इस मजेदार पल को कैद कर लिया.

वीडियो पर कमेंट की बाढ़ आ गई है. कई यूजर्स ने लिखा कि यही बॉलीवुड संगीत की खासियत है कि यह किसी भी देश या संस्कृति के व्यक्ति को अपनी धुन पर नचा सकता है. भारतीय गानों की एनर्जी और बीट्स दुनिया भर के लोगों को जोड़ने की ताकत रखती हैं.