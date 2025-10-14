Video: कोई हंसेगा नहीं! बच्चे को उठा कुर्सी पर बैठने चली महिला, लेकिन किस्मत ने दे दिया धोखा
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक मजेदार फनी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला कुर्सी पर बैठने से पहले बुरी तरह गिर गई. इस वीडियो को देखकर यूजर्स के कई फनी कमेंट्स सामने आ रहे हैं.
Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे फनी वीडियोज वायरल होते हैं, जिसे देखकर हर कोई हंस-हंस कर थक जाता है. अगर किसी का मन भी न हो हंसने का तो भी कुछ वीडियोज हंसने पर मजबूर कर ही देते हैं. एक ऐसा ही फनी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला कुर्सी पर बैठते समय बहुत बुरी तरह जमीन पर गिर गई. इस वीडियो को जिसने भी देखा वो पेट पकड़कर हंसने लगा. इस वीडियो पर लोगों के फनी कमेंट्स सामने आ रहे हैं.
महिला की किस्मत ने साथ नहीं दिया
वीडियो में देखा जा सकता है कि काफी सारे लोग डीजे पर डांस करते नजर आ रहे हैं, जो किसी कार्यक्रम या समारोह का हिस्सा लग रहे हैं. सामने से एक महिला आती नजर आ रही है. वो कुर्सी पर पहले से बैठे बच्चे को हटाती है और खुद बैठने वाली होती है, लेकिन इस दौरान महिला की किस्मत ने साथ नहीं दिया.
सरकार किसी की भी हो कुर्सी ना मिले तो सरकार गिर ही जाती है.. pic.twitter.com/3v6IxKB97m— SANU🫶 (@Sanu007_) October 13, 2025
महिला जैसे ही कुर्सी को अपनी तरफ खींचती है और बैठने ही वाली होती है वैसे ही कुर्सी पलट जाती है, लेकिन इस बात का पता महिला को नहीं चलता है. महिला जैसे ही बैठती है वो नीचे बुरी तरह गिर जाती है.
लड़की ने महिला को उठाने में मदद की
वीडियो में देख सकते हैं कि गिरने के बाद महिला अपने आसपास देखती है और उठने की कोशिश करती है, लेकिन आसानी से उठ नहीं पाती. फिर पास में मौजूद एक लड़की महिला को उठाने में मदद करती है.
सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद बड़े ही फनी कमेंट्स सामने आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि सरकार किसी की भी हो कुर्सी ना मिले तो सरकार गिर ही जाती है. दूसरे ने हंसी और मज़ा बयां किया. वीडियो के कमेंट्स से ये साफ हो रहा है कि वीडियो ने यूजर्स को हंसाया है.
