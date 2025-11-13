Video: जानबूझकर स्कूटी को मारी टक्कर, बेंगलुरु पुलिस ने सिखाया बढ़िया सबक, कार जब्त कर भेजा जेल

Karnataka News: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक कार ड्राइवर को अपनी कार से जानबूझकर दोपहिया वाहन को टक्कर मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. इस हादसे में बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा गया है कि टक्कर लगने के बाद बाइक डिवाइडर के दूसरी तरफ गिर गई. ये घटना बीते 26 अक्टूबर की रात की बताई जा रही है.

हादसे में पति-पत्नी बुरी तरह हुए घायल

बता दें कि ये हादसा सदाशिवनगर ट्रैफिक पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत न्यू बीईएल रोड स्थित रामैया सिग्नल बस स्टॉप के पास हुआ. शिकायतकर्ता, जो अपने पति और बेटे के साथ दोपहिया वाहन पर सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन जंक्शन की ओर जा रही थी. इसी दौरान पीछे से अचानक एक अज्ञात लाल टाटा कर्व कार ने तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाते हुए दोपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी तेज थी कि शिकायतकर्ता और उसके पति सड़क पर गिर गए और दोनों ही बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद सड़क पर मौजूद राहगीरों ने उन्हें बिना समय गंवाए एम.एस. रामैया अस्पताल में भर्ती कराया. जहां इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया. बाद में शिकायतकर्ता के पति की हालत बिगड़ने लगी तो उन्हें सेंट जॉन्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है.

पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूल किया गुनाह

इस घटना के बाद 28 अक्टूबर को सदाशिवनगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में हिट एंड रन का मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर 6 नवंबर को सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया, जिसके बाद पुलिस ने 7 नवंबर को टिंडलू के पास बालाजी लेआउट क्षेत्र से हादसे में शामिल कार ड्राइवर को हिरासत में लिया.

उसके बाद जब पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपने अपराध स्वीकार किया और कहा," मैंने टक्कर मारी, मुझसे गलती हो गई. मुझे गाड़ी रोकनी चाहिए थी और उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए था." इसके बाद 8 नवंबर को पुलिस ने आरोपी की टाटा कर्व कार को जब्त कर लिया और साथ ही आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया.