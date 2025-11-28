Video: नदी किनारे नहाया शख्स, दोस्त ने बुलडोजर से डाला पानी, देखें JCB का मजेदार वीडियो

Funny Viral Video: आपको यह तो पता होगा कि भारी-भरकम JCB मशीन सड़क बनाने और मिट्टी खोदने के लिए जानी जाती है, लेकिन इंटरनेट पर एक बंदे का ऐसा फनी कारनामा वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई हंस रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में JCB का कुछ ओर ही इस्तेमाल करके दिखाया गया है. उसमें देखा गया कि एक व्यक्ति JCB से नहाता हुआ नजर आ रहा है. यह जितना सुनने में अजीब लग रहा है, उतना ही देखने के बाद लोग हंस-हंस कर पागल हो गए है.

नहाने के लिए बनी थी ये मशीन?

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि एक छोटी से नदी के पास एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके पास JCB खड़ी दिखाई दे रही है. इस दौरान JCB ऑपरेटर ने मशीन की बाल्टी से नदी से पानी भरा और व्यक्ति के ऊपर डाल दिया. व्यक्ति मस्त अपने आपको अच्छे से साफ करके नहा रहा है और JCB से लगातार बाल्टी भरकर पानी व्यक्ति के ऊपर डाला जा रहा है.

आज पता चला ये मशीन किस लिए बनी थी 😂

लोगों ने ही गलत समझ रखा था।



🎥 Credit: verity owner pic.twitter.com/mQdRqsxVGg — SERAJ (@seraj_liv3) November 26, 2025

इस अनोखे इस्तेमाल का वीडियो पहले अपने शायद ही कभी देखा होगा. इंटरनेट पर आए दिन बड़े ही अजीबोग़रीब वीडियोज वायरल होते रहते हैं, लेकिन JCB से नहाते हुए ये अनोखा वीडियो पहली बार देखा है.

वीडियो देख लोगों ने किए फनी कमेंट्स

इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के बड़े ही मजेदार और फनी कमेंट्स सामने आ रहे हैं. कुछ लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा ही रॉयल व्यक्ति है.वहीं कुछ ने कहा कि आज पता चला कि JCB नहलाने के लिए है.

एक यूजर ने लिखा बड़े ही गजब के लोग है.दूसरे ने कहा कि इतने दिनों से JCB ने हमें धोखे में रखा. कुछ ने कहा इंडिया में कुछ भी हो सकता है. इस तरह के फनी कमेंट्स वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं और साथ ही लोग वीडियो को खूब वायरल कर रहे हैं.