Video: अजगर के साथ खिलौने की तरह खेली लड़की, पूंछ पकड़ खींचा, लोग बोले- जिगर हो तो ऐसा

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर आपने लड़कों के कई खतरनाक वीडियो देखें होंगे, लेकिन वायरल हो रहे इस वीडियो में एक लड़की एक जहरीले और खतरनाक अजगर को पकड़ रही है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है. लड़की, जिस तरह से अजगर को बिना डरे पकड़ रही है, उसे देखकर यहीं लग रहा है कि वो रेस्क्यू एक्सपर्ट है.

लड़की ने अजगर को रस्सी की तरह पकड़ा

वीडियो में देखा गया है कि एक लड़की, जिसने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई है. वह खेत में एक विशाल अजगर को पकड़ती नजर आ रही है. अजगर की लंबाई वीडियो में काफी ज्यादा नजर आ रही है. अजगर खेत में छुपा हुआ था, लेकिन लड़की बड़ी ही सावधानी से उसे बाहर निकालती है.

यह लड़की काफी हिम्मत वाली है

इतनी ही हिम्मत वाली लड़की हर घर में होनी चाहिए.



क्या आपके घर में इतनी हिम्मत वाली कोई लड़की है? pic.twitter.com/I8P7jn6uJT — Rupali Gautam (@Rupali_Gautam19) October 29, 2025

अजगर बार-बार खेत की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की अजगर का पीछा नहीं छोड़ती है. वो अजगर को पकड़कर बार-बार खेत से बाहर लाती है. अजगर बेहद ही जहरीला नजर आ रहा है, लेकिन लड़का को उससे थोड़ा भी डर नहीं लग रहा है.

वीडियो पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आई

सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के भर-भरकर कमेंट्स सामने आ रहा है. लोगों ने लड़की की हिम्मत और साहस की जमकर तारीफ की है. कुछ लोगों ने तो कहा कि कुछ लड़कियां तो छिपकली से ही डर जाती है.

वहीं, एक यूजर ने लिखा कि हर लड़की इतनी हिम्मत वाली नहीं होती है. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि रील के चक्कर में लड़की को अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए. वहीं कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि लड़की ने अजगर को पकड़ते समय किसी भी प्रकार के सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया है.