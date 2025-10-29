Video: ट्रक पलटा और सड़क पर गिर गईं हजारों मछलियां, मच गई लूट, कानपुर का वीडियो वायरल
UP News: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मछलियों से लदा एक पिकअप ट्रक पलट गया और सारी मछलियां सड़क पर बुरी तरह फैल गई. मछलियों को पकड़ने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई.
Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक अनोखी घटना का वीडियो सामने आया है. यहां हजारों मछलियों से लदा एक पिकअप ट्रक पलट गया, जिसके बाद पूरी सड़क पर मछलियां फैल गई. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों के तरह-तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं.
हाथों से पकड़कर मछली उठा ले गए लोग
बता दें कि घटना चौबेपुर थाना क्षेत्र के मरियानी गांव के पास सुबह के समय हुई. यहां मछली से लदा एक पिकअप ट्रक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वह सड़क पर बुरी तरह पलट गया. जैसे ही पिकअप पलटा उसमें लदी हजारों मछलियां हाईवे पर फैल गई और जैसे ही गांव वालों को इसकी जानकारी मिली, वैसे ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.
लोग अपने घरों से बैग, थैलियां और अन्य सामान लेकर मछलियों को उठाकर घर ले जाने लगे. कुछ लोग तो अपने हाथों से पकड़कर मछली उठाकर ले जाने लगे. लोगों की भारी भीड़ के चलते मौके पर अफरा-तफरी मच गई.
पुलिस ने ड्राइवर को अस्पताल भेजा
लोगों की भारी भीड़ के कारण सड़क पर जाम लग गया. हादसे में घायल हुए पिकअप ड्राइवर को किसी ने अस्पताल पहुंचाने की नहीं सोची. सब मछली पकड़ने में लग गए. इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई.
कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को वहां से भगाने लगी और साथ ही घायल ड्राइवर को अस्पताल भेजा. पिकअप को दोबारा खड़ा करवाया गया. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर गदर मचा दिया. लोगों के हैरान कर देने वाले रिएक्शन सामने आ रहे हैं.
