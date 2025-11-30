घर में अंडे रखकर छुट्टी मनाने गया था परिवार, निकल आए चूजे; यूजर्स बोले - अब चिकन बनाना पड़ेगा

आज के समय में सोशल मीडिया ऐसी जगह बन गया है, जहां कभी भी कुछ भी वायरल हो सकता है. कभी कोई मजेदार वीडियो ट्रेंड कर जाता है, तो कभी किसी का अनोखा आइडिया लोगों का ध्यान खींच लेता है.खास बात ये है कि यहां हर दिन कोई ना कोई नया चमत्कार देखने को मिल ही जाता है. इसी कड़ी में इन दिनों एक ऐसा वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है, जिसे देखकर लोगों की हंसी नहीं रुक रही. वीडियो इतना मजेदार है कि कुछ लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और कमेंट्स में भी जमकर मजाक कर रहे हैं.

यह वीडियो एक्स पर @RanjanSinghh_ नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया. वीडियो शेयर होते ही लोगों ने लाइक, शेयर और कमेंट्स की लाइन लगा दी . कई लोग इसे कुदरत का कमाल बता रहे हैं, तो कई मजे लेते हुए अलग-अलग तरह के जोक्स लिख रहे हैं.

वीडियो में आखिर है क्या?

वीडियो में दिखाया गया है कि एक परिवार छुट्टियों पर बाहर चला गया था. जाने से पहले उन्होंने किचन में अंडों की एक बड़ी ट्रे रख दी थी. वे लगभग दो महीने बाद घर वापस लौटे. लेकिन जैसे ही घर में कदम रखा, जो नजारा सामने था, उसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं.

किचन में रखी पूरी ट्रे के हर अंडे से छोटे-छोटे चूजे निकल आए थे. कुछ चूजे उसी ट्रे में बैठे थे और बाकी घर के कोनों में, किचन में और सामान के बीच छिपे हुए मिल रहे थे. ऐसा लग रहा था जैसे घर में अचानक मिनी पोल्ट्री फार्म तैयार हो गया हो. परिवार भी हैरान और परेशान कि ये हुआ कैसे.

घर पे अंडा रख कर गए छुटी मनाने 2 महीने घर से बाहर गए,

सभी अंडे में से चूजे निकल गए देखिये अब लग रहा है चिकन बनाना होगा,



कुदरत का करिश्मा हो गया अंडे में से बच्चे निकल गया pic.twitter.com/NSIA7EnEyD — Ranjan Singh 🇮🇳 (@RanjanSinghh_) November 29, 2025

लोगों के मजेदार कमेंट्स

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोगों के कमेंट्स पढ़कर हंसी रोकना मुश्किल हो गया. किसी ने इसे नेचर का करिश्मा बताया, किसी ने कहा कि यह तो फ्री में पोल्ट्री फार्म बन गया. सबसे ज्यादा वायरल एक कमेंट हुआ, जो कि था कि अब तो चिकन बनाना पड़ेगा, कई यूजर्स ने मजाक में लिखा छुट्टियों पर गए थे, और घर लौटे तो सरप्राइज गिफ्ट मिल गया. तो किसी ने कहा ये तो अंडे नहीं, टाइम बम निकले. एक यूजर ने लिखा दो महीने में घर का माहौल चूजा-फ्रेंडली हो गया. वहीं एक यूजर ने लिखा अब तो चूजों की परवरिश भी करनी पड़ेगी. वीडियो इतना मजेदार है कि हर कोई अपनी सोच के हिसाब से अलग-अलग मजेदार बातें लिख रहा है.

