हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगवजन घटाने की चुनौती ने ले ली जान, 10 हजार कैलोरी खाने के बाद अचानक रुकी दिल की धड़कन- मौत से पहले का वीडियो वायरल

वजन घटाने की चुनौती ने ले ली जान, 10 हजार कैलोरी खाने के बाद अचानक रुकी दिल की धड़कन- मौत से पहले का वीडियो वायरल

रूस के शहर ओरेनबर्ग में रहने वाले 30 साल के फिटनेस इन्फ्लुएंसर दिमित्री नुयानजिन सोशल मीडिया पर लोगों को फिटनेस सिखाते थे. वे चाहते थे कि हर कोई यह समझे कि वजन कम करना मुश्किल नहीं है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 30 Nov 2025 10:06 AM (IST)
Preferred Sources

दुनिया भर में फिटनेस के शौकीन लोग अक्सर खुद को बदलने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए नई-नई चुनौतियां लेते हैं. लेकिन कभी-कभी यही चुनौतियां बहुत खतरनाक भी साबित हो जाती हैं. रूस के एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर दिमित्री नुयानजिन की कहानी ऐसी ही एक दर्दनाक याद दिलाती है कि शरीर के साथ चरम स्तर पर किया गया कोई भी प्रयोग कभी-कभी जानलेवा भी हो सकता है. दिमित्री लोगों को दिखाना चाहते थे कि अगर मन में हिम्मत हो तो कोई भी वजन कम कर सकता है. लेकिन इस कोशिश में उन्होंने अपनी जान ही खो दी.

रूस के इंफ्लुएंसर ने लिया वजन कम करने का चैलेंज, पहले बढ़ाएंगे फिर घटाएंगे

रूस के शहर ओरेनबर्ग में रहने वाले 30 साल के फिटनेस इन्फ्लुएंसर दिमित्री नुयानजिन सोशल मीडिया पर लोगों को फिटनेस सिखाते थे. वे चाहते थे कि हर कोई यह समझे कि वजन कम करना मुश्किल नहीं है, बस सही तरीके की जरूरत है. इसी सोच के साथ उन्होंने एक बेहद जोखिम भरी चुनौती शुरू कर दी. उन्होंने तय किया कि वह पहले कम से कम 25 किलो यानी लगभग 50 पाउंड वजन बढ़ाएंगे और फिर अपना वजन घटाने का तरीका लोगों को दिखाएंगे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ФИТНЕС | ТРЕНЕР | ОНЛАЙН | ОРЕНБУРГ (@dmitryfit)

दिन भर खाने लगा जंक फूड, हर रोज ली 10000 कैलोरी

इस लक्ष्य को पाने के लिए दिमित्री ने एक बहुत ही चरम आहार योजना बनाई. वह कई हफ्तों तक हर दिन करीब 10,000 कैलोरी का खाना खा रहे थे. यह मात्रा एक सामान्य इंसान की जरूरत से करीब चार गुना ज्यादा होती है. उनके नाश्ते में पेस्ट्री और केक होते थे. दोपहर के खाने में वे मेयोनेज में भीगे हुए लगभग दो पाउंड के पकौड़े खाते थे. रात को बर्गर और पिज्जा खाते थे. इसके अलावा दिन भर चिप्स, चॉकलेट और कई तरह के जंक स्नैक्स खाते रहते थे. इतना ज्यादा और इतना भारी खाना शरीर पर बहुत खराब असर डाल सकता है, लेकिन दिमित्री इसे लगातार जारी रखे हुए थे.

105 किलो पहुंचा वजन, तबीयत बिगड़ी

चुनौती शुरू करने के करीब एक महीने में ही उनका वजन 13 किलो बढ़ गया और वह 105 किलो तक पहुंच गए. 18 नवंबर को उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर बताया कि उनकी चुनौती तेजी से आगे बढ़ रही है. वीडियो में वे आराम से बैठे हुए चिप्स खा रहे थे. लेकिन इसी पोस्ट में उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है.

रात में सोते वक्त रुकी दिल की धड़कन और हो गई मौत

दुखद बात यह है कि किसी ने नहीं सोचा था कि उनका यह असहज महसूस करना इतनी बड़ी परेशानी की शुरुआत है. अपनी मौत से सिर्फ एक दिन पहले दिमित्री ने कई कोचिंग सेशन रद्द कर दिए और दोस्तों को बताया कि उनकी तबियत ठीक नहीं है. उन्होंने कहा था कि वे अगले दिन डॉक्टर के पास जाने वाले हैं. लेकिन वे वहां पहुंच ही नहीं सके. उसी रात उनकी नींद में ही दिल की धड़कन बंद हो गई और उनकी मौत हो गई.

दिल झेल नहीं पाया इतना बोझ

विशेषज्ञों का कहना है कि दिमित्री भले ही फिट थे, लेकिन इतने समय तक लगातार भारी मात्रा में जंक फूड खाने से उनके अंदरूनी अंगों पर बहुत दबाव पड़ा. खासकर उनका दिल इस दबाव को झेल नहीं पाया. तेजा से वजन बढ़ाना शरीर के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है. दिमित्री की मौत इस बात का दुखद सबक है कि फिटनेस चाहे जितनी भी जरूरी हो, शरीर के साथ किसी भी तरह की चरम चुनौती लेना हमेशा जोखिम भरा होता है.

यह भी पढ़ें: इसे कहते हैं संस्कार... नन्ही-सी बच्ची ने डमी के छू लिए पैर, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे इमोशनल

यूजर्स ने जताई चिंता

दिमित्री की मौत की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने दुख और गुस्सा दोनों जताया. कई लोगों ने लिखा कि किसी भी चैलेंज के लिए अपनी जान को खतरे में डालना बिल्कुल गलत है. कुछ यूजर्स ने कहा कि दिमित्री बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन सोशल मीडिया का दबाव उन्हें एक खतरनाक रास्ते पर ले गया. कई लोग यह भी कह रहे हैं कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को जिम्मेदारी से कंटेंट बनाना चाहिए, ताकि फॉलोअर्स भी गलत चीज़ों को न अपनाएं.

यह भी पढ़ें: लहंगा पहन हसीना ने भोजपुरी गानों पर लगाए झन्नाटेदार ठुमके! वीडियो देख पिघल जाएंगे आप

Published at : 30 Nov 2025 10:06 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'आतंकवादियों को सीमा पर घुसपैठ में मदद कर रहा तालिबान', PAK आर्मी ने अफगानिस्तान पर लगाया आरोप
'आतंकवादियों को सीमा पर घुसपैठ में मदद कर रहा तालिबान', PAK आर्मी ने अफगानिस्तान पर लगाया आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद अवधेश प्रसाद परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे राम मंदिर, सामने आई खास वीडियो
सपा सांसद अवधेश प्रसाद परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे राम मंदिर, सामने आई खास वीडियो
टेलीविजन
कैंसर सर्जरी के बाद कैसा फील कर रही हैं दीपिका कक्कड़, कहा- मेरी पूरी दुनिया बदल गई
कैंसर सर्जरी के बाद कैसा फील कर रही हैं दीपिका कक्कड़, कहा- मेरी पूरी दुनिया बदल गई
राजस्थान
Rajasthan: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
राजस्थान: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
Advertisement

वीडियोज

Cyclon Storm Ditwah News Update : भारत पहुंचने वाला है तूफान दितवा, NDRF की 14 टीमें हाई अलर्ट पर
कल से शुरू होगा Parliament का Winter Session जानिए किन मुद्दों पर होगी चर्चा
लव के 'सेकेंड हैंड' आशिक का खेल
Delhi Blast News Update: अल फलाह के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी से जुड़े तार- सूत्र
Sudhanshu Trivedi ने धर्म ध्वजा का पूरा विश्लेषण किया, सुनिए
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'आतंकवादियों को सीमा पर घुसपैठ में मदद कर रहा तालिबान', PAK आर्मी ने अफगानिस्तान पर लगाया आरोप
'आतंकवादियों को सीमा पर घुसपैठ में मदद कर रहा तालिबान', PAK आर्मी ने अफगानिस्तान पर लगाया आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद अवधेश प्रसाद परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे राम मंदिर, सामने आई खास वीडियो
सपा सांसद अवधेश प्रसाद परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने पहुंचे राम मंदिर, सामने आई खास वीडियो
टेलीविजन
कैंसर सर्जरी के बाद कैसा फील कर रही हैं दीपिका कक्कड़, कहा- मेरी पूरी दुनिया बदल गई
कैंसर सर्जरी के बाद कैसा फील कर रही हैं दीपिका कक्कड़, कहा- मेरी पूरी दुनिया बदल गई
राजस्थान
Rajasthan: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
राजस्थान: अलवर में रंगेहाथ पकड़ा गया दूसरी शादी कर रहा कॉन्स्टेबल, पत्नी पहुंची तो बाथरूम में जा छिपा
क्रिकेट
एशिया कप में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन? वैभव सूर्यवंशी को मिली है जगह; CSK का ओपनर कप्तान
एशिया कप में ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन? वैभव सूर्यवंशी को मिली है जगह; CSK का ओपनर कप्तान
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
ट्रेंडिंग
हल्दी हो रही है या होली? फंक्शन में रिश्तेदारों ने आटे से उड़ाया गर्दा- लोग बोले थम जाओ, वीडियो वायरल
हल्दी हो रही है या होली? फंक्शन में रिश्तेदारों ने आटे से उड़ाया गर्दा- लोग बोले थम जाओ, वीडियो वायरल
हेल्थ
डायबिटीज है तो गलती से भी नहीं खाएं ये 9 फूड, हो जाती है इतनी बुरी हालत
डायबिटीज है तो गलती से भी नहीं खाएं ये 9 फूड, हो जाती है इतनी बुरी हालत
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget