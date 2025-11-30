दुनिया भर में फिटनेस के शौकीन लोग अक्सर खुद को बदलने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए नई-नई चुनौतियां लेते हैं. लेकिन कभी-कभी यही चुनौतियां बहुत खतरनाक भी साबित हो जाती हैं. रूस के एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर दिमित्री नुयानजिन की कहानी ऐसी ही एक दर्दनाक याद दिलाती है कि शरीर के साथ चरम स्तर पर किया गया कोई भी प्रयोग कभी-कभी जानलेवा भी हो सकता है. दिमित्री लोगों को दिखाना चाहते थे कि अगर मन में हिम्मत हो तो कोई भी वजन कम कर सकता है. लेकिन इस कोशिश में उन्होंने अपनी जान ही खो दी.

रूस के इंफ्लुएंसर ने लिया वजन कम करने का चैलेंज, पहले बढ़ाएंगे फिर घटाएंगे

रूस के शहर ओरेनबर्ग में रहने वाले 30 साल के फिटनेस इन्फ्लुएंसर दिमित्री नुयानजिन सोशल मीडिया पर लोगों को फिटनेस सिखाते थे. वे चाहते थे कि हर कोई यह समझे कि वजन कम करना मुश्किल नहीं है, बस सही तरीके की जरूरत है. इसी सोच के साथ उन्होंने एक बेहद जोखिम भरी चुनौती शुरू कर दी. उन्होंने तय किया कि वह पहले कम से कम 25 किलो यानी लगभग 50 पाउंड वजन बढ़ाएंगे और फिर अपना वजन घटाने का तरीका लोगों को दिखाएंगे.

दिन भर खाने लगा जंक फूड, हर रोज ली 10000 कैलोरी

इस लक्ष्य को पाने के लिए दिमित्री ने एक बहुत ही चरम आहार योजना बनाई. वह कई हफ्तों तक हर दिन करीब 10,000 कैलोरी का खाना खा रहे थे. यह मात्रा एक सामान्य इंसान की जरूरत से करीब चार गुना ज्यादा होती है. उनके नाश्ते में पेस्ट्री और केक होते थे. दोपहर के खाने में वे मेयोनेज में भीगे हुए लगभग दो पाउंड के पकौड़े खाते थे. रात को बर्गर और पिज्जा खाते थे. इसके अलावा दिन भर चिप्स, चॉकलेट और कई तरह के जंक स्नैक्स खाते रहते थे. इतना ज्यादा और इतना भारी खाना शरीर पर बहुत खराब असर डाल सकता है, लेकिन दिमित्री इसे लगातार जारी रखे हुए थे.

105 किलो पहुंचा वजन, तबीयत बिगड़ी

चुनौती शुरू करने के करीब एक महीने में ही उनका वजन 13 किलो बढ़ गया और वह 105 किलो तक पहुंच गए. 18 नवंबर को उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर बताया कि उनकी चुनौती तेजी से आगे बढ़ रही है. वीडियो में वे आराम से बैठे हुए चिप्स खा रहे थे. लेकिन इसी पोस्ट में उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है.

रात में सोते वक्त रुकी दिल की धड़कन और हो गई मौत

दुखद बात यह है कि किसी ने नहीं सोचा था कि उनका यह असहज महसूस करना इतनी बड़ी परेशानी की शुरुआत है. अपनी मौत से सिर्फ एक दिन पहले दिमित्री ने कई कोचिंग सेशन रद्द कर दिए और दोस्तों को बताया कि उनकी तबियत ठीक नहीं है. उन्होंने कहा था कि वे अगले दिन डॉक्टर के पास जाने वाले हैं. लेकिन वे वहां पहुंच ही नहीं सके. उसी रात उनकी नींद में ही दिल की धड़कन बंद हो गई और उनकी मौत हो गई.

दिल झेल नहीं पाया इतना बोझ

विशेषज्ञों का कहना है कि दिमित्री भले ही फिट थे, लेकिन इतने समय तक लगातार भारी मात्रा में जंक फूड खाने से उनके अंदरूनी अंगों पर बहुत दबाव पड़ा. खासकर उनका दिल इस दबाव को झेल नहीं पाया. तेजा से वजन बढ़ाना शरीर के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है. दिमित्री की मौत इस बात का दुखद सबक है कि फिटनेस चाहे जितनी भी जरूरी हो, शरीर के साथ किसी भी तरह की चरम चुनौती लेना हमेशा जोखिम भरा होता है.

यूजर्स ने जताई चिंता

दिमित्री की मौत की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने दुख और गुस्सा दोनों जताया. कई लोगों ने लिखा कि किसी भी चैलेंज के लिए अपनी जान को खतरे में डालना बिल्कुल गलत है. कुछ यूजर्स ने कहा कि दिमित्री बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन सोशल मीडिया का दबाव उन्हें एक खतरनाक रास्ते पर ले गया. कई लोग यह भी कह रहे हैं कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को जिम्मेदारी से कंटेंट बनाना चाहिए, ताकि फॉलोअर्स भी गलत चीज़ों को न अपनाएं.

