Video: वॉकर पकड़े बुजुर्ग को सांड ने पीछे से मारी टक्कर, हवा में उछाला, खौफनाक वीडियो वायरल

Social Media Viral Video: आवारा सांड, बैल और भैंस के हमला करने के कई वीडियोज रोजाना इंटरनेट पर देखने को मिलते हैं. किसी-किसी वीडियोज में तो इनके हमले लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो जाते है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक आवारा सांड एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला कर देता है. ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई.

पीछे से बुजुर्ग पर किया सांड ने हमला

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति गली में खड़ा होता है. उन्होंने सफेद शर्ट और धोती पहनी हुई है और साथ में ही देख सकते हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति सही से चलने में असमर्थ है. वह सहारे के साथ चल रहे होते हैं. इसी दौरान एक आवारा सांड बुजुर्ग पर पीछे से हमला कर देता है.

सांड बुजुर्ग को पीछे से इतनी तेज धक्का देता है कि बुजुर्ग व्यक्ति बुरी तरह गली में गिर जाता है और उन्होंने गंभीर चोटें भी आती है. बुजर्ग पर हमला करने के बाद सांड वहीं मौजूद रहता है और दोबारा हमला करने की कोशिश करता है. बुजुर्ग व्यक्ति गली में गिरा पड़ा हुआ है.

आवारा जानवरों को सड़क पर घूमने से रोके- यूजर्स

इस दौरान एक व्यक्ति, जो शायद गली में मौजूद होता है. वह बुजुर्ग की मदद करने के लिए दौड़ता हुआ आगे आता है, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है और सांड बुजुर्ग के आसपास ही मंडराता रहता है. इस घटना ने लोगों को हैरान और दुखी कर दिया है.

लोगों के कई कमेंट्स वीडियोज पर देखने को मिल रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि इस तरह के आवारा जानवरों को सड़क पर घूमने से रोकना चाहिए. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि हमला के बाद बुजुर्ग की जान बची या नहीं.