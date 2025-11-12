Social Media Viral Video: बात अगर बर्थडे की हो रही हो तो जाहिर सी बात है कि लोग पूरे जश्न के साथ अपने खास लोगों के साथ अपना बर्थडे मनाते हैं, लेकिन अगर आप भी बर्थडे पार्टी के दौरान फोम स्प्रे के साथ फुल ऑन मस्ती करने के शौकीन हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें. इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा गया है कि बर्थडे पार्टी के दौरान फोम स्प्रे की वजह से एक भीषण हादसा हो गया, जिसे देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे.

आग की लपटें दोनों के बालों में फैली

वीडियो की शुरुआत में देखा गया है कि एक लड़की सोफे पर बैठी हुई है और वहीं दूसरी लड़की उसके साइड में केक लेकर खड़ी है. पूरा कमरा सजा हुआ दिखाई दे रहा है. साथ ही कमरे में काफी सारे लोग मौजूद हैं और पार्टी का आनंद ले रहे हैं. लड़की केक को टेबल पर रखती ही है, तभी इसी दौरान वहां पर मौजूद अन्य लोग फोम स्प्रे दोनों लड़कियों के ऊपर स्प्रे डालने लगते हैं.

स्प्रे दोनों लड़कियों के बालों पर लगा दिखाई दे रहा है. इस दौरान अचानक ही केक पर लगे स्पार्कलर से आग की लपटें उठने लगती हैं और देखते ही देखते आग की लपटें फैलने लगती है और अचानक एक धमाका होता है. वीडियो में साफ देख सकते हैं कि आग की लपटें आसपास रखे सामान और लड़कियों को बालों में फैल जाती है.

बर्थडे का जश्न जानलेवा साबित हो गया

वीडियो में साफ देखा गया है कि आर सोफे, टेबल हर तरफ फैली नजर आ रही है. साथ ही लड़कियों के कपड़ों और बालों में भी फैल जाती है, जिसके चलते दोनों लड़कियां घबराकर भागने लगती है. आग की लपटें दोनों के शरीर पर इस तरह फैली, जो देखने में ही काफी खतरनाक लग रहा है.

वीडियो में देख सकते हैं कि पूरे कमरे में चीख-पुकार मच जाती है और साथ ही अफरा-तफरी का माहौल बन जाता है. एक पल में ही बर्थडे का जश्न जानलेवा साबित हो गया. इस घटना के वीडियो ने सभी को हिलाकर रख दिया है. हालांकि अभी साफ नहीं हुआ है कि दोनों लड़कियां ठीक है या नहीं.