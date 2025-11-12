Video: रॉन्ग साइड दौड़ाई कार, जोरदार टक्कर के बाद पलटी सामने आ रही गाड़ी, हादसे का वीडियो वायरल

Road Accident Viral Video: इंटरनेट पर एक दिल दहला देने वाले हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक गलत दिशा में आती एक कार की एक अन्य कार से टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि कार सड़क पर ही बुरी तरह पलटती हुई दिखाई दी. अब इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है.

टक्कर लगने से गाड़ी सड़क पर पलटी

हालांकि, ये हादसा कहां का है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में देख सकते हैं कि एक व्यस्त सड़क पर काफी सारे वाहन चल रहे हैं. इस दौरान एक कार जो सही दिशा में सड़क पर चल रही होती है. वह अचानक एक गलत दिशा से आती एक अन्य कार से टकरा जाती है. टक्कर इतनी तेज होती है कि एक कार सड़क पर पलट जाती है. हादसे में दोनों ही कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हालांकि, अभी यह साफ नहीं हुआ है कि घटना के बाद कार में सवार लोग सुरक्षित है या नहीं, लेकिन वीडियो को देखकर यह साफ हो रहा है कि हादसा कितना गंभीर था.

लोगों ने हादसे को बताया लापरवाही का नतीजा

ये घटना सड़क पर चल रही किसी कार के डैशकैम में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. साथ ही लोगों के तमाम कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं. लोगों ने हादसे को खतरनाक बताया तो वहीं कुछ ने गलत दिशा में गाड़ी चलाने वाले की लापरवाही पर सवाल खड़े किए. लोगों ने कहा कि सड़क पर इस तरह की लापरवाही न सिर्फ अपने लिए खतरनाक है बल्कि सड़क पर चल रही अन्य गाड़ियों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकते हैं.