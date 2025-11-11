Video: Bigg Boss देखता नज़र आया वोल्वो बस का ड्राइवर, शख्स ने वीडियो बना किया वायरल, देखें

Social Media Viral Video: देश में हाल ही में कई बस हादसों की खबरें सामने आई है. ज्यादातर हादसों में बस ड्राइवर की लापरवाही का दावा किया गया है. कभी कोई बस ड्राइवर फोन पर बिजी होता है तो कोई खाना खाते हुए बस चलाता है, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई. इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा गया है कि एक प्राइवेट बस कंपनी की बस का ड्राइवर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बस चलाते समय रियलिटी शो' बिग बॉस' देखता पाया गया है. बस ड्राइवर की ये लापरवाही कई लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी. इस घटना के वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

बस में मौजूद यात्री ने रिकॉर्ड किया वीडियो

दरअसल, ये घटना वीआरएल बस में 27 अक्टूबर की सुबह करीब 2:50 बजे हुई. बस रात को मुंबई से हैदराबाद की ओर जा रही थी. इस दौरान बस के ड्राइवर ने स्टीयरिंग व्हील के पास अपना फोन रखा हुआ था और वह बिग बॉस देख रहा था. वीडियो में देख सकते हैं कि बस कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और साथ ही ड्राइवर आराम से शो देख रहा है.

इस घटना का वीडियो बस में मौजूद किसी यात्री ने रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जिसके बाद पूरे सोशल मीडिया पर इस घटना की चर्चा होने लगी और साथ ही लोगों ने ड्राइवर की लापरवाही पर गुस्सा जाहिर किया. वीडियो के वायरल होने के बाद ट्रेवल्स कंपनी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की और ड्राइवर को नौकरी से निकाला.

घटना पर कंपनी ने मांगी माफी

वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैवल कंपनी ने पोस्ट पर माफी नामा जारी किया. पोस्ट में लिखा, 27 अक्टबूर को मुंबई से हैदराबाद की यात्रा के दौरान आपको हुई असुविधा और परेशानी के लिए हमें बहुत अफ़सोस है. यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे पहले है और साथ ही हम ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हैं. ड्राइवर की इस लापरवाह भरी हरकत के लिए उसे नौकरी से भी निकाल दिया है.

विजयानंद ट्रेवल्स यात्रियों की सुरक्षा से समझौता करने वाले किसी भी काम के लिए जीरो टॉलरेंस रखता है.इस तरह की घटनाएं बहुत कम होती है और इस घटना को हमारे ध्यान में लाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद. साथ ही हमारे सभी ड्राइवरों को ड्राइविंग करते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करने के निर्देश दिए गए हैं और एक बार फिर से इस बुरे अनुभव के लिए माफी मांगते हैं. विजयानंद ट्रेवल्स की तत्काल कार्रवाई के लिए लोगों ने उनकी काफी तारीफ भी की.