Video: स्टेज पर दूल्हे के सामने अजीब तरह से नाची दुल्हन, लोग बोले- मौत आ जाए, ये दिन ना आए

Wedding Funny Dance Viral Video: शादियों में डांस के कई वीडियोज इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ ही वीडियोज ऐसे होते हैं, जिन्हें हम सालों तक भूल नहीं पाते. ज्यादातर शादियों में एक बंदा तो ऐसा होता ही है, जो शादी में ऐसा गजब का डांस करता है, जिसकी चर्चा पूरी शादी के दौरान होती रहती है और आजकल तो दूल्हा-दुल्हन ही अपनी शादी में ऐसा डांस करते हैं कि देखने वालों की हंसी छूट जाए. कुछ ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दुल्हन ने दूल्हे के सामने ऐसा जबरदस्त डांस किया कि वह अब वायरल हो रहा है.

भारी-भरकम लहंगे में डांस करने लगी दुल्हन

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर खड़े हैं. वह जयमाला की रस्म पूरी करते हैं, लेकिन तभी शुरू होता है दुल्हन का जबरदस्त डांस. दुल्हन सजी-धजी भारी-भरकम लहंगे में डांस करना शुरू करती है. दूल्हा भी स्टेज पर खड़ा नजर आ रहा है.

दुल्हन इतने जोश के साथ अपना डांस शुरू करती है कि मानो उसने कई दिनों से डांस सीखा हुआ है. दुल्हन के मू्व्स बड़े ही जानदार दिखाई दे रहे हैं और सबसे खास बात उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ तौर पर नजर आ रहा है. चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ ऐसे ठुमके लगाए कि शादी में आए लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए.

दुल्हन के डांस ने सोशल मीडिया पर मचाया गदर

इस डांस के वीडियो ने सोशल मीडिया पर गदर मचा दिया है. लोग वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और साथ ही लोगों के तमाम मजेदार कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं. एक यूजर ने कहा कि अभी तो शुरुआत है तो वहीं कुछ ने मजाक में कहा कि पूरी बारात के लोग डरे हुए है.

वहीं एक ने कहा कि रील्स वाली पत्नी तो दूसरे यूजर ने मजाक में कहा कि अभी भी टाइम है भाई , लेकिन साथ ही कुछ लोगों ने दुल्हन के डांस की तारीफ भी की. इस तरह मिली-जुली प्रतिक्रियाएं वीडियो पर देखने को मिल रही है.