हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: स्टेज पर दूल्हे के सामने अजीब तरह से नाची दुल्हन, लोग बोले- मौत आ जाए, ये दिन ना आए

Video: स्टेज पर दूल्हे के सामने अजीब तरह से नाची दुल्हन, लोग बोले- मौत आ जाए, ये दिन ना आए

Viral Dance Video: अपनी शादी के दिन स्टेज पर दूल्हे के सामने अजीब तरह से नाचती एक दुल्हन का वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो पर लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. देखिए वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 19 Nov 2025 12:01 PM (IST)
Preferred Sources

Wedding Funny Dance Viral Video: शादियों में डांस के कई वीडियोज इंटरनेट पर वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ ही वीडियोज ऐसे होते हैं, जिन्हें हम सालों तक भूल नहीं पाते. ज्यादातर शादियों में एक बंदा तो ऐसा होता ही है, जो शादी में ऐसा गजब का डांस करता है, जिसकी चर्चा पूरी शादी के दौरान होती रहती है और आजकल तो दूल्हा-दुल्हन ही अपनी शादी में ऐसा डांस करते हैं कि देखने वालों की हंसी छूट जाए. कुछ ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दुल्हन ने दूल्हे के सामने ऐसा जबरदस्त डांस किया कि वह अब वायरल हो रहा है.

भारी-भरकम लहंगे में डांस करने लगी दुल्हन 

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर खड़े हैं. वह जयमाला की रस्म पूरी करते हैं, लेकिन तभी शुरू होता है दुल्हन का जबरदस्त डांस. दुल्हन सजी-धजी भारी-भरकम लहंगे में डांस करना शुरू करती है. दूल्हा भी स्टेज पर खड़ा नजर आ रहा है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by hanse raho (@systum.paad.denge)

दुल्हन इतने जोश के साथ अपना डांस शुरू करती है कि मानो उसने कई दिनों से डांस सीखा हुआ है. दुल्हन के मू्व्स बड़े ही जानदार दिखाई दे रहे हैं और सबसे खास बात उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ तौर पर नजर आ रहा है. चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ ऐसे ठुमके लगाए कि शादी में आए लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए.

दुल्हन के डांस ने सोशल मीडिया पर मचाया गदर

इस डांस के वीडियो ने सोशल मीडिया पर गदर मचा दिया है. लोग वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और साथ ही लोगों के तमाम मजेदार कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं. एक यूजर ने कहा कि अभी तो शुरुआत है तो वहीं कुछ ने मजाक में कहा कि पूरी बारात के लोग डरे हुए है.

वहीं एक ने कहा कि रील्स वाली पत्नी तो दूसरे यूजर ने मजाक में कहा कि अभी भी टाइम है भाई , लेकिन साथ ही कुछ लोगों ने दुल्हन के डांस की तारीफ भी की. इस तरह मिली-जुली प्रतिक्रियाएं वीडियो पर देखने को मिल रही है.

और पढ़ें
Published at : 19 Nov 2025 12:01 PM (IST)
Tags :
Dance Viral Video TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
पंजाब
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई बाबा सिद्दीकी की हत्या
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई कोई हत्या
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
15 साल के करियर में इस एक्टर ने दी है सिर्फ 7 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हालत रही है खराब
15 साल के करियर में इस एक्टर ने दी है सिर्फ 7 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हालत रही है खराब
Advertisement

वीडियोज

अजनबी प्यार का खूनी खतरा !
Bihar Government Formation: अभी तक मंत्रिमंडल का स्वरूप फाइनल नहीं हुआ? | Breaking news
Bihar New Government Formation: ...तो फिर एक बार, नीतीशे कुमार! |
UP Politics: पश्चिम नहीं, पूर्वी UP पर फोकस! Asaduddin Owaisi का नया गेमप्लान क्या? | Bihar | AIMIM
Sandeep Chaudhary: PK की हार, 'दुरुपयोग' बना बहाना! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar Politics
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
CJI गवई ने सुनाया ऐसा फैसला कि नाराज हो गए जज, 97 पेज में लिखी अपनी बात, सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस
पंजाब
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई बाबा सिद्दीकी की हत्या
'अनमोल को मिल रही लॉरेंस बिश्नोई का भाई होने की सजा', चचेरे भाई का दावा- उसने नहीं कराई कोई हत्या
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ऑटो चालक की बेटी मीनाक्षी हुड्डा ने फाइनल का टिकट किया पक्का
बॉलीवुड
15 साल के करियर में इस एक्टर ने दी है सिर्फ 7 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हालत रही है खराब
15 साल के करियर में इस एक्टर ने दी है सिर्फ 7 हिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर हालत रही है खराब
न्यूज़
Explained: दिल्ली धमाके के 10 दिन बाद हालात क्या, कितनी गिरफ्तारियां हुईं और पुलिस कहां चूकी; 7 जरूरी सवालों के जवाब
Explained: दिल्ली धमाके के 10 दिन बाद, कितनी गिरफ्तारियां हुईं और पुलिस कहां चूकी; 7 जरूरी सवालों के जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
International Men's Day 2025: महिला या पुरुष, किसने दिया था मेंस डे मनाने का आइडिया? चौंका देगा सच
महिला या पुरुष, किसने दिया था मेंस डे मनाने का आइडिया? चौंका देगा सच
हेल्थ
TB Surveillance System: AI ने ढूंढा टीबी को रोकने का नया तरीका, घटेंगे मौत के आंकड़े! जानें कैसे काम करती है यह तकनीक?
AI ने ढूंढा टीबी को रोकने का नया तरीका, घटेंगे मौत के आंकड़े! जानें कैसे काम करती है यह तकनीक?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget