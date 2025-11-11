Video: उछलकर बस के पहिए के नीचे आया बाइकर, हेलमेट ने बचा ली जान, हादसे का वीडियो वायरल

Road Accident Viral Video: सड़क पर दुर्घटना कि तमाम खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन कुछ इतनी खतरनाक होती है, जिसको देखकर हमारी रूह कांप जाती है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक बस एक बाइक सवार को बुरी तरह कुचलते हुए बची. ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें हादसे की गंभीरता को साफ तौर पर देखा जा सकता है.

हेलमेट ने बचा ली शख्स की जान

वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि बस एक मोड़ पर मुड़ रही है और इसी दौरान एक बाइक सवार व्यक्ति का अचानक बैलेंस बिगड़ जाता है और वह बाइक से उछलकर बस के पिछले पहिये के पास गिरता है. व्यक्ति बस के पहिये के नीचे आ जात है, लेकिन उसने हेलमेट पहना हुआ होता है, जिसके चलते उसके सिर पर गंभीर चोटें नहीं आती.

वीडियो में देख सकते हैं कि बस के पहिये के नीचे व्यक्ति का हेलमेट फंस जाता है और इस दौरान बस ड्राइवर बस को थोड़ा पीछे करता है, जिसके चलते व्यक्ति खुद को बस के नीचे से निकालता है. अगर सोचिए व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहना होता तो आज हेलमेट की जगह पहिये के नीचे व्यक्ति का सिर होता और उसकी जान भी जा सकती थी. हालांकि, हादसे में व्यक्ति की बाइक क्षतिग्रस्त हो गई.

मौके पर मौजूद लोगों ने व्यक्ति की मदद की

आगे वीडियो में देखा गया है कि व्यक्ति उठने की कोशिश करता है, लेकिन वह उठ नहीं पाता है. उसके बाद मौके पर मौजूद लोग व्यक्ति की मदद करने के लिए आते हैं. सभी व्यक्ति को उठाने में मदद करते हैं और साथ ही व्यक्ति की बाइक को भी उठाते हैं. वीडियो के वयररल होने के बाद लोगों ने हादसे को खतरनाक बताया और साथ ही कुछ यूजर्स ने कहा कि अच्छा हुआ कि व्यक्ति ने हेलमेट पहना हुआ था नहीं तो उसकी जान भी जा सकती थी.