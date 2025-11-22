सोशल मीडिया पर स्टंट के नाम पर जान जोखिम में डालने का ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है. सड़कें जहां लोगों की आवाजाही के लिए बनी हैं, वहीं कुछ युवक इन्हें फिल्मी सेट समझकर ऐसे खतरनाक करतब दिखाते हैं जिनका न तो मतलब होता है और न ही किसी नियम से कोई लेना-देना. ताजा वीडियो इसी लापरवाही की जीती-जागती मिसाल है, जिसमें एक थार पर बैठे कुछ युवक स्टंट करते-करते सीधे एक चलते ट्रक के सामने जा गिरते हैं. वीडियो इतना खतरनाक है कि देखने भर से रोंगटे खड़े हो जाते हैं. कुछ सेकंड का यह दृश्य बताता है कि सोशल मीडिया की कुछ सेकंड की ‘रील’ बनाने के चक्कर में सड़क सुरक्षा कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है.

सड़क पर थार से जानलेवा स्टंट करते दिखे छपरी

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में तीन युवक एक चलती थार के बोनट पर बैठे हुए दिखते हैं. तीनों किसी तरह का स्टंट शूट कर रहे लगते हैं. आगे सड़क पर ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा है, लेकिन युवकों की हरकतें देखते ही साफ समझ आता है कि यह स्टंट बिना किसी सुरक्षा उपाय और बिना किसी नियंत्रण के किया जा रहा है. थार के आगे बढ़ते ही तीनों युवक अपनी पोजीशन बदलने की कोशिश करते हैं और ठीक उसी दौरान वाहन संतुलन खो देता है.

ट्रक ड्राइवर ने तुरंत प्रभाव से ब्रेक लगा दिया,



वर्ना सारी गलती ट्रक ड्राइवर की होती,



पता नहीं लोग उस ड्राइवर के साथ क्या क्या करते,

हादसे बड़ा हो सकता था,



एक विडियो बनाने के लिए लोग जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर बैठते हैं। pic.twitter.com/zboaNkBsTx — Pappu Ram Mundru Sikar (@PRMundru) November 20, 2025

बैलेंस बिगड़ा और छूकर निकल गई मौत!

वीडियो के अगले ही फ्रेम में दोनों युवक एक चलते ट्रक के बिल्कुल सामने आकर गिर पड़ते हैं. दृश्य बेहद खतरनाक है, क्योंकि गिरते ही ट्रक का आगे का हिस्सा उन पर चढ़ने से बस इंचों की दूरी पर रह जाता है. आसपास के लोग और वाहन चालक अचानक हुए इस हादसे से घबरा जाते हैं. सौभाग्य से तीनों युवक ठीक वक्त पर ट्रक के पहिए की सीधी लाइन से बाहर गिर जाते हैं, नहीं तो हादसा बेहद गंभीर हो सकता था.

यह भी पढ़ें: Tejas Crashed: परकटे पक्षी की तरह गिरा तेजस और जमीन छूते ही लगी आग... डरा देगा वायरल वीडियो

यूजर्स बोले, मोटा करो चालान

वीडियो को @PRMundru नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ऐसे लोगों के मां बाप पर केस दर्ज होना चाहिए. एक और यूजर ने लिखा...इतना मोटा चालान हो कि आने वाली पुश्तें कभी स्टंट करने के बारे में नहीं सोचें. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कैमरा नहीं होता तो बेचारा ट्रक वाला फंसता.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन में कुकिंग शो! AC कोच में महिला ने बनाई मैगी, लोग भड़क उठे