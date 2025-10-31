Video: ये कैसे हुआ? बिना बाइकर दौड़ी बाइक, पीछे भागने लगा युवक, वीडियो देख हैरान हुए लोग

Stunt Viral Video: एक खतरनाक और जोखिम भरा बाइक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक बाइक से स्टंट करता नजर आ रहा है और वह जैसे ही बाइक को ऊपर की तरफ उठाता है, वैसे ही वो बाइक से नीचे गिरता है. युवक खुद को संभाल लेता है, लेकिन आगे जो होता है वो बेहद ही चौंका देने वाला था.

चलती बाइक से नीचे उतरा युवक

वीडियो में देखा गया की एक युवक, जो काले रंग के कपड़े पहने हुए है. वह बाइक से स्टंट करता दिखाई दे रहा है. सड़क पूरी खाली नजर आ रही है. इसी का फायदा उठाते हुए युवक बाइक से अलग-अलग तरह के स्टंट करता है. बाइक की स्पीड काफी तेज नजर आ रही है.

युवक बाइक को ऊपर की तरफ उठाकर स्टंट करता है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह चलती बाइक से नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन वो खुद को जैसे-तैसे संभाल लेता है. इस दौरान बाइक रनिंग कंडीशन में आगे की ओर बढ़ने लगती है. हैरानी की बात यह है कि बिना बाइकर के बाइक अपने आप कैसे चलने लगती है.

अपने आप आगे दौड़ने लगी बाइक

बाइक बड़ी तेजी में दौड़ने लगती है. युवक बाइक का पीछा करने लगता है. युवक दौड़कर बाइक के पीछे जाता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि बाइक को युवक पकड़ नहीं पाता है.

ये दृश्य बेहद ही हैरान करने वाला था और साथ ही ये सोचने पर भी मजबूर कर रहा है कि आखिरकार बिना किसी के चलाए बाइक चल कैसे रही है. सोशल मीडिया पर भी लोगों के हैरान करने वाले कमेंट्स सामने आए है.

यह भी पढ़ें -

Video: मासूमियत या बेवकूफी? कंगारू शेप डस्टबिन की पूजा करती महिलाओं का वीडियो वायरल, चढ़ाने लगी जल