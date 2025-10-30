Funny Viral Video: भारत एक ऐसा देश है, जहां हर कोने में आस्था का सागर बहता है. यहां के लोग पत्थर, पेड़ और गाय को माता मानकर पूजा करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डस्टबिन की भी पूजा होती है? जाहिर सी बात है कि कौन ही डस्टबिन की पूजा करता होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ भोली-भाली महिलाएं डस्टबिन की पूजा कर रही हैं. ये सुनकर ही आपका सर चकरा गया होगा, लेकिन सोचिए जब आप ऐसा हकीकत में होते देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे.

कांगारू को देवता समझ पूजा करने लगी महिलाएं

वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं मंदिर के अंदर साड़ी पहनकर, हाथों में फूल और सिंदूर लिए एक कांगारू के शेप के डस्टबिन के सामने खड़ी हैं. वे इसे कोई देवता समझ रही हैं और उसकी पूजा कर रही हैं. उस पर फूल चढ़ा रही हैं. सिंदूर लगा रही हैं. साथ ही उसके सामने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करती नजर आ रही है. ये दृश्य न सिर्फ हैरान करने वाला था, बल्कि जिसने भी इसका वीडियो देखा उसका सिर घूम गया कि आखिरकार, महिलाएं एक डस्टबिन की पूजा क्यों कर रही हैं

A viral video of group of women worshipping a kangaroo shaped dustbin. Innocence is the part of Indian culture. pic.twitter.com/RgdI0DaKgh — deepica (@deebayleaf) October 29, 2025

वीडियो देख लोगों के उड़ गए होश

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के मिले-जुले कमेंट्स सामने आए. कुछ लोगों ने कहा कि महिलाएं भोली-भाली हैं और उन्हें इस बात का पता नहीं होगी कि ये डस्टबिन है तो वहीं कुछ लोगों ने वीडियो को मजाक के तौर पर देखा और कहा कि अरे दीदी ये डस्तबिन है, जिसे आप देवता समझ कर पूजा कर रही हैं.

वहीं एक यूजर ने कमेंट किया कि वीडियो हमें यह सोचना पर मजबूर करता है कि शिक्षा और जागरूकता कितनी जरूरी है. इस तरह के रिएक्शन लोगों के वीडियो पर देखने मिल रहे हैं और साथ ही लोग वीडियो को शेयर भी खूब कर रहे हैं.