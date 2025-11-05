हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: गजब! झूले को एक हाथ से पकड़ शक्तिमान बन गया शख्स, लोग बोले- पापी पेट क्या न कराए

Video: गजब! झूले को एक हाथ से पकड़ शक्तिमान बन गया शख्स, लोग बोले- पापी पेट क्या न कराए

Viral Stunt Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का मेले में मौजूद रोलर कोस्टर झूले को एक हाथ से पकड़कर झूलता नजर आया. वीडियो देखकर लोगों ने लड़के को शक्तिमान बताया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 05 Nov 2025 09:39 AM (IST)
Preferred Sources

Stunt Viral Video: कुछ लोगों को हर जगह ही स्टंट दिखाने की आदत होती है, चाहे वो सड़क हो, पार्क हो या फिर घूमने-फिरने की जगह. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का मेले में स्टंट करता हुआ नजर आया. लड़का  रोलर कोस्टर झूले को एक हाथ से पकड़कर झूलता दिखाई दे रहा है, जो लड़के के लिए खतरनाक साबित भी हो सकता है.

युवक ने जान को खतरे में डाला

वीडियो की शुरुआत में देखा गया कि लड़का अपने आपको किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं समझ रहा है. लड़का झूले को एक हाथ से पकड़ता है और फिर उसके तीन-चार राउंड घूमता है. ऐसा करते हुए लड़के को जरा भी डर नहीं लग रहा है.

वह बड़े ही मजे से और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ स्टंट करता है, लेकिन अगर इस स्टंट के दौरान लड़के का हाथ फिसल जाता तो लेने के देने पड़ सकते थे. लड़के की इस हरकत को कोई मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहा था, जिससे यहीं लग रहा है कि शायद लड़का ये सब सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए कर रहा हो. 

यूजर्स ने लड़के को खतरों का खिलाड़ी कहा

वीडियो में देख सकते हैं कि झूला कितनी ऊंचाई तक जाता है और फिर तेजी से नीचे आता है, जो देखने में ही कितना डरावना लग रहा है, लेकिन लड़के को ऐसा करते हुए बड़ा मजा आ रहा है. वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इस दृश्य को खतरनाक और जानलेवा बताया तो वहीं कुछ लोगों ने इसे मजे के तौर पर देखा और लड़के को शक्तिमान बताया. वहीं कुछ ने खतरों के खिलाड़ी कहा. एक यूजर ने कहा कि लड़के को ऐसा करते देखकर मुझे डर लग रहा है. लोगों के कई कमेंट्स वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 05 Nov 2025 09:39 AM (IST)
Tags :
Stunt Viral Video TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
विश्व
Typhoon Kalmaegi: 120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
Advertisement

वीडियोज

'हाफ बीवी' की बदनाम आशिकी
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi ने खोल दी Nitish की पोल, असली कंट्रोल किसके पास? | Mahagathbandhan
Bihar Election: सीट 121..तेजस्वी या नीतीश?
Bihar Election 2025: वोटिंग से 36 घंटे पहले वीडियो विवाद!
Sandeep Chaudhary: 10 हजार Vs 30 हजार...महिला बनाएंगी किसकी सरकार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
'तेजस्वी यादव राघोपुर से हार रहे हैं', नित्यानंद राय का दावा, बोले- ये नायक नहीं… खलनायक
इंडिया
India-Pakistan Submarine War: समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
समंदर का बादशाह भारत पाकिस्तान से किस मामले में पीछे, ड्रैगन कर रहा पड़ोसी की मदद, जानें नेवी कंपैरिजन
विश्व
Typhoon Kalmaegi: 120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
120 KMPH की रफ्तार से हवाएं, तबाही लेकर गुजरा तूफान ‘कालमेगी’, उड़ गईं घरों की छतें, 52 की मौत
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
सूर्यकुमार यादव ने इस दिग्गज खिलाड़ी से लगाई मदद की गुहार, आखिर ऐसी क्या आ गई मुसीबत?
तमिल सिनेमा
Kantara Chapter 1: OTT रिलीज के बाद भी सिनेमाघरों में दहाड़ रही ‘कांतारा चैप्टर 1’, 33वें दिन भी करोड़ों में की कमाई
ओटीटी रिलीज के बाद भी सिनेमाघरों में दहाड़ रही ‘कांतारा चैप्टर 1’, 33वें दिन भी करोड़ों में की कमाई
ट्रेंडिंग
आइसक्रीम समझ मिर्च खा गया कुत्ता! तीखे से डोगेश भाई के मुंह को आ गए गुर्दे- वीडियो वायरल
आइसक्रीम समझ मिर्च खा गया कुत्ता! तीखे से डोगेश भाई के मुंह को आ गए गुर्दे- वीडियो वायरल
हेल्थ
पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं हार्ट से जुड़ी बीमारियों की शिकार, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं हार्ट से जुड़ी बीमारियों की शिकार, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
ट्रैवल
हवा में उड़ने का सपना होगा पूरा, भारत के इन 5 राज्यों में करें हॉट एयर बैलूनिंग राइड का सफर
हवा में उड़ने का सपना होगा पूरा, भारत के इन 5 राज्यों में करें हॉट एयर बैलूनिंग राइड का सफर
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget