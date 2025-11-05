Video: गजब! झूले को एक हाथ से पकड़ शक्तिमान बन गया शख्स, लोग बोले- पापी पेट क्या न कराए

Stunt Viral Video: कुछ लोगों को हर जगह ही स्टंट दिखाने की आदत होती है, चाहे वो सड़क हो, पार्क हो या फिर घूमने-फिरने की जगह. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक लड़का मेले में स्टंट करता हुआ नजर आया. लड़का रोलर कोस्टर झूले को एक हाथ से पकड़कर झूलता दिखाई दे रहा है, जो लड़के के लिए खतरनाक साबित भी हो सकता है.

युवक ने जान को खतरे में डाला

वीडियो की शुरुआत में देखा गया कि लड़का अपने आपको किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं समझ रहा है. लड़का झूले को एक हाथ से पकड़ता है और फिर उसके तीन-चार राउंड घूमता है. ऐसा करते हुए लड़के को जरा भी डर नहीं लग रहा है.

वह बड़े ही मजे से और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ स्टंट करता है, लेकिन अगर इस स्टंट के दौरान लड़के का हाथ फिसल जाता तो लेने के देने पड़ सकते थे. लड़के की इस हरकत को कोई मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर रहा था, जिससे यहीं लग रहा है कि शायद लड़का ये सब सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए कर रहा हो.

यूजर्स ने लड़के को खतरों का खिलाड़ी कहा

वीडियो में देख सकते हैं कि झूला कितनी ऊंचाई तक जाता है और फिर तेजी से नीचे आता है, जो देखने में ही कितना डरावना लग रहा है, लेकिन लड़के को ऐसा करते हुए बड़ा मजा आ रहा है. वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इस दृश्य को खतरनाक और जानलेवा बताया तो वहीं कुछ लोगों ने इसे मजे के तौर पर देखा और लड़के को शक्तिमान बताया. वहीं कुछ ने खतरों के खिलाड़ी कहा. एक यूजर ने कहा कि लड़के को ऐसा करते देखकर मुझे डर लग रहा है. लोगों के कई कमेंट्स वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.