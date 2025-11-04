Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है. यहां शराब के नशे में धुत एक युवक 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया और फिर वहां से कूदने की धमकी देने लगा. इस घटना के चलते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

लोगों ने युवक को समझाने की कोशिश की

बता दें कि ये घटना जयपुर के लोहा मंडी इलाके में हुई है. हाल ही में इसी इलाके में एक बेकाबू डंपर ने 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था. यहां एक शराबी युवक, जिसकी पहचान सुरेश चौधरी उर्फ लंबू के रूप में हुई है और वह टोंक जिले के निवाई का रहने वाला है. वह 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया. युवक टावर पर चढ़ने के बाद वहां से नीचे कूदने की धमकी देने लगा.

राजस्थान के जयपुर के लोहा मंडी इलाके से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां शराब के नशे में धुत एक युवक 100 फीट से ऊंचे टावर पर चढ़ गया और फिर वहां से कूदने की धमकी देने लगा. लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी.काफी देर की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतरा गया pic.twitter.com/RZXKNDDnGQ — Abhishek Kumar (@pixelsabhi) November 4, 2025

युवक की इस हरकत की खबर सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. सब युवक की इस हरकत को देखने लगे और साथ ही में मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड भी करने लगे. काफी लोगों ने युवक को समझाने की कोशिश की, लेकिन युवक किसी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था. युवक बार-बार बस टावर से नीचे कूदने की धमकी दे रहा था.

पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया

जब लाख समझाने के बाद भी युवक नहीं माना तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद मौके पर एसडीआएएफ(SDRF), सिविल डिफेंस और पुलिस की टीमें पहुंची. उन्होंने युवक को नीचे उतारने के लिए हाइड्रॉलिक क्रेन मंगवाई.

इसके बाद काफी देर की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतरा गया. इसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया और साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू की गई.