Video: शर्त लगा लो ऐसा स्टंटबाज नहीं देखा होगा, सुपरमैन की तरह बस को चीर निकल गया शख्स

Stunt Viral Video: सोशल मीडिया एक कई वीडियोज वायरल होते रहते हैं, जो हमें हैरान कर देते हैं. हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति तेज रफ्तार बस को चीरता हुआ निकल गया. ये काफी अनोखा दृश्य था, लेकिन ये हमें सुरक्षा और जोखिम के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है. इस वीडियो पर लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.

स्टंट देखकर बस में बैठे यात्री चौंक गए

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बस के अंदर यात्री बैठे हुए है और साथ ही बस की खिड़कियों से बाहर का नज़ारा बर्फ से ढंका हुआ दिखाई दे रहा है. सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा है, तभी अचानक एक व्यक्ति बस को चीरता हुआ निकल गया.

October passed surprisingly fast. pic.twitter.com/njpj9kooNt — Russian Market (@runews) November 1, 2025

इस दृश्य को देखकर बस में बैठे यात्री हैरान रह गए. पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन जब उन्होंने देखा तो वो बिल्कुल चौंक गए. वीडियो के आखिर में देखा जा सकता है कि व्यक्ति स्टंट कर रहा था, लेकिन इस तरह का स्टंट कितना खतरनाक और साथ ही जानलेवा भी साबित हो सकता है.

लोगों ने स्टंट को खतरनाक और जानलेवा बताया

वीडियो के सोशल मीडया पर वायरल होने के बाद लोगों ने इस स्टंट को खतरनाक और जानलेवा बताया. लोगों ने कहा कि इस तरह के स्टंट करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जान को खतरे में भी डाल सकते हैं और साथ ही लोगों के लिए एक गलत संदेश भी है. वीडियो को लोगों ने काफी शेयर किया और इस तरह के स्टंट न करने की सलाह भी दी.

