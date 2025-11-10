Video: कूल्हा टूट गया! बाइक को एक पहिए पर चला स्टंट कर रहा था शख्स, बुरी तरह गिरा, देखें वीडियो

Viral Stunt Video: आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई वायरल होने की दौड़ में लगा है. कोई रील बनाते-बनाते गाना गा रहा है तो कोई स्टंट दिखाकर लोगों का ध्यान खींचना चाहता है, लेकिन कई बार यह दिखावा जानलेवा भी साबित हो जाता है. ऐसा ही एक खतरनाक हादसा इन दिनों वायरल वीडियो के रूप में सामने आया है, जिसमें एक युवक बाइक पर स्टंट करता दिखा और कुछ ही पलों में बुरी तरह गिर गया.

बाइक का आगे का पहिया हवा में उठाया

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवक तीन-चार बाइकों पर सड़क पर चल रहे हैं. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन तभी एक बाइक सवार स्टंट करने की कोशिश करता है. वह बाइक चलाते हुए आगे का पहिया हवा में उठा देता है. स्टंट के दौरान युवक दोनों पैरों को सीट से उठाकर बाइक पर खड़ा हो जाता है, मानो किसी फिल्मी सीन की नकल कर रहा हो.

पर स्टंटबाज छपरियों से कैसे लड़े, जो सड़कों पर भोकाल मचाए हुए हैं। pic.twitter.com/M86c4foctj — Arvind Sharma (@sarviind) November 9, 2025

लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसका संतुलन बिगड़ जाता है. बाइक तेज रफ्तार में होने के कारण युवक का पैर अचानक हैंडल में फंस जाता है, जिससे वह नियंत्रण खो बैठता है. देखते ही देखते बाइक सीधे सड़क किनारे बने डिवाइडर से जा टकराती है. टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि युवक बाइक समेत गिर पड़ता है. बताया जा रहा है कि युवक को गंभीर चोटें आईं हैं.

रील बनाने के चक्कर में जान जोखिम में डाली- यूजर्स बोले

इस हादसे का वीडियो किसी राहगीर या उसके साथ चल रहे व्यक्ति ने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर लोग तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. किसी ने लिखा कि रील बनाने के चक्कर में जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग. वहीं एक यूजर ने कहा कि स्टंट प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बिना करना मूर्खता है.