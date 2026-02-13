Video: खूनी हुए आवारा कुत्ते! सूरत में 2 साल की बच्ची पर हमला, सामने आया CCTV फुटेज

Viral video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हर दिन वीडियो वायरल होते हैं. इनमें लोग हिम्मत, मज़ाक या पागलपन दिखाते हैं. कुछ वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए होते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो यूजर्स के दिलों को झकझोर कर रख देते हैं और भावनाओं को गहराई से छू जाते हैं, जैसा कि इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसने यूजर्स के दिलों को झकझोर कर रख दिया है.

वीडियो के मुताबिक, सूरत में एक छोटी बच्ची पार्किंग एरिया में खेल रही होती है. वहीं पार्किंग से एक आदमी स्कूटर से बाहर जाता है, जिसकी वजह से पार्किंग का दरवाजा खुला रहता है. इस दौरान बच्ची जमीन पर बैठकर ही खेल रही होती है. वीडियो में यह साफ दिखाई तो नहीं पड़ता है कि स्कूटर सवार बच्ची से क्या कहता है, लेकिन उसके जाने के बाद बच्ची गेट की ओर बढ़ती है.

वीडियो में घटित घटना

Watch: Stray dog attack in Surat leaves two-year-old girl injuredhttps://t.co/F6e14SL9Zl pic.twitter.com/lrYRAOjls7 — DeshGujarat (@DeshGujarat) February 11, 2026

वीडियो में साफ-साफ दिखाई पड़ता है कि जैसे ही बच्ची गेट से बाहर आती है, उसी समय अचानक आवारा कुत्तों का झुंड तेजी से दौड़ता हुआ आता है और बच्ची पर हमला कर देता है, जिससे बच्ची गंभीर रूप से घायल हो जाती है. वीडियो में दिखने वाला यह नजारा बेहद दर्दनाक और दिल दहलाने वाला है, जिसे देखकर कोई भी परेशान हो सकता है. घटना की भयावहता और अचानक होने की वजह से यह और भी चिंताजनक आभास होता है.

यूजर्स ने आवारा कुत्तों पर चिंता जताई

यह वीडियो @DeshGujarat नामक यूजर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और कैप्शन में लिखा है: देखें: सूरत में आवारा कुत्ते के हमले में दो साल की बच्ची घायल हो गई. वीडियो को अब तक बीस हज़ार से अधिक बार देखा जा चुका है.

सोशल मीडिया यूजर्स इस घटना पर अपनी चिंता और सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं. कई यूजर ने लिखा है कि शहर में आवारा कुत्तों की समस्या को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और बच्चों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है.