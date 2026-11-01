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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपहली बार छोले-भटूरे खाकर दीवानी हुई ऑस्ट्रेलियन महिला, वीडियो वायरल

पहली बार छोले-भटूरे खाकर दीवानी हुई ऑस्ट्रेलियन महिला, वीडियो वायरल

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि निधि साहू ने बड़े ही प्यार और गर्मजोशी से अपनी विदेशी पड़ोसन का स्वागत किया और उनके सामने गरमा-गरम फूले हुए भटूरे, चटपटे छोले और मीठी-मीठी खीर परोसी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 01 Nov 2026 05:25 PM (IST)
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भारतीय खाने के स्वाद का डंका सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि सात समंदर पार भी खूब बजता है. जब भी कोई विदेशी पहली बार मसालेदार और चटपटे भारतीय व्यंजनों का स्वाद चखता है, तो उसका दीवाना होना तय माना जाता है. ऐसा ही एक बेहद प्यारा और दिल जीत लेने वाला वीडियो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर से सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. मेलबर्न में रहने वाली भारतीय मूल की महिला निधि साहू (Nidhi Sahu) ने अपनी ऑस्ट्रेलियन पड़ोसन को घर पर दावत पर बुलाया और उन्हें पहली बार देसी अंदाज में बने 'छोले-भटूरे और खीर' का स्वाद चखाया.

पहली बार चखा भटूरे का स्वाद: मुंह में निवाला रखते ही चेहरे पर आई बड़ी सी मुस्कान

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि निधि साहू ने बड़े ही प्यार और गर्मजोशी से अपनी विदेशी पड़ोसन का स्वागत किया और उनके सामने गरमा-गरम फूले हुए भटूरे, चटपटे छोले और मीठी-मीठी खीर परोसी. ऑस्ट्रेलियन पड़ोसन के लिए यह पूरा कॉम्बिनेशन बिल्कुल नया था. जैसे ही उन्होंने भटूरे का टुकड़ा तोड़ा, उसे छोले के साथ मिलाकर अपने मुंह में रखा, उनके एक्सप्रेशन्स देखने लायक थे. भारतीय मसालों के बेमिसाल जायके से वह इतनी हैरान और खुश हुईं कि पहली ही बाइट में उनके मुंह से तारीफों के पुल बंध गए.

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छोले-भटूरे के बाद खीर का तड़का: उंगलियां चाटती नजर आईं गोरी मैडम

चटपटे छोले-भटूरे का स्वाद लेने के बाद जब उन्होंने देसी अंदाज में बनी इलायची और मेवों वाली खीर का लुत्फ उठाया, तो वह निधि के कुकिंग टैलेंट की मुरीद हो गईं. दोनों पड़ोसनों के बीच की यह बॉन्डिंग और भारतीय संस्कृति का यह आदान-प्रदान लोगों का दिल छू रहा है. ऑस्ट्रेलियन पड़ोसन ने बिना किसी झिझक के पूरा खाना एन्जॉय किया और निधि को धन्यवाद कहा.

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यूजर्स बोले- 'देसी जायके का कोई जवाब नहीं'

यह खूबसूरत और मजेदार वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है. नेटिजन्स निधि के इस आतिथ्य और विदेशी पड़ोसन के प्यारे एक्सप्रेशन्स पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "छोले-भटूरे की ताकत ही ऐसी है, जो भी खाए बस भारत का फैन हो जाए." दूसरे यूजर ने लिखा, "विदेश में भारतीय संस्कृति और खाने को इस तरह प्रमोट करना सच में तारीफ के काबिल है." वहीं तीसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "अब तो ये पड़ोसन हर वीकेंड पर निधि जी के घर छोले-भटूरे खाने ही पहुंचेंगी."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 01 Nov 2026 05:25 PM (IST)
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