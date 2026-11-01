Viral Video: हाई-राइज सोसायटियों में पालतू जानवरों को लेकर होने वाले विवाद कोई नई बात नहीं हैं, लेकिन कई बार ये झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि बात सीधे हाथापाई और धमकियों तक पहुंच जाती है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही चौंकाने वाला वीडियो जमकर ट्रेंड कर रहा है, जिसने नेटिजन्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. एक रिहायशी सोसायटी के कॉमन पार्क में हुआ यह हाई-वोल्टेज ड्रामा इस समय इंटरनेट पर हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है.

इस वायरल वीडियो में एक महिला अपने पालतू डॉग को पार्क में टहलाती हुई नजर आ रही है. इसी बीच वहां मौजूद कुछ अन्य पड़ोसी इस बात का विरोध करने लगते हैं. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच जुबानी जंग शुरू हो जाती है और माहौल इतना गरमा जाता है कि सरेआम लाठी-डंडे और गंभीर धमकियां तक दी जाने लगती हैं.

सोसायटी के पार्क में डॉग टहलाने पर भड़का विवाद

वायरल वीडियो में एक महिला अपने पालतू डॉग को सोसायटी के कॉमन पार्क में टहलाती नजर आ रही है. इसी बीच वहां मौजूद कुछ अन्य निवासी इस बात का कड़ा विरोध करने लगते हैं. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो जाती है और माहौल पूरी तरह गरमा जाता है. वीडियो में विरोध कर रही महिला चिल्लाते हुए कहती है कि पार्क में उनके बच्चे खेलते हैं, तो क्या वे यहां इस कुत्ते की गंदगी में खेलेंगे. इस दौरान एक शख्स हाथ में डंडा लेकर खड़ा दिखाई देता है. उनका दावा है कि इस महिला को पहले भी दसों बार पार्क में डॉग लाने से मना किया जा चुका है.

सरेआम दी गई टांगें तोड़ने की गंभीर धमकी

गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि वीडियो रिकॉर्ड कर रही महिला सीधे डॉग ओनर को धमकी देने लगती है. वह चीखते हुए कहती है कि अगर अब दोबारा वह पार्क में आई तो उसकी टांगें तुड़वाकर हाथ में पकड़ा देगी. दूसरी तरफ, डॉग लवर महिला भी पलटकर जवाब देती हुई पार्क से बाहर जाने लगती है.

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Kalesh b/w a Guy and Dog owner💀 https://t.co/fa8vhlVA5A — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 31, 2026

वीडियो देख आपस में भिड़े सोशल मीडिया यूजर्स

सोसायटी के पार्क का यह हाई-वोल्टेज ड्रामा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और कमेंट सेक्शन में लोग डॉग ओनर्स और सोसाइटी के नियमों को लेकर दो धड़ों में बंट गए हैं. एक यूजर डॉग ओनर का विरोध करते हुए कमेंट में लिखता है कि, सोसायटी के कॉमन पार्क में जहां छोटे बच्चे खेलते हैं, वहां कुत्तों को शौंच कराना बिल्कुल गलत है. पेट्स ओनर्स को खुद इतनी समझ होनी चाहिए. वहीं, एक अन्य यूजर ने विरोध करने वालों के तरीके पर आपत्ति जताते हुए लिखा, पार्क में गंदगी फैलाना गलत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी महिला को सरेआम डंडा दिखाकर टांगें तोड़ने की धमकी देने लगें. बात तमीज से भी की जा सकती थी. एक तीसरे यूजर ने प्रशासन को सलाह देते हुए लिखा, हर सोसायटी में पेट्स के लिए एक अलग जोन होना चाहिए, ताकि ऐसे रोज-रोज के झगड़ों और गाली-गलौज से बचा जा सके. कुल मिलाकर यह वीडियो इंटरनेट पर जमकर सुर्खियां बटोर रहा है और लोग इस पर लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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