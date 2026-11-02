ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'प्यार को चुना', CM उमर अब्दुल्ला की निधि राजदान से शादी पर बोलीं हिना खान, कहा- 'दुनिया जाए भाड़ में'

'प्यार को चुना', CM उमर अब्दुल्ला की निधि राजदान से शादी पर बोलीं हिना खान, कहा- 'दुनिया जाए भाड़ में'

हिना खान ने जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की निधि राजदान संग शादी पर रिएक्शन दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीएम उमर की अपना प्यार चुनने की हिम्मत दिखाने के लिए तारीफ की है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 02 Nov 2026 11:10 AM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पत्रकार निधि राजदान ने शादी कर ली है. इस जोड़ की वेडिंग तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.वहीं टीवी एक्ट्रेस हिना खान ने उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान को शादी की बधाई दी है. 
 उन्होंने उमर की तारीफ की कि अपने रिश्ते को लेकर हो रही राजनीतिक चर्चाओं के बावजूद,वे अपने साथी के साथ मजबूती से खड़े रहे. अभिनेत्री ने उन लोगों को भी एक मैसेद दिया, जो धार्मिक आधार पर इस जोड़े की निजी पसंद पर सवाल उठा रहे हैं. 

हिना खान ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने 'प्यार को चुना'
सोशल मीडिया पर हिना ने इस जोड़े के लिए अपनी खुशी जाहिर की और निधि का साथ न छोड़ने के लिए उमर की तारीफ की. एक्ट्रेस ने कहा कि वह अपने पार्टनर के साथ खड़े रहने के उनके फैसले का सम्मान करती हैं, भले ही इसके राजनीतिक नतीजे कुछ भी हों. उन्होंने लिखा, "ओह, प्यार! मैं उनके लिए बहुत खुश हूं. वह एक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने निधि का साथ नहीं छोड़ा. वह उनके साथ मजबूती से खड़े रहे. सच में, इस आदमी का इरादा बहुत पक्का है."

रिलेटेड स्टोरी >>

टेलीविजन
'सोते-सोते चली गई जान', 33 की उम्र में टीवी एक्टर अनुज ठाकुर की मौत पर दोस्त का बड़ा खुलासा
'नींद में ही चला गया वो...', टीवी एक्टर अनुज ठाकुर की मौत पर दोस्त का बड़ा खुलासा
टेलीविजन
'बिग बॉस 20' में हुआ शॉकिंग एविक्शन, घर से बेघर हुए आसिफ खान
'बिग बॉस 20' में हुआ शॉकिंग एविक्शन, घर से बेघर हुए आसिफ खान
टेलीविजन
ब्रेकअप की अफवाहों के बीच जिया शंकर ने मंगेतर करण धनक संग मनाया हैलोवीन, शेयर की तस्वीर
जिया शंकर ने मंगेतर करण धनक संग ब्रेकअप की खबरों पर लगाया विराम, साथ में मनाया हैलोवीन
टेलीविजन
बॉबी देओल की सलाह पर सचिन श्रॉफ ने 'तारक मेहता...' के लिए भरी हामी, खुद किया खुलासा
सचिन श्रॉफ को कैसे मिला 'तारक मेहता' का रोल? बॉबी देओल ने दी थी ये सलाह


प्यार को चुना', CM उमर अब्दुल्ला की निधि राजदान से शादी पर बोलीं हिना खान, कहा- 'दुनिया जाए भाड़ में

हिना ने आगे कहा कि हो सकता है कि उमर को अगला कार्यकाल न मिले, लेकिन उनके लिए चुनावी नफे-नुकसान से कहीं ज्यादा अहम उनका निजी फैसला था.उन्होंने आगे कहा, "हो सकता है कि वह अगली बार न चुने जाएं... लेकिन किसे परवाह है? उन्होंने प्यार को चुना. उन्होंने निधि को चुना. उन्होंने साबित कर दिया कि दुनिया जाए भाड़ में. रिस्पेक्ट!"


प्यार को चुना', CM उमर अब्दुल्ला की निधि राजदान से शादी पर बोलीं हिना खान, कहा- 'दुनिया जाए भाड़ में

सवाल खड़े करने वालों को हिना खान की दो टूक
एक्ट्रेस ने उन लोगों की भी आलोचना की जो इस रिश्ते पर धार्मिक आधार पर सवाल उठा रहे थे. लोगों से दूसरों की निजी जिंदगी में दखल न देने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि इस जोड़े की किस्मत का फैसला केवल ईश्वर ही कर सकते हैं. उन्होंने लिखा, "और हां, धर्म के ठेकेदारों, एक छोटी सी सलाह. खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दोय उनकी किस्मत का फैसला ईश्वर पर छोड़ दो. आप खुदा नहीं हैं."


प्यार को चुना', CM उमर अब्दुल्ला की निधि राजदान से शादी पर बोलीं हिना खान, कहा- 'दुनिया जाए भाड़ में

 

उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान ने अपनी शादी अनाउंस की
उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान ने 31 अक्टूबर को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी शादी की अनाउंसमेंट की थी. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने 'X' पर शादी की तस्वीरें शेयर कीं और कैप्शन लिखा, "कल एक नए सफर की शुरुआत हुई", साथ ही उन्होंने निधि को टैग भी किया. 

 

खबरों के अनुसार, शादी से पहले श्रीनगर में एक निजी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें दोनों परिवारों के करीबी सदस्य शामिल हुए थे. 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
Read More
Published at : 02 Nov 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
Hina Khan OMAR ABDULLAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
'सोते-सोते चली गई जान', 33 की उम्र में टीवी एक्टर अनुज ठाकुर की मौत पर दोस्त का बड़ा खुलासा
'नींद में ही चला गया वो...', टीवी एक्टर अनुज ठाकुर की मौत पर दोस्त का बड़ा खुलासा
टेलीविजन
'बिग बॉस 20' में हुआ शॉकिंग एविक्शन, घर से बेघर हुए आसिफ खान
'बिग बॉस 20' में हुआ शॉकिंग एविक्शन, घर से बेघर हुए आसिफ खान
टेलीविजन
ब्रेकअप की अफवाहों के बीच जिया शंकर ने मंगेतर करण धनक संग मनाया हैलोवीन, शेयर की तस्वीर
जिया शंकर ने मंगेतर करण धनक संग ब्रेकअप की खबरों पर लगाया विराम, साथ में मनाया हैलोवीन
टेलीविजन
बॉबी देओल की सलाह पर सचिन श्रॉफ ने 'तारक मेहता...' के लिए भरी हामी, खुद किया खुलासा
सचिन श्रॉफ को कैसे मिला 'तारक मेहता' का रोल? बॉबी देओल ने दी थी ये सलाह
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
INDIA Bloc Rally Vs BJP Padyatra: BJP की पदयात्रा और विपक्ष की रैली की Inside Story | Rahul Gandhi
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally: ज्ञानेश पर लड़ाई..मोदी-शाह तक आई? | Rahul Gandhi | Congress | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 पंजाब से, दिल्ली-नोएडा का भी हाल बुरा, देखें लिस्ट
देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 पंजाब से, दिल्ली-नोएडा का भी हाल बुरा, देखें लिस्ट
मध्य प्रदेश
देवास: शराब तस्करों ने थाना प्रभारी दिलीप पुरी को ट्रक से रौंदा, इलाज के दौरान मौत
देवास: शराब तस्करों ने थाना प्रभारी दिलीप पुरी को ट्रक से रौंदा, इलाज के दौरान मौत
इंडिया
आज देर रात तबाही मचाएगा चक्रवाती तूफान मुरासु, IMD की चेतावनी, 2 दिन स्कूल बंद
आज देर रात तबाही मचाएगा चक्रवाती तूफान मुरासु, IMD की चेतावनी, 2 दिन स्कूल बंद
बॉलीवुड
Shah Rukh Khan Birthday Live Updates: शाहरुख खान का 61वां बर्थडे आज, होटल के बाहर दिखी एक्टर की पहली झलक, फैंस को दी फ्लाइंग किस
Live Updates: शाहरुख खान का 61वां बर्थडे आज, होटल के बाहर दिखी एक्टर की पहली झलक
क्रिकेट
न्यूजीलैंड टूर पर गौतम गंभीर की एक दिन की कमाई चौंका देगी, रकम उड़ा देगी होश
न्यूजीलैंड टूर पर गौतम गंभीर की एक दिन की कमाई चौंका देगी, रकम उड़ा देगी होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजम खान को रिमांड में लेगी ED, लखनऊ में सपा नेता से होगी पूछताछ
आजम खान को रिमांड में लेगी ED, लखनऊ में सपा नेता से होगी पूछताछ
इंडिया
पंजाब में ईडी का 16 जगहों पर छापा, पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर पर भी पहुंची जांच टीम
पंजाब में ईडी का 16 जगहों पर छापा, पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर पर भी पहुंची जांच टीम
टेक्नोलॉजी
Paperless Airport Entry: एयरपोर्ट पर अब पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं, क्या है नई तकनीक, कैसे करेगी काम?
एयरपोर्ट पर अब पासपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं, क्या है नई तकनीक, कैसे करेगी काम?
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget