आज रात दिखेगा 'स्ट्रॉबेरी मून', बिना दूरबीन के देखें आसमान का सबसे खूबसूरत नजारा- यूजर्स में भारी उत्साह
नाम सुनकर ऐसा लग सकता है कि चांद गुलाबी या स्ट्रॉबेरी जैसा दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं है. नासा के मुताबिक, 'स्ट्रॉबेरी मून' नाम अमेरिका की अल्गोंक्विन जनजाति ने दिया था.
अगर आपको चांद देखना पसंद है तो आज की शाम आपके लिए बेहद खास होने वाली है. आज आसमान में साल का पहला समर फुल मून यानी 'स्ट्रॉबेरी मून' दिखाई देगा. इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए किसी दूरबीन की जरूरत नहीं होगी. नंगी आंखों से भी इसे आसानी से देखा जा सकेगा. खास बात यह है कि यह चांद क्षितिज के काफी करीब दिखाई देगा, जिसकी वजह से इसका रंग सुनहरा या हल्का नारंगी नजर आ सकता है. ऐसे में आज की शाम आसमान प्रेमियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगी.
क्या है स्ट्रॉबेरी मून और क्यों पड़ा यह नाम
नाम सुनकर ऐसा लग सकता है कि चांद गुलाबी या स्ट्रॉबेरी जैसा दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं है. नासा के मुताबिक, 'स्ट्रॉबेरी मून' नाम अमेरिका की अल्गोंक्विन जनजाति ने दिया था. जून के महीने में स्ट्रॉबेरी की फसल पकने के समय आने वाली पूर्णिमा को उन्होंने यह नाम दिया. यही नाम आज भी दुनिया के कई हिस्सों में इस्तेमाल किया जाता है. कुछ जगह इसे रोज मून और हनी मून के नाम से भी जाना जाता है.
View this post on Instagram
भारत में कब और कैसे देखें यह खास चांद
भारत में स्ट्रॉबेरी मून को 29 जून की शाम चांद निकलने के तुरंत बाद सबसे अच्छे तरीके से देखा जा सकता है. हालांकि इसकी सबसे ज्यादा रोशनी 30 जून की सुबह करीब 5:27 बजे होगी. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे शहरों में चांद शाम करीब 7 बजे के आसपास दिखाई देगा, हालांकि समय शहर के हिसाब से थोड़ा बदल सकता है. अगर मौसम साफ रहा तो 28, 29 और 30 जून की रात भी यह चांद लगभग पूरा भरा हुआ नजर आएगा. इसे देखने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां रोशनी कम हो और आसमान साफ दिखाई देता हो.
यह भी पढ़ें: Viral Video: तुम भी मदद करना...पेट्रोल पंप पर बारिश में भीगे नोट नहीं आए काम तो अंकल ने की मदद, वायरल वीडियो
सोशल मीडिया पर लोग बोले- आज चांद देखने का मौका नहीं छोड़ेंगे
स्ट्रॉबेरी मून को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. एक यूजर ने लिखा, "आज रात छत पर बैठकर चांद जरूर देखूंगा." दूसरे ने कहा, "ऐसे खूबसूरत नजारे बार-बार नहीं मिलते." वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "अगर मौसम साफ रहा तो आज की रात कैमरे में स्ट्रॉबेरी मून जरूर कैद करूंगा." कई लोग इस खास खगोलीय घटना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: Viral Video: कोलकाता की ट्यूशन टीचर ने दिखाया स्टूडेंट्स का प्यार, खाने की प्लेट देखकर लोग बोले- किस्मत हो तो ऐसी