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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगआज रात दिखेगा 'स्ट्रॉबेरी मून', बिना दूरबीन के देखें आसमान का सबसे खूबसूरत नजारा- यूजर्स में भारी उत्साह

आज रात दिखेगा 'स्ट्रॉबेरी मून', बिना दूरबीन के देखें आसमान का सबसे खूबसूरत नजारा- यूजर्स में भारी उत्साह

नाम सुनकर ऐसा लग सकता है कि चांद गुलाबी या स्ट्रॉबेरी जैसा दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं है. नासा के मुताबिक, 'स्ट्रॉबेरी मून' नाम अमेरिका की अल्गोंक्विन जनजाति ने दिया था.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Jun 2026 07:29 PM (IST)
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अगर आपको चांद देखना पसंद है तो आज की शाम आपके लिए बेहद खास होने वाली है. आज आसमान में साल का पहला समर फुल मून यानी 'स्ट्रॉबेरी मून' दिखाई देगा. इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए किसी दूरबीन की जरूरत नहीं होगी. नंगी आंखों से भी इसे आसानी से देखा जा सकेगा. खास बात यह है कि यह चांद क्षितिज के काफी करीब दिखाई देगा, जिसकी वजह से इसका रंग सुनहरा या हल्का नारंगी नजर आ सकता है. ऐसे में आज की शाम आसमान प्रेमियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगी.

क्या है स्ट्रॉबेरी मून और क्यों पड़ा यह नाम

नाम सुनकर ऐसा लग सकता है कि चांद गुलाबी या स्ट्रॉबेरी जैसा दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं है. नासा के मुताबिक, 'स्ट्रॉबेरी मून' नाम अमेरिका की अल्गोंक्विन जनजाति ने दिया था. जून के महीने में स्ट्रॉबेरी की फसल पकने के समय आने वाली पूर्णिमा को उन्होंने यह नाम दिया. यही नाम आज भी दुनिया के कई हिस्सों में इस्तेमाल किया जाता है. कुछ जगह इसे रोज मून और हनी मून के नाम से भी जाना जाता है.

 
 
 
 
 
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भारत में कब और कैसे देखें यह खास चांद

भारत में स्ट्रॉबेरी मून को 29 जून की शाम चांद निकलने के तुरंत बाद सबसे अच्छे तरीके से देखा जा सकता है. हालांकि इसकी सबसे ज्यादा रोशनी 30 जून की सुबह करीब 5:27 बजे होगी. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे शहरों में चांद शाम करीब 7 बजे के आसपास दिखाई देगा, हालांकि समय शहर के हिसाब से थोड़ा बदल सकता है. अगर मौसम साफ रहा तो 28, 29 और 30 जून की रात भी यह चांद लगभग पूरा भरा हुआ नजर आएगा. इसे देखने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां रोशनी कम हो और आसमान साफ दिखाई देता हो.

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सोशल मीडिया पर लोग बोले- आज चांद देखने का मौका नहीं छोड़ेंगे

स्ट्रॉबेरी मून को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. एक यूजर ने लिखा, "आज रात छत पर बैठकर चांद जरूर देखूंगा." दूसरे ने कहा, "ऐसे खूबसूरत नजारे बार-बार नहीं मिलते." वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "अगर मौसम साफ रहा तो आज की रात कैमरे में स्ट्रॉबेरी मून जरूर कैद करूंगा." कई लोग इस खास खगोलीय घटना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 28 Jun 2026 07:29 PM (IST)
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