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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगFather Daughter Viral Video: SSC एग्जाम में बेटी ने स्कोर किया Golden GPA-5, ऐसे चौड़ा हो गया बाप का सीना

Father Daughter Viral Video: SSC एग्जाम में बेटी ने स्कोर किया Golden GPA-5, ऐसे चौड़ा हो गया बाप का सीना

Father Daughter Viral Video : बेटी ने SSC परीक्षा में Golden GPA-5 हासिल किया है. बेटी की इस उपलब्धि से पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह उसे गले लगाकर प्यार से माथे पर किस करते दिखाई देते हैं

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 14 Aug 2026 10:36 AM (IST)
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Father Daughter Viral Video : सोशल मीडिया पर कई वीडियो ऐसे होते हैं, जिनमें कोई बड़ी घटना नहीं बल्कि रिश्तों से जुड़ा छोटा-सा पल लोगों का ध्यान खींच लेता है. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पिता अपनी बेटी की सफलता पर बहुत खुश और इमोशनल नजर आ रहे  हैं. वीडियो के अनुसार, बेटी ने SSC परीक्षा में Golden GPA-5 हासिल किया है. बेटी की इस उपलब्धि से पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह उसे गले लगाकर प्यार से माथे पर किस करते दिखाई देते हैं. पिता-बेटी के इस इमोशनल पल को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया.

बेटी ने SSC परीक्षा में हासिल किया Golden GPA-5

सोशल मीडिया पर शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, बेटी ने Viqarunnisa Noon School and College (VNSC) से SSC परीक्षा में Golden GPA-5 हासिल किया है. बेटी की इस शानदार सफलता के बाद पिता काफी खुश नजर आते हैं. बेटी की मेहनत और कामयाबी उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है. इसी खुशी को जाहिर करते हुए वह बेटी के पास जाते हैं और उसे प्यार से गले लगा लेते हैं.

बेटी को गले लगाकर माथे पर किया किस

वायरल वीडियो में शुरुआत में बेटी एक जगह खड़ी दिखाई देती है. तभी उसके पिता उसके पास आते हैं. बेटी को देखकर पिता के चेहरे पर खुशी नजर आती है. इसके बाद वह अपनी बेटी को गले लगाते हैं और प्यार से उसके माथे को किस करते हैं. बेटी भी इस दौरान मुस्कुराती हुई दिखाई देती है. पिता कुछ पल तक बेटी को गले लगाए रहते हैं और दोनों के बीच का यह इमोशनल पल कैमरे में रिकॉर्ड होता रहता है. वीडियो में पिता अपनी बेटी की सफलता पर गर्व महसूस करते नजर आते हैं. वहीं बेटी भी पिता के प्यार और खुशी को देखकर मुस्कुराती दिखाई देती है.

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सोशल मीडिया पर आए अलग-अलग कमेंट्स

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. कई लोगों ने पिता-बेटी के इस पल को प्यारा बताया और बेटी की सफलता पर खुशी जताई. एक यूजर ने लिखा कि बेटी ने अपने पिता का नाम रोशन किया है. वहीं कुछ लोगों ने दिल वाले इमोजी शेयर किए. 

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Published at : 14 Aug 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
Social Media Father Daughter Viral Video TRENDING Daughter Result Viral SSC Exam Golden GPA-5
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