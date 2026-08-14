SSC एग्जाम में बेटी ने स्कोर किया Golden GPA-5, ऐसे चौड़ा हो गया बाप का सीना

Father Daughter Viral Video : सोशल मीडिया पर कई वीडियो ऐसे होते हैं, जिनमें कोई बड़ी घटना नहीं बल्कि रिश्तों से जुड़ा छोटा-सा पल लोगों का ध्यान खींच लेता है. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक पिता अपनी बेटी की सफलता पर बहुत खुश और इमोशनल नजर आ रहे हैं. वीडियो के अनुसार, बेटी ने SSC परीक्षा में Golden GPA-5 हासिल किया है. बेटी की इस उपलब्धि से पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह उसे गले लगाकर प्यार से माथे पर किस करते दिखाई देते हैं. पिता-बेटी के इस इमोशनल पल को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया.

बेटी ने SSC परीक्षा में हासिल किया Golden GPA-5

सोशल मीडिया पर शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, बेटी ने Viqarunnisa Noon School and College (VNSC) से SSC परीक्षा में Golden GPA-5 हासिल किया है. बेटी की इस शानदार सफलता के बाद पिता काफी खुश नजर आते हैं. बेटी की मेहनत और कामयाबी उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है. इसी खुशी को जाहिर करते हुए वह बेटी के पास जाते हैं और उसे प्यार से गले लगा लेते हैं.

This video is going viral on social media. It is being reported that the two are father and daughter.



The daughter had scored a Golden GPA-5 in her SSC examination from Viqarunnisa Noon School and College (VNSC). To celebrate her achievement, the proud father lovingly kissed… pic.twitter.com/KH5QHmL1vO — Aaruhi✨ (@CuteAaruhi3) August 13, 2026

बेटी को गले लगाकर माथे पर किया किस

वायरल वीडियो में शुरुआत में बेटी एक जगह खड़ी दिखाई देती है. तभी उसके पिता उसके पास आते हैं. बेटी को देखकर पिता के चेहरे पर खुशी नजर आती है. इसके बाद वह अपनी बेटी को गले लगाते हैं और प्यार से उसके माथे को किस करते हैं. बेटी भी इस दौरान मुस्कुराती हुई दिखाई देती है. पिता कुछ पल तक बेटी को गले लगाए रहते हैं और दोनों के बीच का यह इमोशनल पल कैमरे में रिकॉर्ड होता रहता है. वीडियो में पिता अपनी बेटी की सफलता पर गर्व महसूस करते नजर आते हैं. वहीं बेटी भी पिता के प्यार और खुशी को देखकर मुस्कुराती दिखाई देती है.

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सोशल मीडिया पर आए अलग-अलग कमेंट्स

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. कई लोगों ने पिता-बेटी के इस पल को प्यारा बताया और बेटी की सफलता पर खुशी जताई. एक यूजर ने लिखा कि बेटी ने अपने पिता का नाम रोशन किया है. वहीं कुछ लोगों ने दिल वाले इमोजी शेयर किए.

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