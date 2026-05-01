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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगRajasthan University Squirrel Attack Viral : राजस्थान की यूनिवर्सिटी में गिलहरी का आतंक, 20 लोगों को दबोचा, मामला वायरल

Rajasthan University Squirrel Attack Viral : राजस्थान की यूनिवर्सिटी में गिलहरी का आतंक, 20 लोगों को दबोचा, मामला वायरल

Rajasthan University Squirrel Attack Viral: यूनिवर्सिटी के छात्रों और स्टाफ के लिए यह एक गंभीर समस्या बन चुकी है. यह गिलहरी अचानक छात्रों और स्टाफ पर हमला कर रही है, अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 01 May 2026 06:14 PM (IST)
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Rajasthan University Squirrel Attack Viral : राजस्थान के उदयपुर शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी इन दिनों एक बेहद अजीब और चौंकाने वाली घटना के कारण चर्चा में है. आमतौर पर शांत और प्यारी दिखने वाली गिलहरी यहां लोगों के लिए डर का कारण बन गई है. यह घटना सुनने में भले ही अनोखी लगे, लेकिन यूनिवर्सिटी के छात्रों और स्टाफ के लिए यह एक गंभीर समस्या बन चुकी है. यह गिलहरी अचानक छात्रों और स्टाफ पर हमला कर रही है, जिससे अब तक कई लोग घायल हो चुके हैं. यूनिवर्सिटी में डर का ऐसा माहौल बन गया है कि लोग कुछ रास्तों पर जाने से कतराने लगे हैं और हर तरफ असुरक्षा का डर बढ़ता जा रहा है.

कहां का है मामला?

यह पूरा मामला मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज का है. यहां पिछले करीब डेढ़ महीने से एक गिलहरी ने लोगों को परेशान कर रखा है. बताया जा रहा है कि अब तक वह लगभग 18 से 20 छात्रों और कर्मचारियों को काट चुकी है. 

कैंपस में डर का माहौल

गिलहरी के लगातार हमलों के कारण यूनिवर्सिटी में डर का माहौल बन गया है. खासतौर पर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के पास जाने वाले रास्ते पर लोग जाने से बच रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर हमले वहीं हुए हैं. छात्र और स्टाफ अब अकेले उस रास्ते से गुजरने में घबराते हैं. यहां तक कि कॉलेज के एक वरिष्ठ अधिकारी भी इस गिलहरी के हमले का शिकार हो चुके हैं.यह गिलहरी अचानक लोगों पर झपट्टा मारती है और काटकर तुरंत पेड़ों पर भाग जाती है. माना जा रहा है कि उसने अपना घोंसला साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के पास बना रखा है और वह अपने इलाके की रक्षा कर रही है.

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रेस्क्यू टीम भी हुई परेशान

इस समस्या से निपटने के लिए Animal Aid की रेस्क्यू टीम को दो बार बुलाया गया. टीम ने गिलहरी को पकड़ने के लिए कई जगह पिंजरे भी लगाए, लेकिन वह हर बार बच निकलने में सफल रही. कॉलेज प्रशासन ने अब सख्त निर्देश जारी किए हैं कि जैसे ही गिलहरी दिखे, तुरंत सूचना दी जाए. पशुपालन विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार, गिलहरी का यह व्यवहार असामान्य जरूर है, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं.  विशेषज्ञों का कहना है कि गिलहरी के काटने से रेबीज का खतरा नहीं होता, लेकिन सावधानी के तौर पर टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना जरूरी है. 

सोशल मीडिया पर वायरल

यह पूरी घटना अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. लोग इस खबर को हैरानी और मजाक दोनों के रूप में देख रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के लोगों के लिए यह एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है. 

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Published at : 01 May 2026 06:14 PM (IST)
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