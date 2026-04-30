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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगWitch Viral Video: हैंडपंप पर पानी भरती दिखी चुड़ैल! वायरल वीडियो देख कांप जाएगा आपका भी कलेजा 

Witch Viral Video: हैंडपंप पर पानी भरती दिखी चुड़ैल! वायरल वीडियो देख कांप जाएगा आपका भी कलेजा 

किसी गांव में रात के समय एक चुड़ैल को हैंडपंप पर पानी भरते हुए देखा गया. वीडियो सामने आते ही लोगों में दहशत आ गई. वहीं कुछ यूजर्स इसे सच मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसे एडिटिंग या एआई का कमाल बता रहे हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 30 Apr 2026 06:47 PM (IST)
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Witch Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं. दावा किया जा रहा है कि किसी गांव में रात के समय एक चुड़ैल को हैंडपंप पर पानी भरते हुए देखा गया. वीडियो सामने आते ही लोगों में दहशत आ गई. वहीं कुछ यूजर्स इसे सच मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसे एडिटिंग या एआई का कमाल बता रहे हैं. वीडियो के साथ किया जा रहे दावों ने इस पूरे मामले को और रहस्यमय बना दिया है. इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर यूजर्स कई तरह के कमेंट्स करते हुए भी दिखाई दिए हैं. 

वायरल हो रहे वीडियो में क्या दिखा?

वायरल क्लिप में एक लंबी आकृति जैसी महिला अंधेरे में हैंडपंप के पास नजर आती है. बताया जा रहा है कि वह रात के सन्नाटे में पानी भर रही थी. वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स का दावा है कि यह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि शेप शिफ्टिंग विच थी. इतना ही नहीं वीडियो में यह भी दिखाया गया कि कुछ समय तक वह महिला पानी भरती है, फिर वह हैंडपंप के आकार में ढल जाती है और अचानक से गायब हो जाती है. वहीं पोस्ट में यह भी कहा गया है कि वीडियो बनाने वाला शख्स अब अस्पताल में है और उसकी हालत ठीक नहीं है. हालांकि, वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह घटना असली है या किसी तरह की एडिटिंग या एआई का इस्तेमाल किया गया है. 

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यूजर्स ने क्या कहा?

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के अलग-अलग रिएक्शन भी सामने आए हैं. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने सवाल उठाया कि यह कि एआई से बनाया गया है. वहीं दूसरे ने मजाकिया अंदाज में लिखा चुड़ैल को कोई और काम नहीं मिला क्या, जो रात में पानी भर रही है. एक और यूजर ने कहा एआई आने के बाद इंटरनेट पर क्या सच है और क्या झूठ समझना मुश्किल हो गया है. वहीं कुछ लोगों ने इसे पूरी तरह फर्जी बताया और कमेंट किया ऐसे वीडियो लोगों को डराने के लिए बनाए जाते हैं. वही एक यूजर ने लिखा अगर यह सच है तो उस गांव का नाम बताओ, ताकि वहां जाने से बचें.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 30 Apr 2026 06:47 PM (IST)
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Witch Viral Video Ghost At Handpump Scary Viral Clip Haunted Village Video
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