हैंडपंप पर पानी भरती दिखी चुड़ैल! वायरल वीडियो देख कांप जाएगा आपका भी कलेजा 

Witch Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं. दावा किया जा रहा है कि किसी गांव में रात के समय एक चुड़ैल को हैंडपंप पर पानी भरते हुए देखा गया. वीडियो सामने आते ही लोगों में दहशत आ गई. वहीं कुछ यूजर्स इसे सच मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसे एडिटिंग या एआई का कमाल बता रहे हैं. वीडियो के साथ किया जा रहे दावों ने इस पूरे मामले को और रहस्यमय बना दिया है. इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया पर यूजर्स कई तरह के कमेंट्स करते हुए भी दिखाई दिए हैं.

वायरल हो रहे वीडियो में क्या दिखा?

वायरल क्लिप में एक लंबी आकृति जैसी महिला अंधेरे में हैंडपंप के पास नजर आती है. बताया जा रहा है कि वह रात के सन्नाटे में पानी भर रही थी. वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स का दावा है कि यह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि शेप शिफ्टिंग विच थी. इतना ही नहीं वीडियो में यह भी दिखाया गया कि कुछ समय तक वह महिला पानी भरती है, फिर वह हैंडपंप के आकार में ढल जाती है और अचानक से गायब हो जाती है. वहीं पोस्ट में यह भी कहा गया है कि वीडियो बनाने वाला शख्स अब अस्पताल में है और उसकी हालत ठीक नहीं है. हालांकि, वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह घटना असली है या किसी तरह की एडिटिंग या एआई का इस्तेमाल किया गया है.

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This happened live in my village.

One of our guys captured a shape-shifting witch on camera.

The guy in question is in the hospital right now. He can't see properly or hear well as we speak.

Things are happening. pic.twitter.com/EWjo0RomfY — Dr KALU, OON (@DrKalu_) April 29, 2026

यूजर्स ने क्या कहा?

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स के अलग-अलग रिएक्शन भी सामने आए हैं. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने सवाल उठाया कि यह कि एआई से बनाया गया है. वहीं दूसरे ने मजाकिया अंदाज में लिखा चुड़ैल को कोई और काम नहीं मिला क्या, जो रात में पानी भर रही है. एक और यूजर ने कहा एआई आने के बाद इंटरनेट पर क्या सच है और क्या झूठ समझना मुश्किल हो गया है. वहीं कुछ लोगों ने इसे पूरी तरह फर्जी बताया और कमेंट किया ऐसे वीडियो लोगों को डराने के लिए बनाए जाते हैं. वही एक यूजर ने लिखा अगर यह सच है तो उस गांव का नाम बताओ, ताकि वहां जाने से बचें.

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