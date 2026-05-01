Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मजेदार और हैरान कर देने वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स की ऐसी हरकत दिखाई दे रही है जिसे देखकर लोग हंस भी रहे हैं और अपने रिएक्शन भी दे रहे हैं. वायरल वीडियो में बारिश और तेज हवाओं के बीच भी एक व्यक्ति ने खाने का अपना शौक नहीं छोड़ा और पूरी शांति से दावत का आनंद लेता नजर आया. अब यह वीडियो हर जगह तेजी से वायरल हो रहा है और लोग अलग-अलग कमेंट्स कर रहे हैं.

वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल वीडियो में एक शादी या किसी बड़े आयोजन का माहौल नजर आता है, जहां लोग खाना खा रहे होते हैं. तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन इस बारिश के बीच एक शख्स सबसे अलग अंदाज में दिखाई देता है. वह व्यक्ति अपने सिर पर कुर्सी उठाकर बैठा है जिससे बारिश से बच सके और उसी हालत में आराम से खाना खाता रहता है. एक हाथ से वह कुर्सी को सिर पर संभाले हुए है और दूसरे हाथ से मजे लेकर खाना खा रहा है. वहीं आसपास के लोग भी खाना खाने और काम में लगे रहते हैं, लेकिन उस शख्स का यह अनोखा तरीका सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है.

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सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने इस पर मजेदार कमेंट्स की बौछार कर दी. कुछ लोगों ने लिखा वाह भाई, क्या जुगाड़ है. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया इतनी भूख किसे लगी है, वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि पेट पूजा सबसे बड़ी पूजा है. एक यूजर ने कहा आंधी आए या तूफान, भोज तो नहीं रुक सकता, कई यूजर्स ने इसे देसी जुगाड़ का शानदार तरीका बताया, तो कुछ ने इसे बारिश में भी दावत का असली मजा कहा.

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