परिवार के लिए क्या-क्या नहीं करता मर्द? हवा में लटककर पुताई कर रहे शख्स को देख हो जाएंगे इमोशनल

Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो देखने को मिलते हैं. कुछ हमें हंसा देते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं. हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इमोशनल हो रहे हैं और मेहनत करने वाले लोगों की जिंदगी को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं.

वायरल वीडियो में क्या है?

इस वायरल वीडियो में एक मजदूर ऊंची बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पेंटिंग करता नजर आता है. वह किसी मजबूत प्लेटफॉर्म पर खड़ा नहीं है, बल्कि रस्सियों के सहारे हवा में लटका हुआ है. इतनी ऊंचाई पर काम करना किसी खतरे से कम नहीं है, फिर भी वह व्यक्ति बिना घबराए अपने काम में पूरी तरह से जुटा हुआ है.उसके साथ एक और व्यक्ति उसकी मदद करता दिखाई देता है. वहीं, जिस सीढ़ी के सहारे यह पूरा काम हो रहा है, उसे संभालने के लिए 3-4 लोग उस पर बैठे हुए हैं ताकि संतुलन बना रहे और कोई हादसा न हो. यह सीन साफ दिखाता है कि यह काम कितना जोखिम भरा है.

Men and their risk-taking for the family 😔 pic.twitter.com/2iki4bFNA7 — Nand@n (@nandantwts) April 30, 2026

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डर के बीच मुस्कुराता हुआ मजदूर

वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह है कि इतना खतरनाक काम करने के बावजूद वह मजदूर मुस्कुराते हुए बड़े आराम से पेंटिंग कर रहा है. ऊंचाई देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं दिखता है.

सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं. कई लोगों ने मजदूर की मेहनत और हिम्मत को सलाम किया. एक यूजर ने लिखा, कितना मुश्किल काम है, सच में इनकी मेहनत तारीफ करने वाली है. दूसरे ने कहा, परिवार के लिए इंसान क्या-क्या नहीं करता, वहीं कुछ लोगों ने चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे काम में सुरक्षा का खास ध्यान रखना चाहिए.

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