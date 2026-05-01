हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: परिवार के लिए क्या-क्या नहीं करता मर्द? हवा में लटककर पुताई कर रहे शख्स को देख हो जाएंगे इमोशनल

Viral Video: परिवार के लिए क्या-क्या नहीं करता मर्द? हवा में लटककर पुताई कर रहे शख्स को देख हो जाएंगे इमोशनल

Viral Video: हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इमोशनल हो रहे हैं और मेहनत करने वाले लोगों की जिंदगी को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 01 May 2026 04:54 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो देखने को मिलते हैं. कुछ हमें हंसा देते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो दिल को छू जाते हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं. हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग इमोशनल हो रहे हैं और मेहनत करने वाले लोगों की जिंदगी को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं.

वायरल वीडियो में क्या है?

इस वायरल वीडियो में एक मजदूर ऊंची बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पेंटिंग करता नजर आता है. वह किसी मजबूत प्लेटफॉर्म पर खड़ा नहीं है, बल्कि रस्सियों के सहारे हवा में लटका हुआ है. इतनी ऊंचाई पर काम करना किसी खतरे से कम नहीं है, फिर भी वह व्यक्ति बिना घबराए अपने काम में पूरी तरह से जुटा हुआ है.उसके साथ एक और व्यक्ति उसकी मदद करता दिखाई देता है. वहीं, जिस सीढ़ी के सहारे यह पूरा काम हो रहा है, उसे संभालने के लिए 3-4 लोग उस पर बैठे हुए हैं ताकि संतुलन बना रहे और कोई हादसा न हो. यह सीन साफ दिखाता है कि यह काम कितना जोखिम भरा है. 

यह भी पढ़ें - Viral Video: बाइक बचा रहा है या खुद को? तेज आंधी का यह वीडियो देख आपके भी पेट में हो जाएगा दर्द

डर के बीच मुस्कुराता हुआ मजदूर

वीडियो में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह है कि इतना खतरनाक काम करने के बावजूद वह मजदूर मुस्कुराते हुए बड़े आराम से पेंटिंग कर रहा है. ऊंचाई देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं दिखता है. 

सोशल मीडिया पर लोगों के कमेंट्स

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं. कई लोगों ने मजदूर की मेहनत और हिम्मत को सलाम किया. एक यूजर ने लिखा, कितना मुश्किल काम है, सच में इनकी मेहनत तारीफ करने वाली है. दूसरे ने कहा, परिवार के लिए इंसान क्या-क्या नहीं करता, वहीं कुछ लोगों ने चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे काम में सुरक्षा का खास ध्यान रखना चाहिए. 

यह भी पढ़ें - Viral Video: 'हाय रे गर्मी' अब बारात में गर्मी से बचने के लिए आए एयर कूलर, जुगाड़ देख माथा पीटने लगे यूजर्स

Published at : 01 May 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO Laborer Video Building Painting
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video: परिवार के लिए क्या-क्या नहीं करता मर्द? हवा में लटककर पुताई कर रहे शख्स को देख हो जाएंगे इमोशनल
परिवार के लिए क्या-क्या नहीं करता मर्द? हवा में लटककर पुताई कर रहे शख्स को देख हो जाएंगे इमोशनल
ट्रेंडिंग
Viral Video : गले में पड़ने वाली थी वरमाला, दुल्हन ने स्टेज से लगाई छलांग और... देखें वायरल वीडियो
गले में पड़ने वाली थी वरमाला, दुल्हन ने स्टेज से लगाई छलांग और... देखें वायरल वीडियो
ट्रेंडिंग
Inspirational Story Viral: CBI ऑफिसर बनी बेटी तो भावुक हुआ लखनऊ का कैब ड्राइवर पिता, इमोशनल कर देगा यह वीडियो
CBI ऑफिसर बनी बेटी तो भावुक हुआ लखनऊ का कैब ड्राइवर पिता, इमोशनल कर देगा यह वीडियो
ट्रेंडिंग
Viral Video: एक पल चैन न आवे... गाने पर नाच रही थी लड़की तभी आया हार्ट अटैक, देखें मौत का Live Video
एक पल चैन न आवे... गाने पर नाच रही थी लड़की तभी आया हार्ट अटैक, देखें मौत का Live Video
Advertisement

वीडियोज

47 फिल्में साइन करने वाला स्टार आज रील्स में, ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने बताई सच्चाई
Chitra Tripathi: EXIT POLL में बीजेपी, EXACT पोल में क्या? | Bengal Elections 2026 | BJP Vs TMC
Gurugram Crime: कासन गांव में गैंगवार और पुरानी रंजिश का खूनी खेल! | Crime News | Haryana Police
Bengal Exit Poll: बंगाल में बड़ा उलटफेर! Mamata Banerjee की विदाई, BJP की चढ़ाई? | TMC
Mira Road Horror: मुंबई दहलाने की बड़ी साजिश! मीरा रोड कांड के पीछे ISIS का 'Lone Wolf' Plan!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
'बिहार का नाम बदलकर…', सम्राट सरकार पर तेजस्वी यादव का हमला, जानिए क्या कुछ कहा
'बिहार का नाम बदलकर…', सम्राट सरकार पर तेजस्वी यादव का हमला, जानिए क्या कुछ कहा
विश्व
Mojtaba Khamenei Health: अमेरिका पर आरोप! ईरान ने कहा, 'सुप्रीम लीडर मुज्बता खामेनेई की सेहत पर फैलाई जा रहीं बातें अफवाह'
अमेरिका पर आरोप! ईरान ने कहा, 'सुप्रीम लीडर मुज्बता खामेनेई की सेहत पर फैलाई जा रहीं बातें अफवाह'
ओटीटी
Friday OTT Release: 'द केरल स्टोरी 2' से 'अनदेखी 4' तक, फ्राइडे को ओटीटी पर आई नई फिल्मों-सीरीज की बाढ़, वीकेंड पर घर बैठे करें एंजॉय
'द केरल स्टोरी 2' से 'अनदेखी 4' तक, फ्राइडे को ओटीटी पर आई नई फिल्मों-सीरीज की बाढ़
ओटीटी
Undekhi 4 Review: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
अनदेखी 4 रिव्यू: एक शानदार वेब सीरीज का एवरेज फिनाले, जबरदस्त एक्टर्स के बावजूद सबसे कमजोर सीजन
ट्रेंडिंग
Inspirational Story Viral: CBI ऑफिसर बनी बेटी तो भावुक हुआ लखनऊ का कैब ड्राइवर पिता, इमोशनल कर देगा यह वीडियो
CBI ऑफिसर बनी बेटी तो भावुक हुआ लखनऊ का कैब ड्राइवर पिता, इमोशनल कर देगा यह वीडियो
इंडिया
पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने माना- राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का नतीजा है दर्ज मुकदमा
पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने माना- राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का नतीजा है दर्ज मुकदमा
Parenting
Parenting Tips: स्कूल नहीं, घर सिखाता है जिंदगी के सबसे जरूरी सबक, जानें बच्चों को मिलने वाली 7 अहम सीख
स्कूल नहीं, घर सिखाता है जिंदगी के सबसे जरूरी सबक, जानें बच्चों को मिलने वाली 7 अहम सीख
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'गरीब-गुरबा की पीठ पर यादवों की लाठी के निशान...', अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर की सीधी चुनौती
'गरीब-गुरबा की पीठ पर यादवों की लाठी के निशान...', अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर की सीधी चुनौती
ENT LIVE
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
If Wishes Could Kill Review: मिस्ट्री और हॉरर का परफेक्ट मिक्स है ये Netflix सीरीज
ENT LIVE
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
Latent Controversy के बाद Samay Raina–Ranveer Allahbadia की Kapil के शो में धमाकेदार वापसी!
ENT LIVE
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
Mohanlal की अगली चाल समझना मुश्किल!
ENT LIVE
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
नया हफ्ता, नया कंटेंट: थिएटर और ओटीटी की ताजा रिलीज लिस्ट
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
Embed widget