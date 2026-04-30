Viral Video : भारत जिसे देवताओं की भूमि भी कहा जाता है, चमत्कारों और अजीबो गरीब अनुभवों से भरा यह देश लाखों टूरिस्ट्स के आकर्षण का केंद्र है. यहां के लोगों को अत्यधिक धार्मिक माना जाता है, जिनकी श्रद्धा दिखाने का तरीका भी काफी नायाब होता है. यहां के लोग संत महात्माओं से अलग ही जुड़ाव रखते हैं, क्योंकि वे भगवान के दिए गए ज्ञान का लोगों में प्रचार करते रहते हैं. उन्हीं में से एक प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

क्या है वायरल वीडियो में?

X पर शेयर किए गए वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि बाबाजी महंगी डिफेंडर गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए लोग कतार में खड़े हैं. जैसे ही उनकी गाड़ी भीड़ से होकर गुजरती है, लोगों का उत्साह और भी बढ़ जाता है, जिससे 'बाबाजी की जय' के नारे लगने लगते हैं. साथ ही कुछ लोग उनकी गाड़ी गुजर जाने के बाद जमीन को चूमते हुए भी देखे जा सकते हैं, जो चर्चा का विषय बना हुआ है.

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क्या है सोशल मीडिया का माहौल?

वीडियो के शेयर होते ही लोग दो गुटों में बंट गए हैं. कुछ का कहना है कि "सब मोह माया है" कहने वाले बाबा खुद करोड़ों की गाड़ी में घूम रहे हैं. दूसरों का कहना है कि सादगी का संदेश देकर खुद लग्जरी का लाभ उठाया जा रहा है. वहीं एक पक्ष इसका समर्थन करते हुए कह रहा है कि यह गाड़ी किसी संस्थान या भक्त द्वारा उपलब्ध करवाई गई हो सकती है और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी भी है.

क्या है सच्चाई?

अभी तक स्पष्ट रूप से यह पता नहीं चल पाया है कि यह गाड़ी बाबाजी का निजी वाहन है या किसी संस्थान की . वीडियो हाल का है या पुराना, यह कहना भी अभी थोड़ा मुश्किल है. लेकिन इस वीडियो से एक बात तो साफ हो गई है कि लोगों की आस्था का कोई हिसाब नहीं है. यह वायरल वीडियो सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक बड़ी बहस का हिस्सा बनता जा रहा है, जहां एक तरफ लोगों की गहरी आस्था है तो दूसरी तरफ सच्चाई जानने की उम्मीद.

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