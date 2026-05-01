उधर US-इजरायल दे रहा ईरान को मिलिट्री एक्शन की धमकी, इधर UN की चेतावनी, हर बीतते घंटे...

UN on Middle East Conflict: यूनाइटेड नेशंस ने ईरान युद्ध को लेकर चेतावनी जारी की है. यूएन की तरफ से कहा गया है कि ईरान युद्ध के नतीजे हर गुजरते घंटों के साथ और बिगड़ते जा रहे हैं. यूएन चीफ गुटेरेस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ईरान में युद्ध और क्षेत्रीय अस्थिरता के नतीजे हर बीतते घंटों के साथ और बिगड़ते ही जा रहे हैं.

ऐसे समाधानों की जरूरत, जो तबाही की कगार से खींच ले: यूएन चीफ

गुटेरेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अब बातचीत का समय है. ऐसे में समाधानों का जो हमें तबाही के कगार से वापस खींच ले, और ऐसे उपायों का जो शांति का रास्ता खोल सकें. मीडिल ईस्ट के संकट के नतीजे हर गुजरते घंटे के साथ तेजी से और बिगड़ते ही जा रहे हैं.

हॉर्मुज की रोक से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ा है: UN

यूएन ने अपने बयान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कहा है कि इलाके में नौवहन अधिकारों और आजादी पर रोक से एनर्जी, ट्रांसपोर्ट समेत खाद्य बाजार बाधित हुए हैं. ऐसे में वैश्विक अर्थव्यवस्था का दम घुटने लगता है. अब बातचीत का समय है. ऐसे समाधानों का जो हमें तबाही के कगार से वापस खींच ले. ऐसे उपायों का जो शांति का रास्ता खोल सकें.

इजरायल-अमेरिका फिर से ईरान पर कर सकते हैं सैन्य कार्रवाई

इधर, अमेरिका और इजरायल फिर से ईरान पर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं, तो ईरान ने भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर रखा है. 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त कार्रवाई की थी. तब से अबतक युद्ध और तनाव जारी है. ऐसे में हॉर्मुज बंद होने की वजह से दुनिया के ऊर्जा सेक्टर पर खासा प्रभाव पड़ा है.

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