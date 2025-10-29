Video: ये कोई फिल्मी सीन नहीं है! कार से लगी ऐसी टक्कर, कई बार पलटकर चकनाचूर हुई पुलिस की गाड़ी

Road Accident Viral Video: सोशल मीडिया पर सड़क हादसे का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर एक कार जा रही थी और उसके ठीक पीछे पुलिस की गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी. कुछ ही सेकंड बाद आगे चल रही कार ने अचानक सड़क के बाईं ओर मुड़ने की कोशिश की, लेकिन पीछे से आ रही पुलिस की गाड़ी इतनी तेज थी कि वह समय पर ब्रेक नहीं लगा सकी और दोनों गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई.

टक्कर के बाद दो बार पलटी कार

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस की गाड़ी संतुलन खो बैठी और सड़क पर दो बार पलट गई. यह देखकर वहां मौजूद लोग भी घबरा गए. हादसे के बाद पुलिस की गाड़ी सड़क किनारे जाकर रुक गई जबकि आगे वाली कार सही सलामत रही. हादसे के तुरंत बाद कार चालक ने अपनी गाड़ी रोकी और भागकर पुलिस की गाड़ी की ओर गया ताकि अंदर बैठे लोगों की मदद कर सके.

वीडियो में देखा जा सकता है कि हादसे के वक्त सड़क पर कुछ और लोग भी मौजूद थे जो टक्कर के बाद दौड़कर मौके पर पहुंचे. उन्होंने मिलकर पुलिस की गाड़ी के दरवाजे खोले और अंदर फंसे पुलिसकर्मियों को बाहर निकाला. गनीमत रही कि हादसा बड़ा होने के बावजूद किसी की जान नहीं गई, हालांकि पुलिसकर्मियों को चोटें जरूर आईं.

वीडियो देखकर लोगों ने किए कमेंट

यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. वीडियो में टक्कर का पल और गाड़ी के पलटने का दृश्य साफ नजर आता है. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया, लोगों ने इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं.

कई यूजर्स ने लिखा कि सड़क पर सावधानी सबसे जरूरी है, चाहे पुलिस हो या आम जनता. तेज रफ्तार कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है. कुछ लोगों ने कार चालक की तारीफ की कि उसने इंसानियत दिखाते हुए तुरंत गाड़ी रोकी और पुलिसकर्मियों की मदद की.