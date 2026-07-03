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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगभीषण गर्मी में AC की ठंडी हवा खाने के लिए ATM में घुसे दो मेहनतकश मजदूर, वीडियो वायरल

भीषण गर्मी में AC की ठंडी हवा खाने के लिए ATM में घुसे दो मेहनतकश मजदूर, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो मजदूर बैंक के एटीएम के अंदर खड़े होकर ठंडी हवा का आनंद लेते नजर आ रहे हैं. वीडियो देखकर कई लोग इमोशनल हो गए.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 03 Jul 2026 06:59 AM (IST)
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देश के कई हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी और उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है. ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो मजदूर बैंक के एटीएम के अंदर खड़े होकर ठंडी हवा का आनंद लेते नजर आ रहे हैं. वीडियो देखकर कई लोग इमोशनल हो गए, तो कई यूजर्स ने इसे आम आदमी की मजबूरी और बढ़ती गर्मी की तस्वीर बताया. वहीं अब इस वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच लिया है और इस पर कई तरह की कमेंट्स आ रहे हैं 

गर्मी से राहत पाने के लिए एटीएम में घुसे 2 मेहनतकश मजदूर 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @hemendra_tri नाम के अकाउंट से यह वीडियो शेयर किया है. यह वीडियो लखनऊ के लालबाग स्थित एक एसबीआई एटीएम का बताया जा रहा है. क्लिप में देखा जा सकता है कि बाहर की भीषण गर्मी से बचने के लिए दो मजदूर एटीएम के अंदर खड़े हैं. वहां चल रही एसी की ठंडी हवा में दोनों कुछ देर आराम करते हैं और आपस में बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह के रिएक्शन दिए. कई लोगों ने कहा कि गर्मी इतनी ज्यादा है कि एटीएम भी लोगों के लिए राहत का ठिकाना बन गया है. वहीं कुछ यूजर्स ने मजदूरों की मजबूरी और आम आदमी की हालत पर चिंता जताई है. 

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इंटरनेट पर आए लोगों के रिएक्शन 

यह वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर कई यूजर्स इस पर कमेंट करने लगे. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने लिखा गर्मी ऐसी है कि लोगों के लिए एटीएम भी कुछ देर की राहत देने वाली ठंडी हवा का ठिकाना बन गया. वहीं दूसरे यूजर ने कहा बाहर इतनी उमस और गर्मी है कि लोग क्या करें.

एक और यूजर कमेंट करता है गर्मी में एसी का मजा ही कुछ और है. कुछ लोग गर्मी से परेशान होकर कमेंट करते हैं इतनी गर्मी में इंसान सच में बेहाल हो गया है. वहीं एक यूजर ने सलाह देते हुए कमेंट किया जैसे सर्दियों में रैन बसेरे बनाए जाते हैं, वैसे ही गर्मियों में भी गरीबों के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए.

एक और यूजर ने मजदूरों का समर्थन करते हुए कमेंट किया अगर एटीएम की एसी से उन्हें थोड़ी राहत मिलती है और इससे उनकी तबीयत खराब होने से बचती है, तो इसमें गलत क्या है. वहीं दूसरे यूजर ने हंसते हुए कमेंट में लिखा लगता है दोनों की कोई जरूरी मीटिंग चल रही है अंदर तो एक और यूजर कमेंट करता है कम से कम एटीएम का एसी किसी के काम तो आ रही है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 03 Jul 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
Workers In Atm Viral Video ATM AC Viral Video Lucknow ATM Viral Video SBI ATM Viral Video
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