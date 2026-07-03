भीषण गर्मी में AC की ठंडी हवा खाने के लिए ATM में घुसे दो मेहनतकश मजदूर, वीडियो वायरल

देश के कई हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी और उमस ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है. ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दो मजदूर बैंक के एटीएम के अंदर खड़े होकर ठंडी हवा का आनंद लेते नजर आ रहे हैं. वीडियो देखकर कई लोग इमोशनल हो गए, तो कई यूजर्स ने इसे आम आदमी की मजबूरी और बढ़ती गर्मी की तस्वीर बताया. वहीं अब इस वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच लिया है और इस पर कई तरह की कमेंट्स आ रहे हैं

गर्मी से राहत पाने के लिए एटीएम में घुसे 2 मेहनतकश मजदूर

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @hemendra_tri नाम के अकाउंट से यह वीडियो शेयर किया है. यह वीडियो लखनऊ के लालबाग स्थित एक एसबीआई एटीएम का बताया जा रहा है. क्लिप में देखा जा सकता है कि बाहर की भीषण गर्मी से बचने के लिए दो मजदूर एटीएम के अंदर खड़े हैं. वहां चल रही एसी की ठंडी हवा में दोनों कुछ देर आराम करते हैं और आपस में बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह के रिएक्शन दिए. कई लोगों ने कहा कि गर्मी इतनी ज्यादा है कि एटीएम भी लोगों के लिए राहत का ठिकाना बन गया है. वहीं कुछ यूजर्स ने मजदूरों की मजबूरी और आम आदमी की हालत पर चिंता जताई है.

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इंटरनेट पर आए लोगों के रिएक्शन

'इस भीषण गर्मी में मस्त ठंडी हवा वाला एक कमरा मिल जाये तो क्या ही कहने'



लखनऊ के लालबाग स्थित SBI एटीएम में उमस भरी गर्मी से बचने के लिए तो मेहनतकश इंसान ATM में ठड़ी हवा का आनंद लेकर किसी गंभीर मुद्दे पर बात करते हुए" pic.twitter.com/EKuFLctAXB — Hemendra Tripathi 🇮🇳 (@hemendra_tri) July 1, 2026

यह वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर कई यूजर्स इस पर कमेंट करने लगे. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने लिखा गर्मी ऐसी है कि लोगों के लिए एटीएम भी कुछ देर की राहत देने वाली ठंडी हवा का ठिकाना बन गया. वहीं दूसरे यूजर ने कहा बाहर इतनी उमस और गर्मी है कि लोग क्या करें.

एक और यूजर कमेंट करता है गर्मी में एसी का मजा ही कुछ और है. कुछ लोग गर्मी से परेशान होकर कमेंट करते हैं इतनी गर्मी में इंसान सच में बेहाल हो गया है. वहीं एक यूजर ने सलाह देते हुए कमेंट किया जैसे सर्दियों में रैन बसेरे बनाए जाते हैं, वैसे ही गर्मियों में भी गरीबों के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए.

एक और यूजर ने मजदूरों का समर्थन करते हुए कमेंट किया अगर एटीएम की एसी से उन्हें थोड़ी राहत मिलती है और इससे उनकी तबीयत खराब होने से बचती है, तो इसमें गलत क्या है. वहीं दूसरे यूजर ने हंसते हुए कमेंट में लिखा लगता है दोनों की कोई जरूरी मीटिंग चल रही है अंदर तो एक और यूजर कमेंट करता है कम से कम एटीएम का एसी किसी के काम तो आ रही है.

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