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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगचाइल्डहुड क्रश से मिलकर इमोशनल हुई महिला, बेटे ने यूं किया मां का सपना पूरा; वीडियो वायरल

चाइल्डहुड क्रश से मिलकर इमोशनल हुई महिला, बेटे ने यूं किया मां का सपना पूरा; वीडियो वायरल

एक ऐसा ही इमोशनल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेटे ने अपनी मां का सालों पुराना सपना पूरा कर दिया. वीडियो में एक बेटा अपनी मां को उसके पसंदीदा क्रिकेटर से मिलवाता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 21 Mar 2026 12:47 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं जो दिल को छू जाते हैं. इन वीडियो को देखने वाले भी कई बार इमोशनल हो जाते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही इमोशनल वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेटे ने अपनी मां का सालों पुराना सपना पूरा कर दिया. वीडियो में एक बेटा अपनी मां को उसके पसंदीदा क्रिकेटर से मिलवाता है. मां अपने पसंदीदा क्रिकेटर से मिलते ही इतनी इमोशनल हो जाती है कि उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर भी लोग इमोशनल हो रहे हैं.

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बेटे ने पूरा किया मां के बचपन का सपना

यह वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है. वायरल वीडियो में एक लड़का अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए जिम लेकर जाता है. मां को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है कि वहां उनका खास व्यक्ति इंतजार कर रहा है. जैसे ही वह जिम के अंदर जाते हैं, अचानक उनके सामने उनके बचपन के पसंदीदा क्रिकेटर की जॉन्टी रोड्स आ जाते हैं. उन्हें देखते ही महिला कुछ पल के लिए ठिठक जाती है. फिर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वह तुरंत अपने बेटे की तरफ मुड़कर 'मेरा हीरो' कहती है और इमोशनल हो जाती है. वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि जॉन्टी रोड्स महिला को गले लगाते हैं.

इस दौरान महिला की आंखों से आंसू साफ दिखाई देते हैं. बातचीत के दौरान वह महिला बताती है कि वह 15 साल की उम्र से उनकी फैन रही है. इतने सालों बाद अपने हीरो से मिलना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था. इस खास मौके पर जॉन्टी रोड्स ने उनकी जर्सी पर ऑटोग्राफ भी दिया, जिसे वह याद के तौर पर अपने साथ लेकर जाती है. वीडियो शेयर करने वाले करने वाले बेटे ने बताया कि यह उनकी मां की बकेट लिस्ट का हिस्सा था. उसने इस सरप्राइज को पूरी तरह सीक्रेट रखा और आखिरी पल तक मां को कुछ नहीं बताया. जैसे ही सरप्राइज उसकी मां के सामने आया मां की खुशी देखने लायक थी.

यूजर्स भी हुए इमोशनल

यह वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों के इमोशनल रिएक्शन आने लगे. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने कमेंट किया यह बहुत क्यूट मोमेंट है. वहीं दूसरे ने कमेंट किया कि हर कोई अपनी मां के ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाता है, तुम सच में जीत गए हो. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है तुमने यह सब कैसे मैनेज किया... बहुत अच्छा सरप्राइज था. एक यूजर ने मजाक में कमेंट किया खुशी के मारे तुम्हारी मां की तरफ से तुम्हारे लिए फ्लाइंग चप्पल आती ही होगी. वहीं लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है अपना भाई जीत गया.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 21 Mar 2026 12:47 PM (IST)
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