दिल्ली की मुख्यमंत्री अक्सर अपनी बेबाकी और बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं. लेकिन इस बार चर्चा में आने की वजह उनकी बेबाकी या कोई बयान नहीं बल्कि उनकी लग्जरी चेयर है जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. बताया जा रहा है कि इस कुर्सी की कीमत 66 हजार रुपये से 82 हजार रुपये के बीच है. रेखा गुप्ता इस चेयर पर बैठी दिखाई दे रही हैं जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर इस कुर्सी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. कोई इसे दिखावा कह रहा है तो कोई इसे हेल्थ केयर का एक हिस्सा बता रहा है.

क्यों खास है रेखा गुप्ता की ये कुर्सी

दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta इन दिनों एक वायरल तस्वीर को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फोटो में वह एक लग्जरी ऑफिस चेयर पर बैठी नजर आ रही हैं, जिसकी कीमत 66,000 से 82,000 रुपये के बीच बताई जा रही है. इस कुर्सी को खास इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसमें advanced recliner सिस्टम, बॉडी सपोर्ट डिजाइन और इनबिल्ट मसाज फंक्शन जैसी सुविधाएं होने का दावा किया जा रहा है, जो आम ऑफिस चेयर से इसे काफी अलग और प्रीमियम बनाती हैं. हालांकि, इन फीचर्स और कीमत को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है.

रेखा गुप्ता जिस कुर्सी पर बैठी दिख रही हैं, उसकी कीमत ₹1.10 लाख तक बताई जा रही है।



उसमें पीछे लेटने की सुविधा है, पैर रखने की ऑटोमेटिक व्यवस्था है, मसाज की सुविधा है, महंगा चमड़ा लगा है और बेहद आरामदायक गद्दी है।



जबकि एक सामान्य ऑफिस कुर्सी ₹10,000 से कम में आराम से काम कर… pic.twitter.com/FDZyf7YH60 — Sandeep Khasa (@SamKhasa_) May 26, 2026

विवाद और समर्थन दोनों एक साथ

जैसे ही यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, प्लेटफॉर्म X पर यूजर्स के रिएक्शन की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने इसे VIP कल्चर और सरकारी फिजूलखर्ची से जोड़ते हुए सवाल उठाए. कुछ यूजर्स ने लिखा कि जब आम जनता महंगाई से जूझ रही है, तब नेताओं के लिए इतनी महंगी और आरामदायक कुर्सियों की क्या जरूरत है. वहीं दूसरी ओर, कुछ लोगों ने रेखा गुप्ता का बचाव करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जैसे उच्च पद पर काम करने वाले व्यक्ति के लिए बेहतर सुविधाएं होना असामान्य नहीं है और इसे मुद्दा बनाना गलत है.

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लोगों ने बताया बेवजह का विवाद

यह मामला अब सिर्फ एक कुर्सी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीति और पब्लिक परसेप्शन के बीच टकराव का रूप ले चुका है. विपक्ष जहां इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं समर्थक इसे बेवजह का विवाद बता रहे हैं. कुल मिलाकर, एक लग्जरी चेयर ने यह दिखा दिया है कि आज के दौर में नेताओं की छोटी से छोटी चीज भी सोशल मीडिया पर बड़ा मुद्दा बन सकती है.

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