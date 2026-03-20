दुनियाभर में एक तरफ जहां चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, वहीं उत्तरी कोरिया में हुए हालिया संसदीय चुनावों ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है. इस बहस की वजह उत्तरी कोरिया में चुनाव के नतीजे हैं, जो सुनने में किसी एग्जाम के 100 में से 100 नंबर जैसे लगते हैं. दरअसल, किम जोंग उन के नेतृत्व वाली पार्टी को इस बार चुनाव में 99.93 प्रतिशत वोट मिले. इतना ही नहीं वोटिंग प्रतिशत भी 99.99 प्रतिशत बताया जा रहा है. वहीं जैसे ही यह आंकड़े दुनिया के सामने आए सोशल मीडिया पर मीम्स के बाढ़ आ गई और लोग इस परफेक्ट रिजल्ट पर जमकर मीम्स बनाने लग गए.



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सिर्फ लॉयल्टी चेक करने के लिए चुनाव कर रहा तानाशाह!



उत्तरी कोरिया में 15 मार्च को हुए इस चुनाव में 15वीं सुप्रीम पीपल्स असेंबली के सदस्यों का चयन किया गया. सरकारी मीडिया के अनुसार, हर सीट पर सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की. रिपोर्ट के अनुसार 99.93 प्रतिशत लोगों ने सत्तारूढ़ व्यवस्था के पक्ष में वोट दिया, वहीं 99.99 प्रतिशत उत्तरी कोरिया में वोटिंग हुई और खास बात यह रही कि सिर्फ 0.07 प्रतिशत लोगों ने किम जोंग-उन को समर्थन नहीं किया. यही 0.07 प्रतिशत लोग इंटरनेट पर सबसे बड़ा टॉपिक बन गए हैं.

बतादें, उत्तरी कोरिया की चुनाव प्रणाली दुनिया से बहुत अलग है. यहां हर सीट पर केवल एक उम्मीदवार होता है, जिसे पहले से सरकार की ओर से मंजूरी दी जाती है. वोटर के पास दो ही ऑप्शन होते हैं या तो वह उम्मीदवार को स्वीकार करें या फिर उसे अस्वीकार कर दें. ऐसे में यह 0.07 प्रतिशत वोट किसी विपक्ष नेता को नहीं बल्कि नेगेटिव वोट यानी उम्मीदवार को अस्वीकार करने वाले हैं. इस चुनाव की खास यह बात रही कि कई दशकों को बाद पहली बार ऑफिशियल तौर पर यह स्वीकार किया गया है कि कुछ लोगों ने उम्मीदवार के खिलाफ वोट दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरी कोरिया में 1957 के बाद यह पहला मौका है, जब ऐसे आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं.

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यूजर्स बोले, अब 0.07 प्रतिशत लोगों का क्या हुआ होगा



उत्तरी कोरिया के चुनावी नतीजे सामने आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जमकर मीम्स शेयर किया जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक मजेदार मीम शेयर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि किम जॉन उनको 99.93 प्रतिशत वोट मिले, जबकि उसके नीचे एक और फोटो लगाकर अंतिम यात्रा का नजारा दिखाया गया और मजाक में कहा गया बाकी 0.07 प्रतिशत लोग यह है. वहीं एक यूजर कमेंट करके लिखता है यह तो स्कूल के ग्रुप प्रोजेक्ट जैसा है, जहां सब एक ही बात मान लेते हैं. एक और यूजर कमेंट करता है डिटॉल में जो जर्म्स बच जाते हैं, यह 0.07 प्रतिशत वही लोग है. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है नॉर्थ कोरिया की पाॅपुलेशन 0.07 प्रतिशत डिक्रीज हो गई है. एक यूजर ने तो कमेंट कर दिया कि नॉर्थ कोरिया में वोट भी होता है क्या. एक यूजर ने कमेंट किया 0.07 प्रतिशत पीपल मिसिंग, फिर आगे लिखा नरक पहुंचा दिए. एक यूजर कमेंट करता है, मुझे यह बताओ किम जोंग उनके सामने कौन खड़ा था.

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