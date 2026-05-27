तीसरी मंजिल पर बंधा बकरा हवा में लटका, हलक में आई मालिक की जान, फिर ऐसे किया रेस्क्यू

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मुंब्रा इलाके से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है. वीडियो में एक बकरा तीसरी मंजिल से बेहद खतरनाक तरीके से लटका हुआ नजर आता है, जिसे देखकर किसी की भी सांसें थम जाएं. कुछ सेकंड की इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया, वहीं मौके पर मौजूद युवकों की सूझबूझ ने एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया.

कैसे फंसा तीसरी मंजिल पर बकरा?

मिली जानकारी के मुताबिक, मुंब्रा के एक रिहायशी इलाके में बकरा किसी तरह तीसरी मंजिल की खिड़की या बालकनी से बाहर लटक गया. बकरा काफी देर तक इसी हालत में झूलता रहा और नीचे खड़े लोग डर के मारे चिल्लाने लगे. अगर जरा सी भी चूक होती, तो बकरा सीधे नीचे गिर सकता था और उसकी जान जा सकती थी.

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VIDEO में दिखा खौफनाक नजारा

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बकरा हवा में झूल रहा है और नीचे लोगों की भीड़ जुटी हुई है. इसी दौरान बकरे का मालिक और कुछ स्थानीय युवक हिम्मत दिखाते हुए ऊपर पहुंचते हैं. बड़ी सावधानी और जोखिम उठाते हुए वे बकरे को पकड़ते हैं और धीरे-धीरे अंदर खींच लेते हैं. यह पूरा रेस्क्यू इतना खतरनाक था कि एक छोटी सी गलती बड़ा हादसा बन सकती थी. लेकिन आखिरकार बकरे को सुरक्षित बचा लिया जाता है, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोग राहत की सांस लेते हैं.

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सोशल मीडिया पर रिएक्शन

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों के रिएक्शन की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने युवकों की बहादुरी की जमकर तारीफ की और इसे “हीरोइक रेस्क्यू” बताया. वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर बकरा इतनी ऊंचाई तक पहुंचा कैसे और सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे. कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “बकरा भी स्टंट करने लगा है”, तो कई ने इसे लापरवाही का नतीजा बताया. कुल मिलाकर, यह वीडियो अब इंटरनेट पर तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

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