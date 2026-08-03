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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपहाड़ों के बीच गूंजा 'सुभान अल्लाह', अरुणाचल की बच्चियों का वीडियो देख बन जाएगा दिन

पहाड़ों के बीच गूंजा 'सुभान अल्लाह', अरुणाचल की बच्चियों का वीडियो देख बन जाएगा दिन

Viral Cute Video On internet: इन तीनों बहनों का इंस्टाग्राम पर @singka.wangjen नाम से एक अकाउंट है, जहां वे अक्सर अपने गानों के वीडियो शेयर करती रहती हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 03 Aug 2026 06:55 AM (IST)
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अगर आप सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करने के शौकीन हैं, तो यकीनन आपकी फीड पर अरुणाचल प्रदेश की तीन प्यारी बहनों का एक दिल छू लेने वाला वीडियो जरूर आया होगा. इन तीनों बहनों ने अपनी सुरीली आवाज और सादगी भरे अंदाज से पूरे इंटरनेट को अपना मुरीद बना लिया है. हाल ही में साल 2013 की सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' के मशहूर गाने 'सुभान अल्लाह' पर उनका नया कवर सॉन्ग सामने आया है, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

अरुणाचल की हसीन वादियों के बीच बिखेरा अपनी सुरीली आवाज का जादू

इन तीनों बहनों का इंस्टाग्राम पर @singka.wangjen नाम से एक अकाउंट है, जहां वे अक्सर अपने गानों के वीडियो शेयर करती रहती हैं. इस वायरल वीडियो की सबसे खास बात इनका सादगी भरा अंदाज और बैकग्राउंड है. अरुणाचल प्रदेश की हरी-भरी खूबसूरत पहाड़ियों और कोहरे से ढके शानदार नजारों के बीच ये बहनें अपने संगीत का जादू बिखेरती नजर आती हैं. सादगी और प्राकृतिक खूबसूरती का यह संगम ही लोगों को बार-बार इनका वीडियो देखने पर मजबूर कर रहा है.

वीडियो देखने के लिए यहां क्लिक करें

एक बहन के हाथ में स्पीकर और तीनों की जुगलबंदी ने जीता दिल

वायरल हो रहे इस प्यारे से क्लिप में देखा जा सकता है कि तीनों बहनों में से एक बहन के हाथ में छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर है, जिस पर 'सुभान अल्लाह' गाना बज रहा है और वह साथ में गा रही है. वहीं बाकी दो बहनें भी अपनी सुरीली आवाज में उसका साथ देती हैं और बेहद क्यूट अंदाज में डांस स्टेप्स करती नजर आती हैं. तीनों की यह जुगलबंदी, मासूम मुस्कान और सादगी भरा परफॉर्मेंस इस वीडियो को बेहद खास और दिल को सुकून देने वाला बना देता है.

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वीडियो को मिले 24 लाख से ज्यादा व्यूज, दुनियाभर से मिल रहा प्यार

अरुणाचल की इन बहनों का यह वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 24 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. सोशल मीडिया पर इनके गानों के कलेक्शन को खूब पसंद किया जा रहा है. इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर 64.9 हजार के पार पहुंच चुकी है. देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर से लोग इन तीनों बहनों की प्रतिभा, सादगी और सुरीली आवाज की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 06:55 AM (IST)
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