पहाड़ों के बीच गूंजा 'सुभान अल्लाह', अरुणाचल की बच्चियों का वीडियो देख बन जाएगा दिन
Viral Cute Video On internet: इन तीनों बहनों का इंस्टाग्राम पर @singka.wangjen नाम से एक अकाउंट है, जहां वे अक्सर अपने गानों के वीडियो शेयर करती रहती हैं.
अगर आप सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करने के शौकीन हैं, तो यकीनन आपकी फीड पर अरुणाचल प्रदेश की तीन प्यारी बहनों का एक दिल छू लेने वाला वीडियो जरूर आया होगा. इन तीनों बहनों ने अपनी सुरीली आवाज और सादगी भरे अंदाज से पूरे इंटरनेट को अपना मुरीद बना लिया है. हाल ही में साल 2013 की सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' के मशहूर गाने 'सुभान अल्लाह' पर उनका नया कवर सॉन्ग सामने आया है, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
अरुणाचल की हसीन वादियों के बीच बिखेरा अपनी सुरीली आवाज का जादू
इन तीनों बहनों का इंस्टाग्राम पर @singka.wangjen नाम से एक अकाउंट है, जहां वे अक्सर अपने गानों के वीडियो शेयर करती रहती हैं. इस वायरल वीडियो की सबसे खास बात इनका सादगी भरा अंदाज और बैकग्राउंड है. अरुणाचल प्रदेश की हरी-भरी खूबसूरत पहाड़ियों और कोहरे से ढके शानदार नजारों के बीच ये बहनें अपने संगीत का जादू बिखेरती नजर आती हैं. सादगी और प्राकृतिक खूबसूरती का यह संगम ही लोगों को बार-बार इनका वीडियो देखने पर मजबूर कर रहा है.
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एक बहन के हाथ में स्पीकर और तीनों की जुगलबंदी ने जीता दिल
वायरल हो रहे इस प्यारे से क्लिप में देखा जा सकता है कि तीनों बहनों में से एक बहन के हाथ में छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर है, जिस पर 'सुभान अल्लाह' गाना बज रहा है और वह साथ में गा रही है. वहीं बाकी दो बहनें भी अपनी सुरीली आवाज में उसका साथ देती हैं और बेहद क्यूट अंदाज में डांस स्टेप्स करती नजर आती हैं. तीनों की यह जुगलबंदी, मासूम मुस्कान और सादगी भरा परफॉर्मेंस इस वीडियो को बेहद खास और दिल को सुकून देने वाला बना देता है.
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वीडियो को मिले 24 लाख से ज्यादा व्यूज, दुनियाभर से मिल रहा प्यार
अरुणाचल की इन बहनों का यह वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 24 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. सोशल मीडिया पर इनके गानों के कलेक्शन को खूब पसंद किया जा रहा है. इंस्टाग्राम पर इनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर 64.9 हजार के पार पहुंच चुकी है. देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर से लोग इन तीनों बहनों की प्रतिभा, सादगी और सुरीली आवाज की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
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