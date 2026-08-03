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वर्क फ्रोम होम के लिए रखा था, अब कंपनी रोज करा रही 115 किमी का सफर- यूजर्स हैरान

कर्मचारी ने रेडिट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि वह पिछले 1 साल और 4 महीने से इस कंपनी में काम कर रहा है और उसे 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 03 Aug 2026 10:11 AM (IST)
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Work From Home खत्म करके कर्मचारियों को वापस दफ्तर बुलाना अब कई कंपनियों के लिए आम बात हो गई है, लेकिन यह बदलाव कर्मचारियों पर भारी पड़ रहा है. ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर सामने आया है, जहां एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट ने अपनी व्यथा बयां की. कर्मचारी को जिस काम के लिए पूरी तरह 'वर्क फ्रॉम होम' पर रखा गया था, अब कंपनी के 'हाइब्रिड मॉडल' लागू करने के बाद उसे हफ्ते में दो दिन लगातार कुल 115 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके दफ्तर जाना पड़ रहा है. इस भारी-भरकम दूरी से परेशान होकर अब उसने नई नौकरी की तलाश शुरू कर दी है.

वर्क फ्रॉम होम के लिए हुई थी भर्ती, अब रोज तय करना पड़ रहा 115 किमी का रास्ता

कर्मचारी ने रेडिट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि वह पिछले 1 साल और 4 महीने से इस कंपनी में काम कर रहा है और उसे 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है. जब उसे जॉब पर रखा गया था, तब काम पूरी तरह रिमोट था. लेकिन अब कंपनी ने पॉलिसी बदलते हुए हाइब्रिड मॉडल शुरू कर दिया है. इसके तहत उसे हफ्ते में लगातार दो दिन 60 किलोमीटर दूर स्थित ऑफिस जाना पड़ता है, यानी आने-जाने में रोज का करीब 115 किलोमीटर का सफर बैठता है. कर्मचारी ने यह भी बताया कि कंपनी में इंक्रीमेंट या अप्रेजल को लेकर भी कोई साफ बात नहीं बताई जा रही है.

2 days of commuting, 115 km/day. Is this a valid reason for job change?
by u/whoisthisonred in IndianWorkplace

इंटरव्यू में लंबी दूरी की वजह बताएं या नहीं? रेडिट यूजर्स से मांगी सलाह

एक नई 'रिमोट जॉब' का इंटरव्यू देने से पहले कर्मचारी ने रेडिट पर लोगों से पूछा, "क्या नई नौकरी के इंटरव्यू में लंबी दूरी को नौकरी छोड़ने की वजह बताना सही रहेगा? या फिर इसके लिए कोई स्मार्ट जवाब देना चाहिए?" बाद में उस कर्मचारी ने इंटरव्यू का अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि जब उससे नौकरी छोड़ने का कारण पूछा गया, तो उसने समझदारी से काम लिया. उसने जवाब दिया कि उसकी पुरानी कंपनी में छंटनी चल रही है और साथ ही दफ्तर भी 60 किलोमीटर दूर खोल दिया गया है. उसने इंटरव्यूअर को साफ कहा, "मैं सिर्फ रिमोट जॉब नहीं ढूंढ रहा, बल्कि ऐसा सफर चाहता हूं जो आसानी से तय किया जा सके."

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सोशल मीडिया पर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स के काफी दिलचस्प कमेंट्स देखने को मिले. कई लोगों ने दिल्ली-एनसीआर का जिक्र करते हुए लिखा कि दिल्ली से गुरुग्राम या ग्रेटर नोएडा आने-जाने वाले लोगों के लिए यह रोज की कहानी है. एक यूजर ने सलाह दी कि "इंटरव्यू में हमेशा करियर ग्रोथ को ही नौकरी बदलने की वजह बताना चाहिए, न कि सिर्फ दूरी या रिमोट जॉब की सुविधा को." दूसरे यूजर ने गणित लगाते हुए लिखा कि "हफ्ते में दो दिन का 115 किमी यानी महीने का 900 किमी हुआ. अगर यह रेगुलर 5 दिन वाला ऑफिस होता, तो रोज का 40 किमी पड़ता, जो आजकल मेट्रो शहरों में बहुत ज्यादा नहीं माना जाता."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 10:11 AM (IST)
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