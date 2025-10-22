बच्चों तक तो ठीक था अब कु्त्तों पर भी चढ़ा स्मार्टफोन का बुखार! वीडियो देख सिर पीट लेंगे आप

सोशल मीडिया पर एक अजीब लेकिन मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पालतू कुत्ता अपने मालिकों को खूब परेशान कर रहा है. वजह सुनकर आप भी मुस्कुरा उठेंगे. इस कुत्ते को अब स्मार्टफोन की ऐसी लत लग चुकी है कि वो बिना फोन देखे खाना ही नहीं खाता. घर वाले जब उसे खाना खिलाने की कोशिश करते हैं तो वो एकदम मुंह फेर लेता है, लेकिन जैसे ही उसके सामने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चलाया जाता है, डॉगी ध्यान से स्क्रीन पर देखता रहता है और उसी दौरान मुंह में रखे निवाले को बिना महसूस किए खा लेता है.

स्मार्टफोन देखकर खाना खा रहा कुत्ता!

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुत्ता जमीन पर आराम से बैठा है और उसके सामने एक शख्स एक स्मार्टफोन लेकर खड़ा हुआ है. स्क्रीन पर कोई डॉग वीडियो चल रहा है जिसमें दूसरे कुत्ते उछल-कूद कर रहे हैं. जैसे ही वीडियो शुरू होता है, यह पालतू डॉगी भी बड़ी दिलचस्पी से उसे देखने लगता है. इस बीच उसका मालिक धीरे-धीरे उसे खाना खिलाता है और वो बिना ध्यान दिए आराम से सब खा जाता है. वीडियो देखकर यूजर्स के चेहरे पर हंसी थम नहीं रही.

मालिक को देख नकल करने लगते हैं पालतू जानवर?

आपको बता दें कि पालतू जानवर अक्सर अपने मालिकों के व्यवहार को देखकर चीजें सीखते हैं. अगर घर में लोग लगातार फोन पर वीडियो देखते रहते हैं, तो कुत्ते भी उसी गतिविधि की नकल करने लगते हैं. यही कारण है कि आजकल कई डॉग्स को टीवी और मोबाइल स्क्रीन में रुचि बढ़ती जा रही है. वीडियो वायरल होने के बाद अब हर कोई इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है.

यूजर्स भी ले रहे मजे

लोग मजाक में कह रहे हैं कि “अब तो इंसान ही नहीं, कुत्ते भी डिजिटल हो गए हैं.” कुछ यूजर्स ने लिखा कि “भाई, अब पेट्स को भी स्क्रीन टाइम लिमिट लगानी पड़ेगी.” वहीं कई लोगों ने इसे “जनरेशन Z डॉगी” नाम दे दिया है. वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाखों बार देखा जा चुका है और हजारों लोगों ने इसे शेयर किया है. वीडियो को @Phenom962 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

