हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबच्चों तक तो ठीक था अब कु्त्तों पर भी चढ़ा स्मार्टफोन का बुखार! वीडियो देख सिर पीट लेंगे आप

बच्चों तक तो ठीक था अब कु्त्तों पर भी चढ़ा स्मार्टफोन का बुखार! वीडियो देख सिर पीट लेंगे आप

जैसे ही डॉगी के सामने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चलाया जाता है, डॉगी ध्यान से स्क्रीन पर देखता रहता है और उसी दौरान मुंह में रखे निवाले को बिना महसूस किए खा लेता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 22 Oct 2025 04:37 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर एक अजीब लेकिन मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पालतू कुत्ता अपने मालिकों को खूब परेशान कर रहा है. वजह सुनकर आप भी मुस्कुरा उठेंगे. इस कुत्ते को अब स्मार्टफोन की ऐसी लत लग चुकी है कि वो बिना फोन देखे खाना ही नहीं खाता. घर वाले जब उसे खाना खिलाने की कोशिश करते हैं तो वो एकदम मुंह फेर लेता है, लेकिन जैसे ही उसके सामने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चलाया जाता है, डॉगी ध्यान से स्क्रीन पर देखता रहता है और उसी दौरान मुंह में रखे निवाले को बिना महसूस किए खा लेता है.

स्मार्टफोन देखकर खाना खा रहा कुत्ता!

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुत्ता जमीन पर आराम से बैठा है और उसके सामने एक शख्स एक स्मार्टफोन लेकर खड़ा हुआ है. स्क्रीन पर कोई डॉग वीडियो चल रहा है जिसमें दूसरे कुत्ते उछल-कूद कर रहे हैं. जैसे ही वीडियो शुरू होता है, यह पालतू डॉगी भी बड़ी दिलचस्पी से उसे देखने लगता है. इस बीच उसका मालिक धीरे-धीरे उसे खाना खिलाता है और वो बिना ध्यान दिए आराम से सब खा जाता है. वीडियो देखकर यूजर्स के चेहरे पर हंसी थम नहीं रही.

मालिक को देख नकल करने लगते हैं पालतू जानवर?

आपको बता दें कि पालतू जानवर अक्सर अपने मालिकों के व्यवहार को देखकर चीजें सीखते हैं. अगर घर में लोग लगातार फोन पर वीडियो देखते रहते हैं, तो कुत्ते भी उसी गतिविधि की नकल करने लगते हैं. यही कारण है कि आजकल कई डॉग्स को टीवी और मोबाइल स्क्रीन में रुचि बढ़ती जा रही है. वीडियो वायरल होने के बाद अब हर कोई इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है.

यह भी पढ़ें: दुबई में दिखा दिल्ली जैसा नजारा! दीपावाली पर रोशनी से नहाया पूरा शहर- वीडियो देख हैरान रह गए यूजर्स

यूजर्स भी ले रहे मजे

लोग मजाक में कह रहे हैं कि “अब तो इंसान ही नहीं, कुत्ते भी डिजिटल हो गए हैं.” कुछ यूजर्स ने लिखा कि “भाई, अब पेट्स को भी स्क्रीन टाइम लिमिट लगानी पड़ेगी.” वहीं कई लोगों ने इसे “जनरेशन Z डॉगी” नाम दे दिया है. वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लाखों बार देखा जा चुका है और हजारों लोगों ने इसे शेयर किया है. वीडियो को @Phenom962 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

यह भी पढ़ें: फोन में मशगूल थी महिला, सड़क पर चलते हुए सामने से आई ट्रेन, फिर ऐसे बची जान- डरा देगा वीडियो

Published at : 22 Oct 2025 04:37 PM (IST)
Tags :
TRENDING Dog With Smart Phone VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ओडिशा में BJP नेता की हत्या मामले में BJD के पूर्व विधायक बिक्रम पांडा गिरफ्तार, CM माझी ने दिया ये आश्वासन
ओडिशा में BJP नेता की हत्या मामले में BJD के पूर्व विधायक बिक्रम पांडा गिरफ्तार, CM माझी ने दिया ये आश्वासन
स्पोर्ट्स
Neeraj Chopra Army: सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान
सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान
बिहार
बिहार चुनाव 2025: चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
बॉलीवुड
Rishabh Tandon Death: ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए सिंगर-एक्टर? जानें- नेटवर्थ
ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए सिंगर-एक्टर? जानें- नेटवर्थ
Advertisement

वीडियोज

दिवाली की रात... 'खून की होली' !
महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?
Bollywood सितारों ने इस अंदाज में की दिवाली celebrate
MY समीकरण के सहारे Bihar Election के चुनावी रण में उतरे Tejashwi
Nitish Kumar का माला पहनाने वाला वीडियो हो गया वायरल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ओडिशा में BJP नेता की हत्या मामले में BJD के पूर्व विधायक बिक्रम पांडा गिरफ्तार, CM माझी ने दिया ये आश्वासन
ओडिशा में BJP नेता की हत्या मामले में BJD के पूर्व विधायक बिक्रम पांडा गिरफ्तार, CM माझी ने दिया ये आश्वासन
स्पोर्ट्स
Neeraj Chopra Army: सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान
सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान
बिहार
बिहार चुनाव 2025: चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
बॉलीवुड
Rishabh Tandon Death: ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए सिंगर-एक्टर? जानें- नेटवर्थ
ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए सिंगर-एक्टर? जानें- नेटवर्थ
विश्व
न कोई एयरपोर्ट और न नोट छापने की मशीन... फिर कैसे दुनिया के अमीर देशों में शामिल है 40 हजार की आबादी वाला देश?
न कोई एयरपोर्ट और न नोट छापने की मशीन... फिर कैसे दुनिया के अमीर देशों में शामिल है छोटा-सा देश?
यूटिलिटी
फ्लैट में कैसे लगवा सकते हैं सोलर पैनल? जानें सूर्य घर योजना में अप्लाई करने का नया तरीका
फ्लैट में कैसे लगवा सकते हैं सोलर पैनल? जानें सूर्य घर योजना में अप्लाई करने का नया तरीका
जनरल नॉलेज
Taj Mahal: पूर्णिमा को भी खुला रहने वाला ताजमहल इस दिन क्यों रहता है बंद? जानें इसके पीछे की सच्चाई
पूर्णिमा को भी खुला रहने वाला ताजमहल इस दिन क्यों रहता है बंद? जानें इसके पीछे की सच्चाई
विश्व
'पाकिस्तान के लिए 250 किमी रेंज की मिसाइल ही काफी...', भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया क्यों टेस्ट की गई ब्रह्मोस-800?
'पाकिस्तान के लिए 250 किमी रेंज की मिसाइल ही काफी...', भारतीय सेना के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया क्यों टेस्ट की गई ब्रह्मोस-800?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget