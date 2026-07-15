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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता के करीबी मदन मित्रा ने बदला पाला तो आया TMC का रिएक्शन, कहा - 'उनके जाने से...'

ममता के करीबी मदन मित्रा ने बदला पाला तो आया TMC का रिएक्शन, कहा - 'उनके जाने से...'

विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले दूसरे गुट में शामिल हो गए. उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी वजह से ही पार्टी की यह हालत हुई है.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 15 Jul 2026 08:12 PM (IST)
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ममता बनर्जी के करीब नेताओं में गिने जाने वाले टीएमसी के दिग्गज नेता और कमारहाटी से विधायक मदन मित्रा ने बुधवार (15 जुलाई) को अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले दूसरे गुट में शामिल हो गए. उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी वजह से ही पार्टी की यह हालत हुई है. मदन मित्रा के बागी गुट में शामिल होने पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने प्रतिक्रिया दी है.

टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कहा, 'मुझे उनके जाने का बहुत दुख है. वे लंबे समय से हमारे साथ थे और चुनाव में हार के बाद भी हमारे साथ खड़े रहे.उनका जाने का फैसला निराशाजनक है.'

अभिषेक बनर्जी को ठहराया जिम्मेदार

मित्रा ने कहा, 'मैं टीएमसी के साथ था और आज भी टीएमसी में ही हूं. मैंने सिर्फ एक गुट से दूसरे गुट में कदम रखा है. पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि सभी की है.' उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट में उनके पास जो भी संगठनात्मक जिम्मेदारियां थीं, उनसे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है. आगे कहा, 'मैं सिर्फ तृणमूल का विधायक नहीं हूं, मैं पूरे बंगाल का विधायक हूं. मैं विधानसभा का सदस्य हूं. मैंने तृणमूल के लिए सब कुछ छोड़ दिया. मेरे पास जो भी पद थे, उन सभी से मैंने इस्तीफा दे दिया.

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ममता गुट को लगा बड़ा झटका

विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी में हुई टूट के बीच मदन मित्रा का यह कदम ममता बनर्जी के गुट के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है. इससे पहले 60 से ज्यादा विधायक ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले दूसरे गुट में शामिल हो चुके थे, जबकि ममता बनर्जी के साथ अब बहुत कम विधायक बचे हैं. मदन मित्रा को ममता बनर्जी के भरोसेमंद और वफादार नेताओं में से एक माना जाता था. उन्हें संगठन में कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं.

पत्नी-बेटे को ईडी ने भेजा समन

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है, जब ईडी ने पश्चिम बंगाल के कथित नगर निकाय भर्ती घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में मदन मित्रा की पत्नी और उनके बेटों को समन भेजा था. समन मिलने के बाद मित्रा ने मध्य कोलकाता में दूसरे गुट के विधायक संदीपन साहा के घर जाकर पूर्व तृणमूल विधायक स्वर्ण कमल साहा से मुलाकात की. इसके बाद उनके गुट बदलने की अटकलें तेज हो गईं थीं.

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About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 08:10 PM (IST)
Tags :
Bengal News TMC MAMATA BANERJEE
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