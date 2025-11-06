Video: रेस्टोरेंट में खा रहे थे लोग, पर्स ले उड़ी पीछे बैठी शातिर महिला, करतूत CCTV में कैद

Social Media Viral Video: हाल ही में सोशल मीडिया पर एक चोरी का वीडियो सामने आया है, जिसमें रेस्टोरेंट में खाना खा रही एक महिला का पर्स एक अन्य महिला ने चुरा लिया. ये पूरी घटना रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. इस घटना ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमें अपने सामान की सुरक्षा हर जगह करनी चाहिए.

पर्स को अपने बैग में रख लेती है महिला

वीडियो में देखा गया कि एक रेस्टोरेंट में कई लोग बैठकर खाना खा रहे हैं. सब कुछ बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा है. यहां काफी सारे लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता रहे थे. इसी दौरान एक महिला अपने परिवार के साथ बैठी थी और साथ ही उसका पर्स जमीन पर रखा हुआ था.

Always stay safe wherever you are. pic.twitter.com/gsN004xqqP — originalsordinary (@originalso76094) November 5, 2025

महिला के पीछे बैठी अन्य महिला की नजर उसके पर्स पर पड़ती है, जिसके बाद महिला बड़ी ही चालाकी से उसका पर्स उठा लेती है. महिला और उसका परिवार खाना खाने में बिजी था, जिसके चलते उन्होंने ध्यान नहीं दिया. वीडियो में आगे देख सकते हैं कि महिला उसके पर्स को अपने बैग में रख लेती है.

पर्स चुराकर रेस्टोरेंट से फरार हुई महिला

आगे वीडियो में देखा गया कि महिला उसका पर्स बैग में रखकर वहां से चुपचाप फरार हो जाती है. महिला जैसे ही वहां से जाती है रेस्टोरेंट में बैठी महिला अपने पर्स को ढूंढने लगती है, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है और महिला उसका पर्स चुराकर रेस्टोरेंट से फरार हो जाती है. सीसीटीवी फुटेज के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों के कई कमेंट्स सामने आ रहे हैं. लोगों ने महिला चोर को गिरफ्तार करने की मांग की है.

