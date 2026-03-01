हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: अमेरिकी कव्वालों ने ऊर्दू में गाया "उनके अंदाजे करम" गाना, सुर और लय पर जमकर झूमा इंटरनेट

Video: अमेरिकी कव्वालों ने ऊर्दू में गाया "उनके अंदाजे करम" गाना, सुर और लय पर जमकर झूमा इंटरनेट

सोशल मीडिया आज के दौर में एक ऐसा मंच बन चुका है जहां हुनर को सीमाओं की बेड़ियों में नहीं जकड़ा जा सकता. हालिया वायरल वीडियो में नजर आ रहे कलाकार, जो मूल रूप से अमेरिकी बताए जा रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 01 Mar 2026 10:05 AM (IST)
Preferred Sources

कल्पना कीजिए कि अमेरिका के किसी कोने में बैठे कुछ गोरे कलाकार, हाथ में हारमोनियम और सामने तबला सजाकर, पूरी शिद्दत और सही उच्चारण के साथ 'उनके अंदाजे करम, उनपे वो आना दिल का' जैसा मुश्किल कलाम गा रहे हों. यह न केवल देखने में अद्भुत है, बल्कि सुनने में इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला है कि एक पल के लिए यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये कलाकार उपमहाद्वीप के नहीं हैं. सुर, ताल, लय और सरगम का ऐसा सटीक संगम कि मानों उन्होंने अपनी रूह इस कव्वाली में झोंक दी हो. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और अब तक लाखों लोग इसे देख चुके हैं.

अमेरिकी कलाकारों ने गाया सूफी गाना

सोशल मीडिया आज के दौर में एक ऐसा मंच बन चुका है जहां हुनर को सीमाओं की बेड़ियों में नहीं जकड़ा जा सकता. हालिया वायरल वीडियो में नजर आ रहे कलाकार, जो मूल रूप से अमेरिकी बताए जा रहे हैं, सूफी संगीत और कव्वाली की बारीकियों को जिस तरह पेश कर रहे हैं, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है. वीडियो में देखा जा सकता है कि मुख्य कव्वाल अपनी पूरी ऊर्जा के साथ कलाम पढ़ रहे हैं, जबकि साथ बैठे अन्य कलाकार तबले और हारमोनियम पर उनका बखूबी साथ दे रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tahir Qawwal (@tahirqawwal)

सुर, ताल और लय ऐसी मानों उस्ताद गा रहे हों

इस कव्वाली की सबसे खास बात इसकी 'सरगम' और 'लय' है. आमतौर पर पश्चिमी देशों के गायकों के लिए उर्दू के शब्दों का सही उच्चारण और कव्वाली की जटिल तानें पकड़ना काफी चुनौतीपूर्ण होता है. लेकिन इस वीडियो में जिस सफाई के साथ आलाप और तान ली गई है, उसने बड़े-बड़े संगीतकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है. 'उनके अंदाजे करम, उनपे वो आना दिल का' कलाम को गाते वक्त उनके चेहरे के हाव-भाव और हाथों की हरकतें बिल्कुल उसी पारंपरिक अंदाज में हैं, जैसा हम भारतीय या पाकिस्तानी कव्वाली महफिलों में देखते हैं.

यह भी पढ़ें: इसे कहते हैं रंग में भंग, हल्दी फंक्शन में डांस कर रही पापा की परी पर गिरा टैंट और फिर....वीडियो वायरल

यूजर्स रह गए हैरान, बोले ये तो नामुमकिन सा

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, दक्षिण एशियाई देशों के लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. कई यूजर्स ने लिखा कि "संगीत की कोई सरहद नहीं होती", तो कुछ ने मजाक में कहा कि "इनकी सरगम सुनकर लगता है कि ये पिछले जन्म में जरूर किसी मशहूर कव्वाल के शागिर्द रहे होंगे." लोगों का मानना है कि इन विदेशी कलाकारों ने जिस तरह इस कलाम को अंजाम दिया है, वह दक्षिण एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति उनके गहरे सम्मान को दर्शाता है.

यह भी पढ़ें: वाह क्या नसीब है... दुल्हन को लेकर सीधे दारू के ठेके पर पहुंचा दूल्हा, वीडियो वायरल

Published at : 01 Mar 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO English Qawwal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Video: अमेरिकी कव्वालों ने ऊर्दू में गाया
अमेरिकी कव्वालों ने ऊर्दू में गाया "उनके अंदाजे करम" गाना, सुर और लय पर जमकर झूमा इंटरनेट
ट्रेंडिंग
स्कूल जाते समय बच्चे को लगी भूख, बीच सड़क ही खोल लिया लंच बॉक्स; देखें वीडियो
स्कूल जाते समय बच्चे को लगी भूख, बीच सड़क ही खोल लिया लंच बॉक्स; देखें वीडियो
ट्रेंडिंग
अधेड़ आदमी का एक घूंसा और पुलिस वाला ढेर, बीच सड़क शराबी बनाम पुलिस का हुआ 1vs3, वीडियो वायरल
अधेड़ आदमी का एक घूंसा और पुलिस वाला ढेर, बीच सड़क शराबी बनाम पुलिस का हुआ 1vs3, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video:
"अब किसी के लिए फीलिंग नहीं आती" 7 साल पहले अपने प्रेमी से जुदा हुई लड़की की कहानी सुन रो पड़ेंगे आप
Advertisement

वीडियोज

US-Israel Iran War: कौन संभालेगा ईरान की सत्ता? Trump ने कर दिया बड़ा दावा! | Khamenei | Netanyahu
US-Israel Iran War: Ali Khamenei के निधन पर ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक | Donald Trump | Netanyahu
US-Israel Iran War: हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर Ali Khamenei की मौत | Donald Trump | Netanyahu
US-Israel Iran War: हमले में Khamenei समेत परिवार के चार सदस्यों की मौत? | Netanyahu
US-Israel Iran War: हमले में Khamenei समेत परिवार के चार सदस्यों की मौत? | Netanyahu | Donlad Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Israel Strike Iran: इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
बिहार
PUSU Elections: पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर NSUI का कब्जा, शांतनु शेखर ने दर्ज की जीत
पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर NSUI का कब्जा, शांतनु शेखर ने दर्ज की जीत
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 1: द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
क्रिकेट
साहिबजादा फरहान ने ऐतिहासिक शतक से तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड, 'सिक्सर किंग' बन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया
साहिबजादा फरहान ने ऐतिहासिक शतक से तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड, 'सिक्सर किंग' बन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया
विश्व
तीसरे विश्वयुद्ध की कगार पर दुनिया! जानें ईरान की इजरायल और अमेरिका से दुश्मनी की पूरी टाइमलाइन
तीसरे विश्वयुद्ध की कगार पर दुनिया! जानें ईरान की इजरायल और अमेरिका से दुश्मनी की पूरी टाइमलाइन
विश्व
ईरान-इजरायल जंग की वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल, यात्री परेशान, एयरस्पेस अभी भी बंद
ईरान-इजरायल जंग की वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल, यात्री परेशान, एयरस्पेस अभी भी बंद
ट्रेंडिंग
स्कूल जाते समय बच्चे को लगी भूख, बीच सड़क ही खोल लिया लंच बॉक्स; देखें वीडियो
स्कूल जाते समय बच्चे को लगी भूख, बीच सड़क ही खोल लिया लंच बॉक्स; देखें वीडियो
हेल्थ
सर्वाइकल कैंसर से हर 8 मिनट में जाती है एक महिला की जान, विशेषज्ञ ने बताए बचाव के 5 तरीके
सर्वाइकल कैंसर से हर 8 मिनट में जाती है एक महिला की जान, विशेषज्ञ ने बताए बचाव के 5 तरीके
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget