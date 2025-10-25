Video: बच्चे को साथ लिए फोन में बिजी थी महिला, भाई ने सिखाया ऐसा सबक, जिंदगी भर याद रखेगी!

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक भाई ने अपनी बहन की लापरवाही पर उसे सबक सिखाने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया. वीडियो में देख सकते हैं कि युवक अपनी बहन के बच्चे को स्ट्रोलर से उठाकर ले गया और इस बात की भनक तक महिला को नहीं पड़ी है, क्योंकि वो मोबाइल फोन चलाने में काफी व्यस्त थी, जिसके चलते युवक ने अपनी बहन को सबक सिखाने की सोची.

स्ट्रोलर से बच्चा उठाकर गायब हुआ युवक

वीडियो में देखा गया है कि महिला फोन में व्यस्त है और उसका बच्चा स्ट्रोलर में लेटा हुआ है. वह स्ट्रोलर को आगे-पीछे करती है, तभी महिला का भाई पीछे से चुपचाप आता है और स्ट्रोलर से बच्चे को उठा लेता है. युवक बच्चे को अपने साथ ले जाता है और उसके बाद भी महिला को इसके बारे में कुछ नहीं पता चलता है.

Man snatches his sisters baby to prove she isn’t paying attention to her surroundings 😳 pic.twitter.com/NiAic0IfFu — Clip Insanity (@ClipInsanity) October 24, 2025

वह तभी भी फोन चलाने में बिजी रहती है, लेकिन जब अचानक से महिला की नजर स्ट्रोलर पर पड़ती है और वह देखती है कि उसमें बच्चा नहीं है तो वह बहुत परेशान हो जाती है. महिला बच्चे को आगे-पीछे देखने लगती है, लेकिन बच्चा कहीं नजर नहीं आता है.

यूजर्स ने युवक की जमकर तारीफ की

वीडियो में साफ देखा गया कि महिला कितनी परेशान हो जाती है, तभी उसका भाई बच्चे को लेकर अचानक आ जाता है. महिला बच्चे को देखकर खुश हो जाती है और अपने भाई पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन महिला का भाई बस महिला को सबक सिखाना चाहता था कि इस तरह की लापरवाही महिला दोबारा न करे. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के कमेंट्स सामने आए हैं. लोगों ने युवक के इस काम की तारीफ की और महिला की लापरवाही पर सवाल भी खड़े किए हैं.